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Самолет с головой барса — новинка у Air Astana
14 декабря в аэропорту Астаны прошла презентация необычного самолета.
Анастасия Баринова
17 декабря 2018 в 18:30
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Казахстан – одна из стран, где обитает редкий снежный барс, или ирбис. Животное относится к уязвимым видам: Международный союз охраны природы оцениваeт его численность примерно в 3386 взрослых особей.
Air Astana (национальная авиакомпания Казахстана) решила внести свой вклад в сохранение популяции этих зверей. Новый лайнер, украшенный изображением ирбиса, должен привлечь внимание к необходимости охраны природы.
Среднемагистральный Embraer 190-E2 – двухдвигательный узкофюзеляжный пассажирский лайнер. Он был собран в Бразилии и взят в лизинг у амстердамской компании AerCap. В начале декабря его доставили в столицу Казахстана; 19 числа он отправится в свой первый рейс из Астаны в Алма-Ату, затем он будет работать на различных маршрутах – от Европы до Китая.
В течение 2019 года у авиакомпании появится еще четыре самолета такой модели. Кстати, Embraer не в первый раз украшает самолет необычной ливреей.
Узнайте, как охотится снежный барс.
Air Astana (национальная авиакомпания Казахстана) решила внести свой вклад в сохранение популяции этих зверей. Новый лайнер, украшенный изображением ирбиса, должен привлечь внимание к необходимости охраны природы.
Среднемагистральный Embraer 190-E2 – двухдвигательный узкофюзеляжный пассажирский лайнер. Он был собран в Бразилии и взят в лизинг у амстердамской компании AerCap. В начале декабря его доставили в столицу Казахстана; 19 числа он отправится в свой первый рейс из Астаны в Алма-Ату, затем он будет работать на различных маршрутах – от Европы до Китая.
В течение 2019 года у авиакомпании появится еще четыре самолета такой модели. Кстати, Embraer не в первый раз украшает самолет необычной ливреей.
Узнайте, как охотится снежный барс.