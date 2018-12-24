Курорты Краснодарского края сегодня и завтра: большое интервью Христофора Константиниди
– Наши курорты – это 100 километров пляжей Азово-Черноморского побережья, три горноклиматических курорта, порядка 620 объектов туристского показа и почти 300 экскурсионных и туристических маршрутов. Отдыхать можно круглый год – и это не фигура речи. Краснодарский край часто воспринимают через призму пляжного отдыха, но на самом деле это и санаторно-оздоровительный, и культурно-познавательный, и событийный, и аграрный, и круизный туризм. По сути, у нас представлены практически все основные направления.
– Давайте по порядку. Санаторно-оздоровительный?
– В регионе разведано около 50 термальных источников, на Таманском полуострове расположено множество грязевых вулканов. Действует более 50 бюветов с минеральной водой, 11 из которых – общедоступны. В здравницах, которых у нас свыше 190, реализуют более 500 оздоровительных и лечебных программ с применением минеральных вод и лечебных грязей местного происхождения, причем эти программы охватывают практически весь спектр известных медицине заболеваний.
– Вы упомянули аграрный туризм. В Европе и США он начал активно развиваться еще в 1980-х. Что в этом плане сегодня предлагает Краснодарский край?
– Вариантов много. Винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка, охота, пасеки, сыроварни… Множество экзотических ферм – страусиные, крокодиловые, устричные, улиточные. Всего у нас уже свыше 100 таких объектов. В этом году наша практика вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, который проводит национальное Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
С прошлого года мы ведем работу по созданию эногастрономических туров. Например, у нас уже действует региональный винный маршрут «Янтарная Лоза», который проходит через Новороссийск, Анапу и Геленджик. Также во взаимодействии с Ассоциацией агротуризма в этом году впервые запустили агротуры и винные дороги – новые турпродукты от винодельческих хозяйств и предприятий, объектов этногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов.
Также мы стали пилотным регионом федерального проекта «Гастрономическая карта России». Создан первый в стране региональный каталог «Гастрономическая карта Краснодарского края», который войдет в интерактивную национальную версию – по сути, единую карту самых вкусных мест страны.
– Ростуризм недавно внес ваш проект «Золотое кольцо Боспорского царства» в свой топ маршрутов. Расскажете о нем подробнее?
– Это наша совместная история с Русским географическим обществом. Мы разработали большой проект, который объединил Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. В маршруты вошли порядка 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа. И да, вы правы, Ростуризм включил этот проект в топ-10 приоритетных маршрутов, ориентированных на въездной туризм. Проехать по ним можно на автобусах, автомобилях и лайнере «Князь Владимир». Туроператоры уже начали продажи комплексных туров по маршрутам проекта. Планируем, что в марте 2019 года по ним поедут первые туристы. Также запустили сайт russian-bospor.ru, который будет регулярно пополняться новыми сервисами.
– Можете нарисовать базовый портрет туриста, приезжающего в Краснодарский край?
– К нам приезжают все категории отдыхающих. Это семейные пары и молодые люди до 30 лет. Зрелых путешественников, впрочем, тоже немало. Треть наших гостей путешествуют в одиночку, а 10% – предпочитают проводить отпуск в компании друзей.
Почти 20% туристского потока на курорты региона – это дети, что неудивительно: у нас самая обширная в России сеть детских оздоровительных лагерей.
В целом, в этом году регион уже принял свыше 16,8 миллиона гостей – это плюс 6% к уровню прошлого года. Мы уже побили свой собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. Из них более 600 тысяч иностранцев, в основном – на деловые и событийные мероприятия. Олимпийский туризм сыграл большую роль: только за последние три года Олимпийский парк в Сочи посетили около 7 миллионов туристов.
– Из Центральной России часто приезжают?
– Около 40% турпотока. Примерно столько же приезжает из соседних южных регионов России. Чуть более 20% – это жители уральских городов, Сибири, Крайнего Севера и других территорий России.
– Но поездка на южный берег России, скажем, с того же Дальнего Востока – это недешевое удовольствие. Слишком высоки затраты на проезд.
– Действительно, транспортная составляющая в конечном турпродукте составляет чуть ли не 50%. Но на федеральном уровне уже предприняты шаги по субсидированию перевозок туристов на популярные российские курорты.
В этом году Краснодарский край вошел в число регионов, где предоставляются субсидии туриндустрии. Постановлением Правительства России предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета на господдержку туроператоров, обеспечивающих туристский поток на туристско-рекреационных и культурно-познавательных маршрутах.
Курорты региона за исключением Сочи вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов. На каждого туриста, привезенного туроператорами с сентября по декабрь за исключением новогодних праздников, предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 2000 рублей.
– На каком отдыхе турист может сэкономить?
