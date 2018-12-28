Американец в одиночку пересек Антарктиду — первым в истории!
Стрелкой показано направление, которое выбрал экстремал.
О'Брейди начал путешествие на леднике Ронне, побывал на Южном полюсе и финишировал на леднике Росса, преодолев почти 1500 км на 53 дня. Во время путешествия он соперничал с 44-летним капитаном британской армии Лу Раддом (Lou Rudd), стартовавшим в тот же день. Небольшой участок пути экстремалы прошли вместе, но вскоре разделились. На момент победы американца Лу Радд отставал от финиша на 48 часов.
О'Брейди вез с собою на санях около 170 кг снаряжения (100 кг из них пришлось на запасы пищи, 14 кг – на топливо). Сложнее всего ему давалось преодоление снежных гребней, наметенных ветром. Кроме того, иногда ему приходилось идти против ветра, достигавшего 48 км/ч. Несколько раз он «хотел остановиться и прекратить переход». Например, проснувшись 18 ноября, он обнаружил, что вместе с санями полностью засыпан снегом. В тот день он не преодолел и 50 км, зато последние 130 километров дались ему «одним броском», хотя на это и ушли почти сутки.
В пути Колин питался овсянкой, супом, консервами и специальными батончиками по 1250 калорий, состоящими из смеси кокосового масла, орехов, семян, растительных белков и какао. Ежедневно он получал 7000 калорий. Проводя на лыжах ежедневно по 10-12 часов, спортсмен слушал аудиокниги или свои любимые мелодии 80-х, но чаще всего «наслаждался тишиной и медитировал».
Антарктический переход – не первый рекорд О'Брейди: в 2016 году он поднялся на самые высокие пики мира (в том числе и антарктические), всего за 132 дня, став чемпионом мира по быстрому восхождению. Этот опыт, в числе прочего, помог ему в нынешнем достижении.
Попытки других людей покорить Антарктиду в одиночку не имели успеха: так, в 2016 году британец Генри Уорсли (Henry Worsley), поставив себе ту же задачу, на 71-й день похода обратился за медицинской помощью. Нагрузки подорвали его здоровье – спустя несколько дней он скончался от полиорганной недостаточности в чилийской больнице.
Узнайте, как объехать Землю за 92 часа
В пути Колин питался овсянкой, супом, консервами и специальными батончиками по 1250 калорий, состоящими из смеси кокосового масла, орехов, семян, растительных белков и какао. Ежедневно он получал 7000 калорий. Проводя на лыжах ежедневно по 10−12 часов, спортсмен слушал аудиокниги или свои любимые мелодии 80-х, но чаще всего «наслаждался тишиной и медитировал».
Антарктический переход — не первый рекорд О’Брейди: в 2016 году он поднялся на самые высокие пики мира (в том числе и антарктические), всего за 132 дня, став чемпионом мира по быстрому восхождению. Этот опыт, в числе прочего, помог ему в нынешнем достижении.
Попытки других людей покорить Антарктиду в одиночку не имели успеха: так, в 2016 году британец Генри Уорсли (Henry Worsley), поставив себе ту же задачу, на 71-й день похода обратился за медицинской помощью. Нагрузки подорвали его здоровье — спустя несколько дней он скончался от полиорганной недостаточности в чилийской больнице.
Узнайте, как объехать Землю за 92 часа