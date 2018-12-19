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  • 10 идей для уикенда в Калужской области
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Музей Мусора, или просто «Му-Му»
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Красочный резидент первого в России «Парка Птиц» в селе Воробьи.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Оптина пустынь, один из самых почитаемых монастырей России.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Добро пожаловать в «Этномир», самый обширный этнографический парк в России!
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Фасад Обнинской АЭС, первой в мире промышленной атомной электростанции, а ныне — мемориального комплекса.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Пейзажи Калужской области покоряют с первого взгляда — как, например, этот туманный рассвет на Рессе. Фото: Михаил Шмелев
Путешествия

10 идей для уикенда в Калужской области

Представляем одну из главных жемчужин Центральной России.
Партнерский материал
19 декабря 2018 в 18:42
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Калужская область – пожалуй, самый близкий регион «дальнего Подмосковья». Многие живописные уголки здесь облюбовали московские дачники, а памятники старины давно на слуху среди жителей столицы. В этих краях был положен конец ордынскому игу и выросли почитаемые монастыри. Здесь черпали вдохновение гении русской культуры – Гоголь, Карамзин, Достоевский, Чехов, Паустовский. Под Калугой рождались мечты о покорении космоса и впервые в стране был приручен мирный атом.

Места силы Калужской области лежат всего в 100-170 километрах от Москвы, но для знакомства с ними лучше всего провести два-три дня в Калуге. Компактный областной центр сохранил множество памятников старины, а его современные уютные гостиницы, среди которых Hilton, Sheraton, Best Western, SK Royal – лучшая отправная точка для поездок по окрестностям. Старинные усадьбы и высокотехнологичные музеи, очарование провинции и первоклассные возможности для отдыха и развлечений – мы подготовили список из 10 мест и занятий, которые складываются в незабываемые каникулы в Калуге.

1. Заглянуть в открытый космос

«Гений места» Калуги – Константин Циолковский. «Бородатый чародей», предвосхитивший космическую эпоху, жил в скромном доме, где сейчас открыт музей – там можно увидеть его мастерскую и знаменитые «слухачи», самодельные слуховые аппараты. В Калуге живут его потомки, памятников Циолковскому в городе – целых шесть штук, не считая аэропорта, университета и Музея Космонавтики его имени.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области

Музей – кстати, первый в мире и крупнейший в России – «дружелюбнее» московского собрата: о космических материях здесь любят и умеют рассказать доступно, а после экскурсии любой желающий может испытать левитацию в магнитных сапогах или взглянуть на мир глазами космонавта через стекло скафандра.

2. Взобраться на Маяк 

«Бельведер Звижский», «Вселенский разум», «Обитаемое вещество» и «Борьба дятлов с долгоносиками» – все они могли бы быть главами постмодернистского романа, но вместо этого украшают парк Никола-Ленивец наряду с ещё двумя десятками инсталляций. Про этот про главный полигон современного искусства в России, полевую штаб-квартиру знаменитого «Архстояния» хотя бы раз в жизни наверняка слышал каждый из нас, а рождественские каникулы в Калуге – отличный повод увидеть это концептуальное буйство своими глазами. Поднявшись на плетённый из вязов «Маяк», можно ещё раз полюбоваться зимней Угрой – но уже не через забрало русского воина, а с позиций этнографа-футуриста. Дорога в Никола-Ленивец лежит через Полотняный Завод, а общее расстояние от Калуги составит 70 километров.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области
    Маяк Николая Полисского


3. Пройти квест в Музее Мусора

Обнинская АЭС – самый очевидный, но далеко не единственный повод отправиться на север Калужской земли. Малоярославец и Тарутино прославлены победами русского оружия в 1812 году, а в селе Истье недавно открылся Музей Мусора. «Му-Му» – это плод пятилетних трудов московской арт-группы BURO, которая наглядно показала, что «отходы производства» при должной выдумке могут стать самодостаточным арт-объектом. Идея воодушевила художников со всего мира, и со временем коллекция потребовала большой площадки – так возник музей в Калужской области. Каждый экспонат заставляет задаться вопросом, есть ли пределы у человеческой изобретательности: подарочный букет из старых столовых приборов, початок кукурузы из теннисных мячей, настольная лампа из запчастей мотоцикла… Даже квесты здесь с весьма небанальными заданиями: к примеру, спасти падающий беспилотный вертолёт (само собой, целиком собранный из мусора). Расположен музей «Му-Му» возле Киевского шоссе, в 90 километрах от Калуги.


4. Походить по земле старцев

Южная часть Калужской области буквально пропитана памятью былых веков. О Козельске и его героической обороне от туч ордынцев нам рассказывали ещё в школе, но главная святыня Калужской земли лежит чуть дальше – это знаменитая Оптина пустынь, один из самых почитаемых монастырей России. Многочисленные паломники стремятся в его храмы, к усыпальницам прославленных чудесами и наставлениями Оптинских старцев. Стены монастыря помнят Фёдора Достоевского, который нашёл здесь многие идеи и прообразы для «Братьев Карамазовых», и Льва Толстого, который неоднократно посещал старцев. Наконец, Оптина пустынь – роскошный архитектурный ансамбль с потрясающе красивым силуэтом. Расстояние от Калуги до Козельска по автодороге составляет 72 километра, города также связаны автобусным сообщением, а Козельск и Оптина пустынь – местным маршрутным транспортом.