– Есть ряд специализированных дисконтных турпродуктов. В прошлом году мы впервые опробовали такой формат, запустив краевую маркетинговую программу «Южная здравница». Она действовала с 1 октября 2017 года до 1 мая 2018 года. Реализация программы позволила увеличить загрузку предприятий-участников на 7-10%.
Очередной сезон программы стартовал 1 октября и будет действовать до 1 мая 2019 года. Предприятия-участники предоставляют ощутимые скидки на оздоровление и лечение – от 5 до 50%. Порядка 65 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц 12 городов и районов Кубани уже вошли в программу. Они предлагают более 150 недельных оздоровительных туров и программ лечения, рассчитанных на две и три недели.
– Если программа работает уже больше года, наверняка есть какие-то отзывы.
– Да, «Южная здравница» признана одной из лучших практик по развитию санаторно-курортного комплекса в России и рекомендована Ростуризмом для распространения этого опыта на других курортных территориях страны.
Предприятия предлагают туристам отдых со скидками от 5 до 40% на проживание или активности. Сегодня гостям и жителям края доступно свыше 50 коротких туров, рассчитанных на 2 или 3 дня. Там и рафтинг, и рыбалка, и экскурсии по памятникам природы, и СПА с соляными пещерами, термальные источники – много всего, в общем.
– Один из главных вопросов к российской туротрасли – сервис в гостиницах и отелях.
– Это одна из наших приоритетных задач. Краснодарский край одним из первых в России начал проводить обязательную классификацию гостиниц, отелей и других средств размещения в связи с проведением Олимпиады, Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день эту процедуру прошли около 6300 гостиниц, отелей и других средств размещения, заслужив «звезды». По этому показателю Краснодарский край – лидер в России.
Кубань – первая в России территория, где разработаны стандарты (методические рекомендации) предоставления услуг по системе «все включено». Мы создали их в прошлом году, аккумулировав опыт международного и российского туристического рынка, включая нормативную и правовую базу.
Их введение уже доказало свою эффективность. Сегодня в регионе по такой системе работают 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения.
– И какова их востребованность?
– Загрузка таких отелей и гостиниц достигает 90-100%. Круглогодичная загрузка отелей с системой «все включено» значительно выше, чем в других средствах размещения аналогичной звездности, не работающих в таком формате.
– Поделитесь средним ценником.
Если брать средства размещения 3 «звезды», которые работают по системе «все включено», то в пик сезона на двоих в среднем выходит от 7000 рублей в сутки. В низкий сезон цены снижаются практически вполовину и составляют в среднем на двоих для трехзвездочных отелей – от 3500 рублей.
– Каким вы видите будущее курортов Краснодарского края?
В условиях глобальной конкуренции необходимо выводить турпродукт на качественно новый уровень. Прежде всего, повышать уровень сервиса, диверсифицировать туристический продукт и насыщать его активным и культурным досугом.
Ведь что такое путешествие? Это впечатления. Современный турист все чаще едет не куда-то, а за чем-то – за впечатлениями и эмоциями, будь то необычное событие, кулинарные изыски, экстрим или, наоборот, релаксация. Сегодня путешествия ради впечатлений – один из главных приоритетов туристов при выборе направления для отдыха. Поэтому важно следить за быстро меняющимися предпочтениями путешественников, действовать на опережение, предвидеть, форсировать события, создавать новые уникальные турпродукты с ярким образом.
К примеру, мы обратили внимание, что подавляющее количество фотографий гости нашего флагманского курорта – Сочи – делают на фоне морского порта и яхт. Таким образом наших туристов, у которых, возможно, и нет своих яхт, привлекает «премиальный» пейзаж.
Поэтому нам необходимо основательно подойти к вопросу развития яхтинга на курортах Краснодарского края. Ведь во многих государствах Средиземноморского и Черноморского регионов индустрия яхтинга – ключевой элемент популяризации морского туризма и повышения престижа страны на мировом туристическом рынке. В последние годы Турция – наш основной конкурент по пляжному отдыху – сделала существенный рывок в развитии яхтинга и строительстве марин. Еще каких-то 30 лет назад в этой стране вообще не было яхтенной инфраструктуры.
У нас на Черноморском побережье функционируют 9 марин общей вместимостью до 600 судов. При этом только два из них – специализированные современные яхтенные порты. Сегодня прорабатываем вопрос о включении Краснодарского края в федеральные программы для строительства инфраструктуры морского туризма на побережье. Это позволит создать район интенсивного яхтинга.
Также мы намерены развивать на курортах систему «все включено», системно повышать качество сервиса во всех средствах размещения – от самого маленького пансионата до сетевого отеля, продолжить благоустройство пляжей. В этом году совместно с предприятиями туриндустрии мы начали приводить к единому облику пляжные территории с использованием бренда «Курорты Краснодарского края» и брендов курортных городов. Уже есть 27 лучших практик – положительный образ того, как должен выглядеть современный и комфортный пляж с высоким качеством сервиса и уровнем безопасности. К летнему курортному сезону 2019 года мы планируем привести все пляжи Краснодарского края к заданной планке.
