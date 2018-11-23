«Падающая» башня больше не падает (и даже выпрямляется)
Второй этап строительства начался в конце XIII века. Средневековые архитекторы уже осознавали неизбежный процесс падения, но пытались спасти красивое здание: для компенсации наклона последующие этажи имели более высокие потолки коридоров с той стороны, куда башня заваливалась. Однако что-то пошло не так: эти меры привели к отклонению от центральной оси, и опасность для колокольни возросла. Восьмой и последний (колокольный) этаж был надстроен к 1350-1370 годам – с тех пор здание так и осталось искривленным, продолжая клониться к земле.
В 1990 году наклон составлял уже 4,5 метра от вертикального положения, и здание впервые за 800 лет закрыли из-за опасений, что оно может упасть. Специалисты приступили к его экстренному спасению. На северной стороне был установлен блок свинцовых брусков, которые, выступая в качестве противовеса, временно стабилизировали конструкцию. Затем с этой же стороны из-под башни осторожно выбирался грунт, и строение, немного отклонившись к северу, осело на несколько сантиметров.
Позже стабилизаторы были сняты, и 15 декабря 2001 года башня открылась для туристов. А после реставрации, проводившейся в 2002-2010 годах, угол наклона сократился с 5° 30' до 3° 54', однако башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год. В 2018 году, проведя очередной мониторинг этих процессов, специалисты готовы праздновать победу. По словам доцента кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэльи, в настоящий момент годовые колебания башни не превышают 0,5 миллиметра. «При этом постройка абсолютно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем считалось ранее»,– говорит ученый. В общей сложности за последние двадцать лет колокольня стала прямее на 4 сантиметра, что стало результатом работ с использованием противовесов и выборкой грунта. Посмотрите на лучшие памятники архитектуры XX века.
Позже стабилизаторы были сняты, и 15 декабря 2001 года башня открылась для туристов. А после реставрации, проводившейся в 2002—2010 годах, угол наклона сократился с 5° 30' до 3° 54', однако башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год. В 2018 году, проведя очередной мониторинг этих процессов, специалисты готовы праздновать победу. По словам доцента кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэльи, в настоящий момент годовые колебания башни не превышают 0,5 миллиметра. «При этом постройка абсолютно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем считалось ранее», — говорит ученый. В общей сложности за последние двадцать лет колокольня стала прямее на 4 сантиметра, что стало результатом работ с использованием противовесов и выборкой грунта. Посмотрите на лучшие памятники архитектуры XX века.