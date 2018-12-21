Атолл Баа: очарование Мальдивских островов
Биосферный заповедник
В 2011 году эксперты ЮНЕСКО высоко оценили природное богатство Мальдив, присвоив атоллу Баа статус биосферного заповедника. Это место было названо «родиной морского биоразнообразия»: в скоплении кораллов зарождаются огромные массы планктона, который разносится потом по всему Мировому океану. Бухта Ханифару в составе атолла Баа является одним из немногих мест на планете, куда в сезон размножения мигрируют китовые акулы, а морские черепахи откладывают яйца прямо на пляже. Кроме того, здесь круглогодично кормятся манты – в пиковое время можно увидеть до 200 особей одновременно!
В акватории Баа также встречается великолепная рыба-попугай (лат. Scaridae), интересная не только своим внешним видом, но и поведением. Она питается кораллами, отщипывая от них кусочки. Все, что не переварилось, превращается в белоснежный песок. На некоторых мальдивских островах до 70% песка являются результатом деятельности рыб-попугаев! Как добраться
Международный аэропорт мальдивской столицы принимает самолеты со всего мира. Затем 120 километров, отделяющих Мале от Баа, можно за меньше чем за час преодолеть на гидросамолете. Кроме того, на острове Дхаравандхоо, входящем в состав атолла, располагается небольшой аэропорт, который обслуживает легкомоторные самолеты: сюда полет из Мале займет около 20 минут, а с Дхаравандхоо курсируют катера, развозящие туристов по всем островам атолла.
Где остановиться
Баа состоит из 75 островов, но только 13 из них обитаемы. Еще несколько коралловых островов было отведено под строительство курортов для многочисленных гостей. На всем атолле насчитывается до 11 тысяч постоянных жителей, а количество туристов ежегодно превышает 350 000 человек. Один из крупных отелей, позволяющих всесторонне насладиться красотой природы Мальдив – The Westin Maldives Miriandhoo Resort на острове Мирианду. Гармония с живописным пейзажем прослеживается даже в его облике: своими очертаниями курортный комплекс напоминает рыбу, а его причал – раковину моллюска или океанские волны.
The Westin Maldives Miriandhoo Resort – совершенно новый отель: он открылся в октябре 2018 года. Соответствуя всем современным требованиям к сервису и комфорту, он акцентируется на активном и здоровом образе жизни. В его состав входит 70 вилл и сюитов, расположенных непосредственно на береговой линии или прямо на воде. Каждая вилла покрыта экологически чистой двойной кровлей для создания идеальной естественной вентиляции, а дополнительной изюминкой станет тропический душ на открытом воздухе. Сюиты на воде общей площадью около 200 квадратных метров являются одними из самых больших, предлагаемых отелями в Баа Атолле.
Чем заняться
Помимо отдыха на чистейших пляжах и прогулок по побережью с его бескрайним океаном и бирюзовыми лагунами, на Мирианду можно заняться подводным плаванием, дайвингом, рыбалкой, а также парасейлингом (полет над водой на прикрепленном к лодке парашюте). Всё это предлагает отель The Westin Maldives Miriandhoo Resort. Здесь также есть водные аттракционы для всей семьи, детский клуб и огромный выбор экскурсий, позволяющих посмотреть вблизи на акул, черепах, скатов, морских птиц и ярких экзотических рыб. Спа-комплекс и тренажерный зал помогут восстановить силы для следующего дня знакомства с этим удивительным природным уголком.
Три ресторана в составе отеля представляют различные мировые кухни, но все они поддерживают философию The Westin Maldives Miriandhoo Resort – здоровый образ жизни.
Узнайте, как в Индонезии защищают скатов.
Международный аэропорт мальдивской столицы принимает самолеты со всего мира. Затем 120 километров, отделяющих Мале от Баа, можно за меньше чем за час преодолеть на гидросамолете. Кроме того, на острове Дхаравандхоо, входящем в состав атолла, располагается небольшой аэропорт, который обслуживает легкомоторные самолеты: сюда полет из Мале займет около 20 минут, а с Дхаравандхоо курсируют катера, развозящие туристов по всем островам атолла.
Где остановиться
Баа состоит из 75 островов, но только 13 из них обитаемы. Еще несколько коралловых островов было отведено под строительство курортов для многочисленных гостей. На всем атолле насчитывается до 11 тысяч постоянных жителей, а количество туристов ежегодно превышает 350 000 человек. Один из крупных отелей, позволяющих всесторонне насладиться красотой природы Мальдив — The Westin Maldives Miriandhoo Resort на острове Мирианду. Гармония с живописным пейзажем прослеживается даже в его облике: своими очертаниями курортный комплекс напоминает рыбу, а его причал — раковину моллюска или океанские волны.
The Westin Maldives Miriandhoo Resort — совершенно новый отель: он открылся в октябре 2018 года. Соответствуя всем современным требованиям к сервису и комфорту, он акцентируется на активном и здоровом образе жизни. В его состав входит 70 вилл и сюитов, расположенных непосредственно на береговой линии или прямо на воде. Каждая вилла покрыта экологически чистой двойной кровлей для создания идеальной естественной вентиляции, а дополнительной изюминкой станет тропический душ на открытом воздухе. Сюиты на воде общей площадью около 200 квадратных метров являются одними из самых больших, предлагаемых отелями в Баа Атолле.
Чем заняться
Помимо отдыха на чистейших пляжах и прогулок по побережью с его бескрайним океаном и бирюзовыми лагунами, на Мирианду можно заняться подводным плаванием, дайвингом, рыбалкой, а также парасейлингом (полет над водой на прикрепленном к лодке парашюте). Всё это предлагает отель The Westin Maldives Miriandhoo Resort. Здесь также есть водные аттракционы для всей семьи, детский клуб и огромный выбор экскурсий, позволяющих посмотреть вблизи на акул, черепах, скатов, морских птиц и ярких экзотических рыб. Спа-комплекс и тренажерный зал помогут восстановить силы для следующего дня знакомства с этим удивительным природным уголком.
Три ресторана в составе отеля представляют различные мировые кухни, но все они поддерживают философию The Westin Maldives Miriandhoo Resort — здоровый образ жизни.
Узнайте, как в Индонезии защищают скатов.