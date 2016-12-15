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Риму снова не повезло с рождественской елкой
Власти Рима вот уже третий год подряд не могут найти по-настоящему праздничное дерево.
Анастасия Баринова
4 декабря 2018 в 18:36
Жители Рима снова раскритиковали главное новогоднее дерево, установленное в центре города, на пьяцца Венеция. Праздники еще даже не начались, а ель, по недовольным отзывам горожан, уже «выглядит изношенной», ее «ветки помяты или их нет вовсе». О новогоднем украшении Рима горожане рассказывают в соцсетях с хештегом «Spezzacchio» («сломанное»).
В прошлом году рождественская ель заслужила эпитет «Spelacchio» («облезлая») и сравнение с туалетной щеткой, а в позапрошлом сезоне дерево было столь скромным и скучным, что люди назвали его «елкой в режиме строгой экономии».
Между тем городские власти не согласны с претензиями. Сейчас ветви «намеренно сложены компактно для транспортировки», а к торжественному открытию праздничного символа, 8 декабря, они будут приведены в порядок. К этому же времени, обещают в администрации города, дерево высотой более 20 метров засияет 60 тысячами энергосберегающих лампочек.
Узнайте, как отслужившие свое праздничные деревья могут помочь природе.
В прошлом году рождественская ель заслужила эпитет «Spelacchio» («облезлая») и сравнение с туалетной щеткой, а в позапрошлом сезоне дерево было столь скромным и скучным, что люди назвали его «елкой в режиме строгой экономии».
Между тем городские власти не согласны с претензиями. Сейчас ветви «намеренно сложены компактно для транспортировки», а к торжественному открытию праздничного символа, 8 декабря, они будут приведены в порядок. К этому же времени, обещают в администрации города, дерево высотой более 20 метров засияет 60 тысячами энергосберегающих лампочек.
Узнайте, как отслужившие свое праздничные деревья могут помочь природе.
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Bastassero due palle in più per risollevare la città… #rome #thegreatbeauty #instagram #moment #tree #christmas #weather #lux #sky #colours #city #architecture #geometric #square
Публикация от Antonio Delfino (@anto.delf) 14 Дек 2016 в 11:12 PST
Между тем городские власти не согласны с претензиями. Сейчас ветви «намеренно сложены компактно для транспортировки», а к торжественному открытию праздничного символа, 8 декабря, они будут приведены в порядок. К этому же времени, обещают в администрации города, дерево высотой более 20 метров засияет 60 тысячами энергосберегающих лампочек.
Узнайте, как отслужившие свое праздничные деревья могут помочь природе.