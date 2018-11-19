  • Названы самые опасные страны для путешественников
    В 2019 году Афганистан останется одной из самых опасных стран мира. Фото: Евгений Головатенко
  • Названы самые опасные страны для путешественников
    Йемен (на фото — ночные бдения на острове Сокотра) также в красной зоне… Фото: Владимир Мельник
  • Названы самые опасные страны для путешественников
    …наряду с Венесуэлой. Фото: Татьяна Михайлова
Путешествия

Названы самые опасные страны для путешественников

Сверяйтесь с картой перед тем, как отправляться в турпоездку в 2019 году.
International SOS
19 ноября 2018 в 12:43
6484
Проект Travel Risk Map создан компанией International SOS. На интерактивной карте мира все страны отнесены к одному из пяти цветовых обозначений:

  • зеленый: низкий уровень риска;

  • желтый: средний уровень риска;

  • оранжевый: высокий уровень риска;

  • красный: очень высокий уровень риска;

  • бежевый: варьирующийся уровень риска с тенденцией к быстрым изменениям.

Самым опасным континентом, по оценке International SOS, стала Африка: примерно две трети территории отнесены к оранжевой и красной зоне и лишь большая часть ЮАР – к зеленой.

Очень высокий уровень риска отмечен на территориях Афганистана, Венесуэлы, Ирака, