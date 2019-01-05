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Почему я влюбился в Непал: фотограф Алексей Заводский
«Это даже не любовь, а как будто ожившее воспоминание из прошлой жизни»
Когда главред Nat-geo.ru задал мне вопрос: «Почему ты влюбился в Непал?», я сперва подумал, что легко на него отвечу. Вот только когда начал формулировать свои мысли на этот счёт, оказалось, что всё не так просто.
Наверное, стоит начать с того, что как только я попал в горы – а это был Кавказ в 2007 году, – то сразу понял, что они станут очень значимой частью моей жизни. По сути, в тот момент я влюбился в горы как таковые, а ещё через пару поездок на Кавказ стал задумываться о Гималаях.
В 2009-м я точно знал, что на следующий год отправляюсь в Непал. Я не просто хотел туда попасть – я твёрдо знал, что мне туда надо. Просто надо – и всё. Если перед другими поездками я, как и многие, не раз испытывал сомнения и неуверенность, то тут всё было понятно на 100%. Мне позарез нужно было в Гималаи в целом и в Непал в частности.
Поднимаясь на заснеженные перевалы и оглядываясь по сторонам, я видел пейзажи из моих снов. Ночуя в безлюдных и высокогорных районах, я не испытывал страха, а чувствовал себя, как дома. Быт местных жителей не выглядел для меня чужим, орнамент на одеждах казался близким и знакомым. Поначалу я не понимал что они говорят, но чувствовал их доброту и тепло.
Последние девять лет я возвращаюсь в Непал каждый год и провожу там от трех до пяти месяцев. Это не влюбленность – я просто не могу представить свою жизнь без этого региона, этих гор и этих людей. Теперь я жду, когда подрастёт мой сын и мы вместе с ним пройдём по моим любимым горным тропам. Возможно, оказавшись на них, и он вспомнит что-то из своего дремлющего прошлого.
Алексей Заводский – фотограф-экстремал, сотрудничающий с The North Face Russia и «National Geographic Россия», и гид по непальским Гималаям.
***
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Наверное, стоит начать с того, что как только я попал в горы – а это был Кавказ в 2007 году, – то сразу понял, что они станут очень значимой частью моей жизни. По сути, в тот момент я влюбился в горы как таковые, а ещё через пару поездок на Кавказ стал задумываться о Гималаях.
В 2009-м я точно знал, что на следующий год отправляюсь в Непал. Я не просто хотел туда попасть – я твёрдо знал, что мне туда надо. Просто надо – и всё. Если перед другими поездками я, как и многие, не раз испытывал сомнения и неуверенность, то тут всё было понятно на 100%. Мне позарез нужно было в Гималаи в целом и в Непал в частности.
Поднимаясь на заснеженные перевалы и оглядываясь по сторонам, я видел пейзажи из моих снов. Ночуя в безлюдных и высокогорных районах, я не испытывал страха, а чувствовал себя, как дома. Быт местных жителей не выглядел для меня чужим, орнамент на одеждах казался близким и знакомым. Поначалу я не понимал что они говорят, но чувствовал их доброту и тепло.
Алексей Заводский – фотограф-экстремал, сотрудничающий с The North Face Russia и «National Geographic Россия», и гид по непальским Гималаям.
***
Участвуйте в нашем фотоконкурсе «О высоком» и сразитесь за главный приз - поездку в Непал!