Ну и, конечно, мы расширяем линейку комплексных турпродуктов, прежде всего, по культурно-познавательному туризму. Например, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» позволит теперь позиционировать Россию на международном туристском рынке еще и как один из центров античной культуры.
С учетом того, что античная история вызывает устойчивый интерес у туристов со всего мира, такое позиционирование нашей страны, направленное на продвижение туристического потенциала и повышения престижа этой сферы, позволит привлечь дополнительный турпоток из зарубежных стран.
С прошлого года мы ведем работу по созданию эногастрономических туров. Например, у нас уже действует региональный винный маршрут «Янтарная Лоза», который проходит через Новороссийск, Анапу и Геленджик. Также во взаимодействии с Ассоциацией агротуризма в этом году впервые запустили агротуры и винные дороги — новые турпродукты от винодельческих хозяйств и предприятий, объектов этногастрономического туризма Анапы, Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов.
Также мы стали пилотным регионом федерального проекта «Гастрономическая карта России». Создан первый в стране региональный каталог «Гастрономическая карта Краснодарского края», который войдет в интерактивную национальную версию — по сути, единую карту самых вкусных мест страны.
— Ростуризм недавно внес ваш проект «Золотое кольцо Боспорского царства» в свой топ маршрутов. Расскажете о нем подробнее?
- Это наша совместная история с Русским географическим обществом. Мы разработали большой проект, который объединил Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. В маршруты вошли порядка 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа. И да, вы правы, Ростуризм включил этот проект в топ-10 приоритетных маршрутов, ориентированных на въездной туризм. Проехать по ним можно на автобусах, автомобилях и лайнере «Князь Владимир». Туроператоры уже начали продажи комплексных туров по маршрутам проекта. Планируем, что в марте 2019 года по ним поедут первые туристы. Также запустили сайт russian-bospor.ru, который будет регулярно пополняться новыми сервисами.
— Можете нарисовать базовый портрет туриста, приезжающего в Краснодарский край?
- К нам приезжают все категории отдыхающих. Это семейные пары и молодые люди до 30 лет. Зрелых путешественников, впрочем, тоже немало. Треть наших гостей путешествуют в одиночку, а 10% - предпочитают проводить отпуск в компании друзей.
Почти 20% туристского потока на курорты региона — это дети, что неудивительно: у нас самая обширная в России сеть детских оздоровительных лагерей.
В целом, в этом году регион уже принял свыше 16,8 миллиона гостей — это плюс 6% к уровню прошлого года. Мы уже побили свой собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. Из них более 600 тысяч иностранцев, в основном — на деловые и событийные мероприятия. Олимпийский туризм сыграл большую роль: только за последние три года Олимпийский парк в Сочи посетили около 7 миллионов туристов.
— Из Центральной России часто приезжают?
- Около 40% турпотока. Примерно столько же приезжает из соседних южных регионов России. Чуть более 20% - это жители уральских городов, Сибири, Крайнего Севера и других территорий России.
— Но поездка на южный берег России, скажем, с того же Дальнего Востока — это недешевое удовольствие. Слишком высоки затраты на проезд.
- Действительно, транспортная составляющая в конечном турпродукте составляет чуть ли не 50%. Но на федеральном уровне уже предприняты шаги по субсидированию перевозок туристов на популярные российские курорты.
В этом году Краснодарский край вошел в число регионов, где предоставляются субсидии туриндустрии. Постановлением Правительства России предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета на господдержку туроператоров, обеспечивающих туристский поток на туристско-рекреационных и культурно-познавательных маршрутах.
Курорты региона за исключением Сочи вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов. На каждого туриста, привезенного туроператорами с сентября по декабрь за исключением новогодних праздников, предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 2000 рублей.
— На каком отдыхе турист может сэкономить?
- Есть ряд специализированных дисконтных турпродуктов. В прошлом году мы впервые опробовали такой формат, запустив краевую маркетинговую программу «Южная здравница». Она действовала с 1 октября 2017 года до 1 мая 2018 года. Реализация программы позволила увеличить загрузку предприятий-участников на 7−10%.
Очередной сезон программы стартовал 1 октября и будет действовать до 1 мая 2019 года. Предприятия-участники предоставляют ощутимые скидки на оздоровление и лечение — от 5 до 50%. Порядка 65 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц 12 городов и районов Кубани уже вошли в программу. Они предлагают более 150 недельных оздоровительных туров и программ лечения, рассчитанных на две и три недели.
— Если программа работает уже больше года, наверняка есть какие-то отзывы.
