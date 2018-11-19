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Самолет садится во время грозы: видео
Приближаясь к аэропорту Пальма-де-Майорка, Boeing 737−800 попал в зону турбулентности. К счастью, отлично подготовленные пилоты смогли совершить мягкую и безопасную посадку.
Анастасия Баринова
19 ноября 2018 в 17:01
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Видеозапись приземления в аэропорту Пальма-де-Майорки пассажирского самолета во время грозы сделана из кабины пилотов. Сильный ливень свел видимость практически к нулю, при этом лайнер проходил зону турбулентности и противостоял порывам ветра до 18 метров в секунду.
При приземлении надо учитывать, в частности, видимость, ветер и состояние взлётно-посадочной полосы. Сам по себе дождь ей не страшен – лед и снегопад опаснее – однако большое количество воды на земле все же может привести к аквапланированию воздушного судна.
Одновременно дождь ухудшает видимость, и дополнительную нагрузку в данном случае добавили порывы ветра и турбулентность. Однако летчики смогли успешно посадить судно. Эксперты поясняют, что радионавигационная система захода на посадку по приборам позволяет сажать самолеты в самых тяжелых условиях. Тем не менее, раз в несколько лет происходят аварии по причине погоды. Узнайте об опасности дронов для авиации.
При приземлении надо учитывать, в частности, видимость, ветер и состояние взлётно-посадочной полосы. Сам по себе дождь ей не страшен – лед и снегопад опаснее – однако большое количество воды на земле все же может привести к аквапланированию воздушного судна.
Одновременно дождь ухудшает видимость, и дополнительную нагрузку в данном случае добавили порывы ветра и турбулентность. Однако летчики смогли успешно посадить судно. Эксперты поясняют, что радионавигационная система захода на посадку по приборам позволяет сажать самолеты в самых тяжелых условиях. Тем не менее, раз в несколько лет происходят аварии по причине погоды. Узнайте об опасности дронов для авиации.