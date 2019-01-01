Почему я влюбился в Непал: фотограф Арсений Герасименко
Несмотря на то что к середине ХХ века на карте мира практически не осталось мест без пометки «покорено и исследовано», Непал на протяжении долгого времени оставался закрытой страной, живущей по своим правилам и порядкам. В 1953 году никому не известная крошечная страна «где-то там в Гималаях» снова выстрелила – покорение Эвереста Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Норгеем превратило Непал в Мекку альпинизма и штурмовать Гималаи ринулись тысячи искателей приключений.
Говорят, что интересно снимать популярные туристические направления с каждым годом становится все сложнее, что все уже сто раз снято и переснято. В какой-то мере это действительно так – 10 лет назад та же картинка смотрелась бы куда интереснее и живее. Глобализация и прогресс давно покорили гималайские восьмитысячники, но в Непале, спустя почти 70 лет открытий и несколько поколений туристов, все еще остались неизведанные места и нерассказанные истории. Чтобы их обнаружить, достаточно лишь приложить немного усилий и проявить искренний интерес.
Неоспоримое преимущество Непала как съемочной площадки – многообразие абсолютно во всем на сравнительно небольшой территории. Десятки народностей и культур, богатство растительного и животного мира в практически всех климатических зонах. Здесь бирюзовые гималайские ледники и непроходимые джунгли с пиявками-убийцами, тиграми и носорогами разделяет полторы сотни километров. Полчаса на самолете – и ощущаешь себя не то чтобы в другой стране, а на другом континенте.
От джунглей...
...до ледяных вершин
Малая толика непальской фауны
В Непале, до появления современных дорог и мостов, деревни по разные стороны одной горной реки могли никогда не соприкасаться и контактировать – люди проживали разные жизни и говорили на разных языках, просто находясь на противоположном берегу. Также во многих селах и городах по-прежнему действуют законы древних кастовых систем, которые в XXI веке многим кажутся чем-то из ряда фантастики.
В Гималаях можно целую неделю просидеть на одном месте – и каждый день горы будут представать в новом свете и цвете. Погода здесь меняется каждые несколько минут, потому одна и та же сцена может видоизменяться так же стремительно. В горах всегда действует принцип: рассчитывать на хорошие картинки может лишь тот, кто вылезет из теплого спальника и проявит интерес и любознательность. Иногда сделать это в условиях горной болезни, физической и эмоциональной истощенности действительно сложно. Однако впоследствии горечь осознания того, что был в самом красивом месте на планете и проспал рассвет, будет ощущаться очень долго.
Я снимаю Непал уже восемь лет и все чаще задумываюсь о том, что самым большим стимулом возвращаться сюда снова и снова для меня стало время. Это не величественные Гималаи, не девственные леса и не древние культуры. Это осознание того, что через 10-20 лет многие явления, бесценные культурные сокровища и традиции попросту исчезнут, и Непал станет обычной страной с банальными открыточными видами из инстаграма и фейсбука. Нужно спешить видеть и исследовать, мир стремительно меняется и нужно успеть запечатлеть его таким, каким он есть сейчас, иначе какие же мы тогда покорители и исследователи?
Еще больше фотографий и историй от Арсения Герасименко – в Фейсбуке, Инстаграме и 500рх.
***
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Неоспоримое преимущество Непала как съемочной площадки — многообразие абсолютно во всем на сравнительно небольшой территории. Десятки народностей и культур, богатство растительного и животного мира в практически всех климатических зонах. Здесь бирюзовые гималайские ледники и непроходимые джунгли с пиявками-убийцами, тиграми и носорогами разделяет полторы сотни километров. Полчаса на самолете — и ощущаешь себя не то чтобы в другой стране, а на другом континенте.
От джунглей…
…до ледяных вершин
Малая толика непальской фауны
В Непале, до появления современных дорог и мостов, деревни по разные стороны одной горной реки могли никогда не соприкасаться и контактировать — люди проживали разные жизни и говорили на разных языках, просто находясь на противоположном берегу. Также во многих селах и городах по-прежнему действуют законы древних кастовых систем, которые в XXI веке многим кажутся чем-то из ряда фантастики.
В Гималаях можно целую неделю просидеть на одном месте — и каждый день горы будут представать в новом свете и цвете. Погода здесь меняется каждые несколько минут, потому одна и та же сцена может видоизменяться так же стремительно. В горах всегда действует принцип: рассчитывать на хорошие картинки может лишь тот, кто вылезет из теплого спальника и проявит интерес и любознательность. Иногда сделать это в условиях горной болезни, физической и эмоциональной истощенности действительно сложно. Однако впоследствии горечь осознания того, что был в самом красивом месте на планете и проспал рассвет, будет ощущаться очень долго.
Я снимаю Непал уже восемь лет и все чаще задумываюсь о том, что самым большим стимулом возвращаться сюда снова и снова для меня стало время. Это не величественные Гималаи, не девственные леса и не древние культуры. Это осознание того, что через 10−20 лет многие явления, бесценные культурные сокровища и традиции попросту исчезнут, и Непал станет обычной страной с банальными открыточными видами из инстаграма и фейсбука. Нужно спешить видеть и исследовать, мир стремительно меняется и нужно успеть запечатлеть его таким, каким он есть сейчас, иначе какие же мы тогда покорители и исследователи?
Еще больше фотографий и историй от Арсения Герасименко — в Фейсбуке, Инстаграме и 500рх.
***
Участвуйте в нашем фотоконкурсе «О высоком» и сразитесь за главный приз — поездку в Непал!