- Да, «Южная здравница» признана одной из лучших практик по развитию санаторно-курортного комплекса в России и рекомендована Ростуризмом для распространения этого опыта на других курортных территориях страны.
Предприятия предлагают туристам отдых со скидками от 5 до 40% на проживание или активности. Сегодня гостям и жителям края доступно свыше 50 коротких туров, рассчитанных на 2 или 3 дня. Там и рафтинг, и рыбалка, и экскурсии по памятникам природы, и СПА с соляными пещерами, термальные источники — много всего, в общем.
— Один из главных вопросов к российской туротрасли — сервис в гостиницах и отелях.
- Это одна из наших приоритетных задач. Краснодарский край одним из первых в России начал проводить обязательную классификацию гостиниц, отелей и других средств размещения в связи с проведением Олимпиады, Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день эту процедуру прошли около 6300 гостиниц, отелей и других средств размещения, заслужив «звезды». По этому показателю Краснодарский край — лидер в России.
Кубань — первая в России территория, где разработаны стандарты (методические рекомендации) предоставления услуг по системе «все включено». Мы создали их в прошлом году, аккумулировав опыт международного и российского туристического рынка, включая нормативную и правовую базу.
Их введение уже доказало свою эффективность. Сегодня в регионе по такой системе работают 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения.
— И какова их востребованность?
- Загрузка таких отелей и гостиниц достигает 90−100%. Круглогодичная загрузка отелей с системой «все включено» значительно выше, чем в других средствах размещения аналогичной звездности, не работающих в таком формате.
— Поделитесь средним ценником.
Если брать средства размещения 3 «звезды», которые работают по системе «все включено», то в пик сезона на двоих в среднем выходит от 7000 рублей в сутки. В низкий сезон цены снижаются практически вполовину и составляют в среднем на двоих для трехзвездочных отелей — от 3500 рублей.
— Каким вы видите будущее курортов Краснодарского края?
В условиях глобальной конкуренции необходимо выводить турпродукт на качественно новый уровень. Прежде всего, повышать уровень сервиса, диверсифицировать туристический продукт и насыщать его активным и культурным досугом.
Ведь что такое путешествие? Это впечатления. Современный турист все чаще едет не куда-то, а за чем-то — за впечатлениями и эмоциями, будь то необычное событие, кулинарные изыски, экстрим или, наоборот, релаксация. Сегодня путешествия ради впечатлений — один из главных приоритетов туристов при выборе направления для отдыха. Поэтому важно следить за быстро меняющимися предпочтениями путешественников, действовать на опережение, предвидеть, форсировать события, создавать новые уникальные турпродукты с ярким образом.
К примеру, мы обратили внимание, что подавляющее количество фотографий гости нашего флагманского курорта — Сочи — делают на фоне морского порта и яхт. Таким образом наших туристов, у которых, возможно, и нет своих яхт, привлекает «премиальный» пейзаж.
Поэтому нам необходимо основательно подойти к вопросу развития яхтинга на курортах Краснодарского края. Ведь во многих государствах Средиземноморского и Черноморского регионов индустрия яхтинга — ключевой элемент популяризации морского туризма и повышения престижа страны на мировом туристическом рынке. В последние годы Турция — наш основной конкурент по пляжному отдыху — сделала существенный рывок в развитии яхтинга и строительстве марин. Еще каких-то 30 лет назад в этой стране вообще не было яхтенной инфраструктуры.
У нас на Черноморском побережье функционируют 9 марин общей вместимостью до 600 судов. При этом только два из них — специализированные современные яхтенные порты. Сегодня прорабатываем вопрос о включении Краснодарского края в федеральные программы для строительства инфраструктуры морского туризма на побережье. Это позволит создать район интенсивного яхтинга.
Также мы намерены развивать на курортах систему «все включено», системно повышать качество сервиса во всех средствах размещения — от самого маленького пансионата до сетевого отеля, продолжить благоустройство пляжей. В этом году совместно с предприятиями туриндустрии мы начали приводить к единому облику пляжные территории с использованием бренда «Курорты Краснодарского края» и брендов курортных городов. Уже есть 27 лучших практик — положительный образ того, как должен выглядеть современный и комфортный пляж с высоким качеством сервиса и уровнем безопасности. К летнему курортному сезону 2019 года мы планируем привести все пляжи Краснодарского края к заданной планке.
Ну и, конечно, мы расширяем линейку комплексных турпродуктов, прежде всего, по культурно-познавательному туризму. Например, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» позволит теперь позиционировать Россию на международном туристском рынке еще и как один из центров античной культуры.
С учетом того, что античная история вызывает устойчивый интерес у туристов со всего мира, такое позиционирование нашей страны, направленное на продвижение туристического потенциала и повышения престижа этой сферы, позволит привлечь дополнительный турпоток из зарубежных стран.