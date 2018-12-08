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Тула — новогодняя столица России!
С 2012 года в России выбирают временную «Новогоднюю столицу», и в этом городе праздники проводятся особенно масштабно.
Анастасия Баринова
8 декабря 2018 в 18:55
В новогоднюю ночь 2017/2018 главным праздничным городом России, как и годом ранее, был Ханты-Мансийск, но теперь пришла пора для новых идей и пейзажей. В этом сезоне столицей зимних торжеств и гуляний стала Тула.
Старт началу празднований – 7 декабря. С этого дня концерты, фестивали, квесты, мастер-классы и другие мероприятия будут проходить почти ежедневно на 11 площадках. Развлекательная программа включает Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, Битву Дедов Морозов и шоу северных оленей. Краеведческое сообщество города подготовило цикл пешеходных экскурсий по центру «Тула Новогодняя: знания и эмоции», до 7 января будет работать ярмарка знаменитых тульских сладостей и приёмная Деда Мороза.
Ночью 31 декабря на главной площади туляки и гости города встретят Новый, 2019 год. Шоу под открытым небом продлится шесть часов, в музыкальных номерах вместе с местными артистами примут участие российские звезды.
Полная программа празднеств доступна на официальном сайте Тулы – новогодней столицы России. Узнайте о других городах, носивших этот титул.
Старт началу празднований – 7 декабря. С этого дня концерты, фестивали, квесты, мастер-классы и другие мероприятия будут проходить почти ежедневно на 11 площадках. Развлекательная программа включает Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, Битву Дедов Морозов и шоу северных оленей. Краеведческое сообщество города подготовило цикл пешеходных экскурсий по центру «Тула Новогодняя: знания и эмоции», до 7 января будет работать ярмарка знаменитых тульских сладостей и приёмная Деда Мороза.
Ночью 31 декабря на главной площади туляки и гости города встретят Новый, 2019 год. Шоу под открытым небом продлится шесть часов, в музыкальных номерах вместе с местными артистами примут участие российские звезды.
Полная программа празднеств доступна на официальном сайте Тулы – новогодней столицы России. Узнайте о других городах, носивших этот титул.