5. Покормить зубра

За сказочными видами заснеженных лесов лучше всего отправиться в места, красочно описанные Тургеневым в «Записках охотника». Заповедник «Калужские Засеки» – один из немногих в России, где зимой оборудован специальный маршрут для наблюдения за дикими животными. Сопровождающий подробно расскажет об истории оборонительных засечных черт, природе заповедника и его обитателях, а с некоторыми даже познакомит – с косматыми добродушными зубрами, которые любят полакомиться морковкой или сеном из рук гостей. Село Ульяново связано с Калугой рейсовыми автобусами, расстояние – 120 километров, но индивидуальным посетителям следует договориться о посещении заповедника заранее. По телефону (на сайте заповедника) можно узнать и об организованных группах, которые собираются в Калуге и отправляются в Ульяново на туристических автобусах.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области


6. Сделать лист бумаги в усадьбе Гончарова

Полотняный Завод давно вошёл в неофициальное созвездие «пушкинских» усадеб, хотя самому поэту он никогда не принадлежал. В имение Гончаровых, родителей своей супруги, Александр Сергеевич приезжал всего дважды – но, несомненно, в счастливые годы своей недолгой жизни. В усадебном парке до сих пор можно пройти по романтичной «Пушкинской тропе», а господском доме – увидеть связанные с ним реликвии.

В Полотняном Заводе Гончаровы владели бумажной мануфактурой, которая действует по сей день. На ее территории по соседству с усадьбой открыт первый в России музей бумаги «Бузеон», где можно не только узнать об истории и технологии производства, но и сделать своими руками бумажный лист. От Калуги до Полотняного Завода – 36 километров пути на машине через село Дворцы, добраться туда можно также на рейсовом автобусе.
  • Внутри «Бузеона»: с помощью подобной конструкции с рабочим прессом когда-то делали бумагу
  • Бузя — символ и хранитель «Бузеона»


6. Стать участниками Великого стояния на Угре

Реку Угру поэтично называют «поясом Богородицы». Больше пяти веков назад войско хана Ахмата не отважилось форсировать Угру и повернуло прочь от Москвы – так завершилось многолетнее ордынское иго. К пятисотлетию «Стояния на Угре» в этом месте был воздвигнут памятник русским воинам, а уже в наши дни в селе Дворцы открылся замечательный музей-диорама, повествующий об этом эпохальном событии отечественной истории.

Команда военных художников детально воссоздала быт и дух русского лагеря, а передовое оснащение и спецэффекты позволяют окунуться в атмосферу давно отгремевшей битвы и встать плечом к плечу с ратниками XV столетия. Село Дворцы лежит всего в 23 километрах от Калуги по автодороге и связано с областным центром автобусным маршрутом. 
  • 10 идей для уикенда в Калужской области

8. Побывать на родине атомной энергетики

К титулу «колыбели космонавтики» (так звучит неформальный девиз города) вполне справедливо добавить и звание «колыбель мирного атома». 64 года назад в молодом городе Обнинске была запущена первая в мире промышленная атомная электростанция, и слава этого технического прорыва не уступает легендарному гагаринскому старту. Обнинская АЭС с успехом проработала почти вдвое дольше, чем замышляли её создатели. Сегодня она не производит энергию, но выполняет не менее важную миссию: повествует многочисленным гостям об истории развития атомной отрасли. Вся АЭС объявлена мемориальным комплексом, и этот музей не имеет аналогов в России. Электростанция является форпостом развивающегося в мире атомного туризма, ее дважды посещал принц Майкл Кентский. Добраться до нее из Калуги можно автомобилем, автобусом или электричкой, расстояние – около 85 километров. 

9. Собрать мозаику культур

Лавры самого фотогеничного города Калужской области принадлежат Боровску, стоящему на склонах живописной долины Протвы. На окраине города раскинулся самый обширный этнографический парк в России – «Этномир», впечатляющая попытка собрать на единой территории архитектуру, быт, традиции и кухню десятков стран и народов. Проект постоянно растёт и меняется, и на полное знакомство с «Этномиром» можно потратить целый день. Ремесленные мастерские, лавки с диковинами, музеи и тематические фестивали, вольеры с пушистыми и пернатыми питомцами, гостевые дома в виде национальных жилищ – всё это поражает не только пестротой, но и удивительной достоверностью. Добраться до «Этномира» можно за 1 час 15 минут на экспрессе Калуга – Балабаново.
  • 10 идей для уикенда в Калужской области

10. Приехать в Калугу еще раз!

В ближайших окрестностях Калуги есть отличные места и для более «каноничных» зимних развлечений. Горнолыжный комплекс «Квань» снискал завидную репутацию далеко за пределами Калуги: при всей компактности он имеет целых десять трасс, не считая тюбинг-парка, а на катке и на склонах работают профессиональные инструкторы, готовые помочь любому посетителю приобщиться к самым захватывающим видам зимнего спорта.

Летний отдых в Калужской области не менее разнообразен. Романтичные окрестности Тарусы, познавательные маршруты в национальном парке «Угра», первый в России «Парк Птиц» в селе Воробьи (входит в десятку лучших зоопарков страны и содержит более 200 видов пернатых со всех уголков мира) – лишь некоторые аргументы провести ещё одни выходные на Калужской земле.

P.S. Если туризм для вас – не отдых, а бизнес, то в Калужской области вы найдёте широкие возможности для его развития. Агентство по развитию туризма занимается поддержкой и сопровождением новых проектов в регионе «под ключ», оказывает содействие потенциальным инвесторам и помощь в разработке бизнес-планов и документов на получение государственной поддержки. 

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