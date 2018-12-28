Земля казахов — полная легенд и тайн
Музей под открытым небом – Западный Казахстан
Если мы обратим внимание на запад Казахстана, то только в одном Мангыстау обнаружим бесчисленное количество мест, которые притягивают взор своей красотой и тайнами, которые хранят эти места.
Здесь можно встретить свыше ста природных и археологических памятников. Одно из них – равнина Торыш, состоящая из тысячи шаровидных камней. Радиус некоторых из них порой достигает трех метров. Одни из них похожи на инопланетные необычные корабли, как из фантастического кино, другие напоминают гигантские грибы.
Многочисленных туристов Мангистауской области привлекает еще одно таинственное место – Бозжыра, необычное и загадочное. Здесь не растет трава, а пейзаж похож на поверхность луны. Здесь много мечетей, исторических и культурных мест, которые привлекательны и для туристов, и для исследователей.
Прекрасно и ущелье Тамшалы, где хрустальными брызгами срывается с высокой отвесной скалы водопад! У человека, оказавшегося в этих местах, замирает сердце от первозданной красоты природы этого уникального края.
Алтай – колыбель цивилизации
В восточной части Казахстана расположен самый крупный национальный парк – Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, ставший одним из двух казахстанских парков, занесенных в список особо охраняемых наследий ЮНЕСКО. Его площадь – 643 477 га. 40% его территории занимают леса. Здесь есть также степь, горы, скалы, водопады, реки и озера.
Излюбленное место туристов в Катон-Карагае – Рахмановские ключи. Целебный теплый источник, расположенный на берегу озера Арасан, в небольшой тектонической низменности Южного Алтая, на высоте 1750 метров от уровня моря, окружен высокими горами и густым лесом. Температура воды, поступающая из глубоких тектонических трещин, 35–42°С. Как выяснили ученые, подземные воды источника богаты лечебным радоном и полезны для суставов, позвоночника, нервных окончаний и кожного покрова.
К числу самых живописных мест восточного края относят и Маркакольский национальный заповедник. Озеро Маркаколь – жемчужина этого региона. Оно расположено на высоте 1447 метров над уровнем моря, окруженное завораживающим глаз природным ожерельем. Оно находится в горной местности и со всех сторон окружено густыми лесами. С одной стороны озера – крутой обрыв, некоторые места которого покрыты зеленой растительностью.
Не обязательно выходить в космос, чтобы увидеть красную планету. Огненные пейзажи Марса есть и в Восточном Казахстане. Речь идет о легендарных холмах Киин-Кериша, которые в народе называют «Огненный холм», «Городом духов» или кусочком Марса на Земле. Жаркий климат, доминирующий здесь в сочетании с почти полным отсутствием воды, создает фантастически живописную и мистическую атмосферу. В урочище Киин-Кериш сохранились редкие и исчезающие виды флоры и фауны. И разве не заманчиво увидеть эту красоту? Приезжайте! Не пожалеете!
Семиречье – рай на земле
Природа Жетысу, воспетая поэтами и писателями, вдохновлявшая художников, как магнит, притягивает своей удивительной красотой туристов со всего мира. Снежные вершины, вечнозеленые леса, бескрайние барханы и пески восхищают и бывалых путешественников и тех, кто попал сюда впервые.
Этот край славится не только живописной природой, но и богатством древнейших исторических памятников. Один из них – Бесшатырский курган до сих пор хранит в себе неразгаданные тайны веков. Порядок расположения камней и их внешний вид напоминают известный памятник мировой архитектуры – Стоунхендж.
Самым удивительным местом парка «Алтын емел» с богатой флорой и фауной является поющий бархан Айгайкум. Он расположен между горами Большой и Малый Калкан, высота его 150 метров, длина достигает 3 километров. Этот бархан изредка издает звук, который слышен на несколько километров и активно влияет на вибрацию земли.
Здесь же расположен водопад Бурхан-Булак, занимающий второе место в Центральной Азии по высоте. Общая высота водопада – 168 метров.
Одними из излюбленных мест экотуристов и крупнейшим туристическим объектом Казахстана стали живописные озера Колсай и Каиынды.
Большое Алматинское озеро – настоящее чудо природы, ставшее любимым местом отдыха отечественных и зарубежных туристов, наряду с Чимбулаком, Медеу, урочищем Шарын. Оно расположено на высоте 2500 метров над уровнем моря. В зависимости от времен года озеро меняет свой цвет от бирюзово-голубого до изумрудного.
Еще одной бесценной жемчужиной Семиречья стало озеро Алаколь, вода в котором по составу напоминает морскую и включает почти всю таблицу Менделеева (кроме йода), что способствует лечению многих заболеваний. Именно на Алакольских озерах после утомительных перелетов находят покой и отдых сотни тысяч птиц.
Сарыарка – великая степь
Широкую бескрайнюю степь, занимающую значительную часть Казахстана, в народе называют Сарыарка. Природа здесь необычайно живописная. Прозрачные реки, широкие озера, бескрайние степи и густые зеленые леса дарят человеку покой, гармонию и душевную теплоту.
