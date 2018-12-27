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Откуда в Россию едет больше всего туристов?
Ассоциация туроператоров России представила итоги уходящего года.
Анастасия Баринова
27 декабря 2018 в 15:39
В 2018 году поездки в Россию стали популярнее: рост турпотока составил 20%, и это рекордно высокий показатель. Для сравнения: в 2017 году общее количество путешествий в мире увеличилось на 7%, и Всемирная туристическая организация называет это самым крупным достижением отрасли за много лет.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее число зарубежных гостей на конец года составит 4,2 млн. человек. При этом 95% групповых туристов по-прежнему путешествует по одному маршруту: Москва – Санкт-Петербург. Далее по популярности следует Золотое Кольцо. Основная причина такой ограниченной маршрутной сети – отсутствие инфраструктуры и логистические сложности.
Вместе с тем 2018 год расширил направления поездок по России благодаря Чемпионату мира по футболу. Изменилась и десятка лидеров – основных поставщиков туристов. Если Китай остался на первом месте (около 1,2 млн. человек, +11%), то на втором оказалась Германия – около 420 тыс, рост 7,7% (четвертое место в прошлом году). А Южная Корея (более 320 тыс. туристов, +44%) вырвалась на третье место с прежнего девятого.
ТОП-10 по итогам 2018 года также сформировали США (220 тыс. туристов), Израиль (140 тыс.), Великобритания (125 тыс.), Италия (115,5 тыс.), Франция (105 тыс.), Испания (80 тыс.) и Япония (51 тыс.).
Благодаря яркому спортивному событию существенно выросло число гостей из Латинской Америки: только из Мексики, Аргентины и Бразилии за два месяца в Россию приехало 100 тыс. человек – и это при том, что за весь 2017 год был совокупный годовой въездной поток из этих трех стран составил лишь 91 тыс. человек.
Туроператоры хотели бы показывать иностранцам не только летнюю, но и зимнюю Россию, но пока в холодное время года по понятным причинам сюда приезжает лишь 10% от общего числа зарубежных путешественников. Узнайте о самых посещаемых городах мира.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее число зарубежных гостей на конец года составит 4,2 млн. человек. При этом 95% групповых туристов по-прежнему путешествует по одному маршруту: Москва – Санкт-Петербург. Далее по популярности следует Золотое Кольцо. Основная причина такой ограниченной маршрутной сети – отсутствие инфраструктуры и логистические сложности.
Вместе с тем 2018 год расширил направления поездок по России благодаря Чемпионату мира по футболу. Изменилась и десятка лидеров – основных поставщиков туристов. Если Китай остался на первом месте (около 1,2 млн. человек, +11%), то на втором оказалась Германия – около 420 тыс, рост 7,7% (четвертое место в прошлом году). А Южная Корея (более 320 тыс. туристов, +44%) вырвалась на третье место с прежнего девятого.
ТОП-10 по итогам 2018 года также сформировали США (220 тыс. туристов), Израиль (140 тыс.), Великобритания (125 тыс.), Италия (115,5 тыс.), Франция (105 тыс.), Испания (80 тыс.) и Япония (51 тыс.).
Благодаря яркому спортивному событию существенно выросло число гостей из Латинской Америки: только из Мексики, Аргентины и Бразилии за два месяца в Россию приехало 100 тыс. человек – и это при том, что за весь 2017 год был совокупный годовой въездной поток из этих трех стран составил лишь 91 тыс. человек.
Туроператоры хотели бы показывать иностранцам не только летнюю, но и зимнюю Россию, но пока в холодное время года по понятным причинам сюда приезжает лишь 10% от общего числа зарубежных путешественников. Узнайте о самых посещаемых городах мира.