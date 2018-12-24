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Выбраны новые имена для Внуково, Пулково и еще трех российских аэропортов
Подведены итоги второго тура всенародного голосования.
Анастасия Баринова
24 декабря 2018 в 13:54
В России завершился второй тур конкурса «Великие имена России». Первый этап позволил выбрать названия в честь великих граждан страны для большинства аэропортов, но для нескольких вопрос оставался спорным. К его обсуждению вернулись спустя несколько дней.
Активность голосования во втором туре, проходившем с 10 до 23 декабря, не уступала основному: в нем приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% – оффлайн. Победителями стали варианты, набравшие большинство голосов:
• Архангельск – писатель Федор Абрамов, 63% голосов;
• Москва (Внуково) – авиаконструктор Андрей Туполев, 48% голосов;
• Нижневартовск – нефтяник Виктор Муравленко, 58% голосов;
• Пенза – публицист Виссарион Белинский, 46% голосов;
• Санкт-Петербург (Пулково) – писатель Федор Достоевский, 40% голосов.
Организаторы голосования отмечают, что в Петербурге интрига сохранялась до последнего дня, и второй основной кандидат, Александр Невский, уступил первенство с незначительной разницей.
Конкурс «Великие имена России» начался 11 октября. Изначально перечни имен-претендентов формировали региональные общественные палаты; к этим спискам были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел опросы жителей из регионов-участников, и эти варианты вошли в шорт-лист общероссийского голосования.
По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе 14 представителей культуры, 9 ученых и инженеров, 7 летчиков и космонавтов, 7 государственных и общественных деятелей, 6 первооткрывателей и исследователей, 3 полководца и военных героя. Названия будут отражены в дизайне пассажирских терминалов, мемориальных экспозициях и сувенирах.
Узнайте о лучших аэропортах мира.
Активность голосования во втором туре, проходившем с 10 до 23 декабря, не уступала основному: в нем приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% – оффлайн. Победителями стали варианты, набравшие большинство голосов:
• Архангельск – писатель Федор Абрамов, 63% голосов;
• Москва (Внуково) – авиаконструктор Андрей Туполев, 48% голосов;
• Нижневартовск – нефтяник Виктор Муравленко, 58% голосов;
• Пенза – публицист Виссарион Белинский, 46% голосов;
• Санкт-Петербург (Пулково) – писатель Федор Достоевский, 40% голосов.
Организаторы голосования отмечают, что в Петербурге интрига сохранялась до последнего дня, и второй основной кандидат, Александр Невский, уступил первенство с незначительной разницей.
Конкурс «Великие имена России» начался 11 октября. Изначально перечни имен-претендентов формировали региональные общественные палаты; к этим спискам были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел опросы жителей из регионов-участников, и эти варианты вошли в шорт-лист общероссийского голосования.
По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе 14 представителей культуры, 9 ученых и инженеров, 7 летчиков и космонавтов, 7 государственных и общественных деятелей, 6 первооткрывателей и исследователей, 3 полководца и военных героя. Названия будут отражены в дизайне пассажирских терминалов, мемориальных экспозициях и сувенирах.
Узнайте о лучших аэропортах мира.