Одно из красивых озер Казахстана – озеро Жасыбай. Самое чистое озеро в парке Баянауыл, по площади занимает второе место. Это тоже одно из излюбленных мест туристов с хорошо развитой инфраструктурой. На берегу озера много гостиниц и детских лагерей. Красота озера и природа вокруг просто обворожительны и достойны кисти художника. Не зря его называют «второй Швейцарией».
Еще одним крупным водоемом нашей страны является озеро Балхаш. Уникальное озеро знаменито тем, что западная часть его вод – пресная, а восточная часть – соленая. В озере обитают около двадцати видов рыб, а на его берегах поселились свыше 120-ти видов птиц.
На левом побережье озера Балхаш находится гора Бектау ата. Перед путешественниками здесь открывается прекрасный пейзаж «Марса». Это середина двух природных ландшафтов – гранитной горы и песчаной степи. Одно из заманчивых мест этой горы – пещера Атабек. Ее длина около 50 метров. По древней легенде считается, что здесь когда-то божества совершали религиозный обряд, посвященный матери, Умай.
На пересечении Сарыарки и Западной Сибири, к северу Казахстана расположено одно из красивейших мест нашей страны – государственный национальный парк «Бурабай». Высокие горы, голубые озера, пушистые сосны и белоствольные березы придают неописуемую красоту этому краю. Здесь водится свыше 305 видов животных, 87 видов из которых – редкие, или совсем исчезающие. На территории парка встречается 757 видов растений, 12 видов из них занесены в Красную книгу.
По следам Великого шелкового пути
Значительная часть Великого Шелкового пути, берущего начало в древнем Китае и идущего до самого сердца Европы, пересекает степи Жетысу и Южный Казахстан. Древние города, расположенные вдоль каравана, стали центрами торговли, культуры и науки.
Тараз, издавна славящийся своей историей, более чем 2 тысячи лет назад, располагался вдоль Великого Шелкового пути, и имел важное значение. Здесь жили купцы и ремесленники и пересекались все торговые пути Азии и Европы.
И в наше время вокруг Тараза сохранилось много памятников, ставших свидетелями исторических событий. Среди них – городок Акыртас, мавзолеи Бабажа хатун и Айша биби, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним из древних городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, самым крупным до монгольского нашествия в средней Азии, является город Отырар.
Около города Отырар расположен мавзолей Арыстан-Баб суфия. Это одно из известных мест в Южном Казахстане, куда приезжают каждый день со всех уголков нашей страны и из-за рубежа паломники и туристы. С 1982 года мавзолей охраняется государством.
Город Туркестан, который издавна носит название «второй Мекки», стал центром исторического туризма Казахстана. Сюда приезжают люди, интересующиеся древней историей, не только из Казахстана, но и из многих государств мира. Его истории примерно 1500 лет. Город недавно стал областным центром. Главная его достопримечательность, привлекающая путешественников со всего мира – мавзолей Кожа Ахмет Яссауи. Это уникальное строение, почитающееся у мусульман священным, построено по приказу хана Тамерлана.
Мы совершили лишь небольшой экскурс по удивительным местам овеянной легендами земли казахов. А сколько волнующих своей глубиной тайн ждет вас еще впереди! Хотите прикоснуться к ним? Приезжайте – Казахстану есть, чем вас удивить.
Излюбленное место туристов в Катон-Карагае — Рахмановские ключи. Целебный теплый источник, расположенный на берегу озера Арасан, в небольшой тектонической низменности Южного Алтая, на высоте 1750 метров от уровня моря, окружен высокими горами и густым лесом. Температура воды, поступающая из глубоких тектонических трещин, 35−42°С. Как выяснили ученые, подземные воды источника богаты лечебным радоном и полезны для суставов, позвоночника, нервных окончаний и кожного покрова.
К числу самых живописных мест восточного края относят и Маркакольский национальный заповедник. Озеро Маркаколь — жемчужина этого региона. Оно расположено на высоте 1447 метров над уровнем моря, окруженное завораживающим глаз природным ожерельем. Оно находится в горной местности и со всех сторон окружено густыми лесами. С одной стороны озера — крутой обрыв, некоторые места которого покрыты зеленой растительностью.
Не обязательно выходить в космос, чтобы увидеть красную планету. Огненные пейзажи Марса есть и в Восточном Казахстане. Речь идет о легендарных холмах Киин-Кериша, которые в народе называют «Огненный холм», «Городом духов» или кусочком Марса на Земле. Жаркий климат, доминирующий здесь в сочетании с почти полным отсутствием воды, создает фантастически живописную и мистическую атмосферу. В урочище Киин-Кериш сохранились редкие и исчезающие виды флоры и фауны. И разве не заманчиво увидеть эту красоту? Приезжайте! Не пожалеете!
Семиречье — рай на земле
Природа Жетысу, воспетая поэтами и писателями, вдохновлявшая художников, как магнит, притягивает своей удивительной красотой туристов со всего мира. Снежные вершины, вечнозеленые леса, бескрайние барханы и пески восхищают и бывалых путешественников и тех, кто попал сюда впервые.
