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Символ Маврикия — Цветные пески, или Seven-Coloured Earth (Земля семи цветов). Разные слои не смешиваются между собою, всегда сохраняя ровно семь цветов: красный, фиолетовый и коричневый, зеленый, пурпурный, желтый и голубой. Фото: Антон Петрусь
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Пейзажи Праслина, одного из островов Сейшельского архипелага. Фото: Людмила Прокофьева
«Аэрофлот» отказался от допусков на Сейшелы и Маврикий
Крупнейший российский перевозчик отказался от допусков, необходимых для выполнения регулярных рейсов из Москвы в Порт-Луи и Викторию.
National Geographic Россия
19 декабря 2018 в 14:42
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О решении «Аэрофлота»сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ Росавиации.
Авиакомпания получила оба допуска в сентябре 2018 года. Каждый из них позволял осуществлять до семи рейсов в неделю. Тем не менее, даже получив допуски, «Аэрофлот» не сообщал о запуске перелетов по соответствующим направлениям.
Маврикий и Сейшелы – небольшие островные государства в Индийском океане, популярные курортные направления. По состоянию на ноябрь 2018 года Маврикий посетили 935 тысяч туристов (прогноз на весь год – 1,395 млн). Официальной статистики за 2017 год по Сейшельским островам пока нет; в 2017 году страну посетили 350 тысяч туристов.
Вместе с тем в зимнем расписании “Аэрофлота” появились два новых экзотических маршрута — в Денпасар (Бали) и Коломбо (Шри-Ланка). Полеты выполняются совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».
Авиакомпания получила оба допуска в сентябре 2018 года. Каждый из них позволял осуществлять до семи рейсов в неделю. Тем не менее, даже получив допуски, «Аэрофлот» не сообщал о запуске перелетов по соответствующим направлениям.
Маврикий и Сейшелы – небольшие островные государства в Индийском океане, популярные курортные направления. По состоянию на ноябрь 2018 года Маврикий посетили 935 тысяч туристов (прогноз на весь год – 1,395 млн). Официальной статистики за 2017 год по Сейшельским островам пока нет; в 2017 году страну посетили 350 тысяч туристов.
Вместе с тем в зимнем расписании “Аэрофлота” появились два новых экзотических маршрута — в Денпасар (Бали) и Коломбо (Шри-Ланка). Полеты выполняются совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».