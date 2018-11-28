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Где находятся лучшие пляжи мира? Опубликован рейтинг 2018 года
Эксперты назвали 50 лучших мест для пляжного отдыха. Встречайте десятку «самых-самых»!
Анастасия Баринова
28 ноября 2018 в 20:18
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Рейтинг пляжей-2018 представил туристический сайт FlightNetwork. В его составлении ежегодно участвует более тысячи журналистов, блоггеров и представителей туристических агентств.
На первое место эксперты поместили пляж Навайо на греческом острове Закинф в Ионическом море. В среднем здесь насчитывается 275 солнечных дней. За свою красоту он получил 10 из 10 баллов; уединенность, а также качество песка и воды, оценены в 8 баллов.
На втором месте – Whitehaven на австралийском острове Уитсандей с похожими показателями: высшие баллы за красоту и чистоту, и 292 солнечных дня. В прошлом году он занимал первое место. И замыкает первую тройку лидеров Hidden Beach на филиппинском Палаване, – живописный укромный пляж, обрамленный скалами и пышными пальмами.
Остальные пляжи первой десятки расположились следующим образом:
4. Praia do Sancho, Бразилия;
5. Tulum, Мексика;
6. Grace Bay, Теркс и Кайкос;
7. Seven Mile Beach, Каймановы острова;
8. Anse Source d’Argent, Сейшелы;
9. Maya Beach, Таиланд;
10. Varadero, Куба.
К сожалению, ни одному российскому пляжу места в рейтинге не нашлось. При этом попавшие в список места разбросаны по всей планете – от Канады до Кении. Познакомьтесь с полным рейтингом лучших пляжных направлений. Узнайте, какие из них доступны без виз.
На первое место эксперты поместили пляж Навайо на греческом острове Закинф в Ионическом море. В среднем здесь насчитывается 275 солнечных дней. За свою красоту он получил 10 из 10 баллов; уединенность, а также качество песка и воды, оценены в 8 баллов.
На втором месте – Whitehaven на австралийском острове Уитсандей с похожими показателями: высшие баллы за красоту и чистоту, и 292 солнечных дня. В прошлом году он занимал первое место. И замыкает первую тройку лидеров Hidden Beach на филиппинском Палаване, – живописный укромный пляж, обрамленный скалами и пышными пальмами.
Остальные пляжи первой десятки расположились следующим образом:
4. Praia do Sancho, Бразилия;
5. Tulum, Мексика;
6. Grace Bay, Теркс и Кайкос;
7. Seven Mile Beach, Каймановы острова;
8. Anse Source d’Argent, Сейшелы;
9. Maya Beach, Таиланд;
10. Varadero, Куба.
К сожалению, ни одному российскому пляжу места в рейтинге не нашлось. При этом попавшие в список места разбросаны по всей планете – от Канады до Кении. Познакомьтесь с полным рейтингом лучших пляжных направлений. Узнайте, какие из них доступны без виз.