Этот край славится не только живописной природой, но и богатством древнейших исторических памятников. Один из них — Бесшатырский курган до сих пор хранит в себе неразгаданные тайны веков. Порядок расположения камней и их внешний вид напоминают известный памятник мировой архитектуры — Стоунхендж.
Самым удивительным местом парка «Алтын емел» с богатой флорой и фауной является поющий бархан Айгайкум. Он расположен между горами Большой и Малый Калкан, высота его 150 метров, длина достигает 3 километров. Этот бархан изредка издает звук, который слышен на несколько километров и активно влияет на вибрацию земли.
Здесь же расположен водопад Бурхан-Булак, занимающий второе место в Центральной Азии по высоте. Общая высота водопада — 168 метров.
Одними из излюбленных мест экотуристов и крупнейшим туристическим объектом Казахстана стали живописные озера Колсай и Каиынды.
Большое Алматинское озеро — настоящее чудо природы, ставшее любимым местом отдыха отечественных и зарубежных туристов, наряду с Чимбулаком, Медеу, урочищем Шарын. Оно расположено на высоте 2500 метров над уровнем моря. В зависимости от времен года озеро меняет свой цвет от бирюзово-голубого до изумрудного.
Еще одной бесценной жемчужиной Семиречья стало озеро Алаколь, вода в котором по составу напоминает морскую и включает почти всю таблицу Менделеева (кроме йода), что способствует лечению многих заболеваний. Именно на Алакольских озерах после утомительных перелетов находят покой и отдых сотни тысяч птиц.
Сарыарка — великая степь
Широкую бескрайнюю степь, занимающую значительную часть Казахстана, в народе называют Сарыарка. Природа здесь необычайно живописная. Прозрачные реки, широкие озера, бескрайние степи и густые зеленые леса дарят человеку покой, гармонию и душевную теплоту.
Одно из красивых озер Казахстана — озеро Жасыбай. Самое чистое озеро в парке Баянауыл, по площади занимает второе место. Это тоже одно из излюбленных мест туристов с хорошо развитой инфраструктурой. На берегу озера много гостиниц и детских лагерей. Красота озера и природа вокруг просто обворожительны и достойны кисти художника. Не зря его называют «второй Швейцарией».
Еще одним крупным водоемом нашей страны является озеро Балхаш. Уникальное озеро знаменито тем, что западная часть его вод — пресная, а восточная часть — соленая. В озере обитают около двадцати видов рыб, а на его берегах поселились свыше 120-ти видов птиц.
На левом побережье озера Балхаш находится гора Бектау ата. Перед путешественниками здесь открывается прекрасный пейзаж «Марса». Это середина двух природных ландшафтов — гранитной горы и песчаной степи. Одно из заманчивых мест этой горы — пещера Атабек. Ее длина около 50 метров. По древней легенде считается, что здесь когда-то божества совершали религиозный обряд, посвященный матери, Умай.
На пересечении Сарыарки и Западной Сибири, к северу Казахстана расположено одно из красивейших мест нашей страны — государственный национальный парк «Бурабай». Высокие горы, голубые озера, пушистые сосны и белоствольные березы придают неописуемую красоту этому краю. Здесь водится свыше 305 видов животных, 87 видов из которых — редкие, или совсем исчезающие. На территории парка встречается 757 видов растений, 12 видов из них занесены в Красную книгу.
По следам Великого шелкового пути
Значительная часть Великого Шелкового пути, берущего начало в древнем Китае и идущего до самого сердца Европы, пересекает степи Жетысу и Южный Казахстан. Древние города, расположенные вдоль каравана, стали центрами торговли, культуры и науки.
Тараз, издавна славящийся своей историей, более чем 2 тысячи лет назад, располагался вдоль Великого Шелкового пути, и имел важное значение. Здесь жили купцы и ремесленники и пересекались все торговые пути Азии и Европы.
И в наше время вокруг Тараза сохранилось много памятников, ставших свидетелями исторических событий. Среди них — городок Акыртас, мавзолеи Бабажа хатун и Айша биби, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним из древних городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, самым крупным до монгольского нашествия в средней Азии, является город Отырар.
Около города Отырар расположен мавзолей Арыстан-Баб суфия. Это одно из известных мест в Южном Казахстане, куда приезжают каждый день со всех уголков нашей страны и из-за рубежа паломники и туристы. С 1982 года мавзолей охраняется государством.
Город Туркестан, который издавна носит название «второй Мекки», стал центром исторического туризма Казахстана. Сюда приезжают люди, интересующиеся древней историей, не только из Казахстана, но и из многих государств мира. Его истории примерно 1500 лет. Город недавно стал областным центром. Главная его достопримечательность, привлекающая путешественников со всего мира — мавзолей Кожа Ахмет Яссауи. Это уникальное строение, почитающееся у мусульман священным, построено по приказу хана Тамерлана.
Мы совершили лишь небольшой экскурс по удивительным местам овеянной легендами земли казахов. А сколько волнующих своей глубиной тайн ждет вас еще впереди! Хотите прикоснуться к ним? Приезжайте — Казахстану есть, чем вас удивить.