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Почти 300 миллионов рублей в казну: плоды курортного сбора в России
Эксперимент по взиманию с туристов дополнительной платы начался в мае.
Анастасия Баринова
26 декабря 2018 в 17:31
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Регионы России подвели итоги эксперимента, направленного на развитие туристической сферы. В прошлом году в некоторых популярных местах отдыха было решено ввести курортный сбор, который будет направляться на модернизацию инфраструктуры. Инициаторы проекта напоминали об аналогичной мировой практике и обещали, что тарифы для гостей курортов обременительными не будут.
В эксперименте участвовали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края – направления, предлагающие горнолыжный, пляжный, экскурсионный и другие виды отдыха. С мая по декабрь курортный сбор оплатили около 1,8 млн человек; общая сумма составила 296 млн рублей.
В частности, Ставропольский край собрал 169 млн 264 тыс. руб., Алтайский край – 18,3 млн руб. Краснодарский край подхватил нововведение позже – с 16 июля, но оказался на втором месте: 108 млн 418 тыс. руб.
Министр считает, что позитивные изменения в курортных городах в будущем повысят лояльность туристов по отношению к введенной плате, и они «изменят свое мнение». По его словам, все собранные средства направлены на развитие объектов курортной инфраструктуры: так, на Ставрополье за счет средств курортного сбора планируется обустроить центр города Минеральные Воды, в том числе рекреационную зону перед администрацией, а в Изобильненском округе – пляжи Новотроицкого водохранилища. Этот регион в следующем сезоне также планирует увеличить список населенных пунктов, где туристам необходимо оплачивать сбор.
В экспериментальном режиме сбор взимается до 2022 года (после подведения итогов нововведение распространится и на другие регионы. А гости Крыма начнут оплачивать курортный сбор с 1 мая 2019 года.
В эксперименте участвовали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края – направления, предлагающие горнолыжный, пляжный, экскурсионный и другие виды отдыха. С мая по декабрь курортный сбор оплатили около 1,8 млн человек; общая сумма составила 296 млн рублей.
В частности, Ставропольский край собрал 169 млн 264 тыс. руб., Алтайский край – 18,3 млн руб. Краснодарский край подхватил нововведение позже – с 16 июля, но оказался на втором месте: 108 млн 418 тыс. руб.
«Первый блин не был комом: отказов мы наблюдали только 3%», – Сергей Чеботарев.
Министр считает, что позитивные изменения в курортных городах в будущем повысят лояльность туристов по отношению к введенной плате, и они «изменят свое мнение». По его словам, все собранные средства направлены на развитие объектов курортной инфраструктуры: так, на Ставрополье за счет средств курортного сбора планируется обустроить центр города Минеральные Воды, в том числе рекреационную зону перед администрацией, а в Изобильненском округе – пляжи Новотроицкого водохранилища. Этот регион в следующем сезоне также планирует увеличить список населенных пунктов, где туристам необходимо оплачивать сбор.
В экспериментальном режиме сбор взимается до 2022 года (после подведения итогов нововведение распространится и на другие регионы. А гости Крыма начнут оплачивать курортный сбор с 1 мая 2019 года.