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Путешествия

Рерих, Высоцкий и Николай II — какие имена россияне дали аэропортам

В России прошло голосование, в ходе которого были выбраны имена для 42 аэропортов страны. Еще для трех потребуются дополнительные туры.
Анастасия Баринова
5 декабря 2018 в 15:37
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В мире существует более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. В их числе – крупнейшие воздушные гавани, лидеры по пассажиропотоку: Международный аэропорт «Индира Ганди» в Нью-Дели, «Шарль-де-Голь» в Париже или «Леонардо да Винчи» в Риме. В России присваивать аэропортам имена знаменитых соотечественников начали относительно недавно, и до сих пор таких примеров немного. Среди них – Международный аэропорт «Гагарин» в Саратове, аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово или Германа Титова в Барнауле.

Новый международный аэропорт Ростова-на-Дону, построенный к Чемпионату мира FIFA, был назван в честь Матвея Платова – атамана Донского казачества, а в 2011 году имя писателя и историка Н.М. Карамзина получили воздушные ворота Ульяновска. В 2018 году эта тенденция была продолжена конкурсом «Великие имена России». Его главной целью было дополнить уже существующие названия аэропортов именами знаменитых соотечественников. Голосовать за варианты мог любой желающий, а теперь подведены итоги и названы победители.
  • Рерих, Высоцкий и Николай II — какие имена россияне дали аэропортам

Согласно результатам голосования, аэропорт Горно-Алтайска получит имя художника Николая Рериха, аэропорт Симферополя будет назван в честь Ивана Айвазовского, а Борис Кустодиев увековечен в имени аэропорта Астрахани. В Магадане победу одержало имя артиста Владимира Высоцкого, а Дмитрий Хворостовский станет символом аэропорта Красноярска. В Мурманске победу в голосовании одержал Николай II. Узнать полный список победителей можно на сайте проекта.

Московский аэропорт Шереметьево отныне будет носить имя поэта Александра Пушкина, а в Домодедово его назвали в честь ученого Михаила Ломоносова. Небольшой московский аэропорт «Раменское» был переименован в «Жуковский» совсем недавно, и в его случае участие в конкурсе не требовалось. А по еще одному столичному аэропорту, Внуково, решение пока не принято. Здесь большинство голосовавших (43%) выбрали имя великого инженера Сергея Королева, однако оно достанется аэропорту Самары, где за такое название проголосовали с перевесом 60%.

Такая же ситуация сложилась в отношении аэропортов Пензы (87% проголосовали за Михаила Лермонтова, но победили Минеральные Воды с 89%), Санкт-Петербурга (всего 47% за Петра I, тогда как в Воронеже легендарному императору было отдано 59% от общего числа голосов), Архангельска (61% за Михаила Ломоносова, в честь которого решено назвать Домодедово) и Нижневартовска (45% за геолога Фармана Салманова против 58% в Сургуте).

Вторые туры для Петербурга, Архангельска и Нижневартовска пройдут с 10 до 21 декабря, а для Внуково и Пензы решение будет принято через пару дней.

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