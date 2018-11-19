Названы самые опасные страны для путешественников
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зеленый: низкий уровень риска;
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желтый: средний уровень риска;
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оранжевый: высокий уровень риска;
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красный: очень высокий уровень риска;
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бежевый: варьирующийся уровень риска с тенденцией к быстрым изменениям.
Самым опасным континентом, по оценке International SOS, стала Африка: примерно две трети территории отнесены к оранжевой и красной зоне и лишь большая часть ЮАР – к зеленой.
Очень высокий уровень риска отмечен на территориях Афганистана, Венесуэлы, Ирака, Йемена и Северной Кореи.
Самыми безопасными странами мира, по версии International SOS, стали Австралия, Канада, США, Южная Корея, Япония и большая часть представителей Европы.
Россия и Казахстан вошли в бежевую зону, составив компанию, в частности, Аргентине, Индии, Китаю и Таиланду.