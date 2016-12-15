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  • Риму снова не повезло с рождественской елкой
    Фото: altare_della_patria_fp/Instagram
  • Риму снова не повезло с рождественской елкой
    Фото: roberta.deluca.sofia/Instagram
  • Риму снова не повезло с рождественской елкой
    Фото: giancarlodematteis/Instagram
  • Риму снова не повезло с рождественской елкой
    Фото: faustofillo/Instagram
  • Риму снова не повезло с рождественской елкой
    Фото: carlygiallorossa/Instagram
Путешествия

Риму снова не повезло с рождественской елкой

Власти Рима вот уже третий год подряд не могут найти по-настоящему праздничное дерево.
Анастасия Баринова
4 декабря 2018 в 18:36
Жители Рима снова раскритиковали главное новогоднее дерево, установленное в центре города, на пьяцца Венеция. Праздники еще даже не начались, а ель, по недовольным отзывам горожан, уже «выглядит изношенной», ее «ветки помяты или их нет вовсе». О новогоднем украшении Рима горожане рассказывают в соцсетях с хештегом «Spezzacchio» («сломанное»).

В прошлом году рождественская ель заслужила эпитет «Spelacchio» («облезлая») и сравнение с туалетной щеткой, а в позапрошлом сезоне дерево было столь скромным и скучным, что люди назвали его «елкой в режиме строгой экономии».

Между тем городские власти не согласны с претензиями. Сейчас ветви «намеренно сложены компактно для транспортировки», а к торжественному открытию праздничного символа, 8 декабря, они будут приведены в порядок. К этому же времени, обещают в администрации города, дерево высотой более 20 метров засияет 60 тысячами энергосберегающих лампочек.

Узнайте, как отслужившие свое праздничные деревья могут помочь природе.

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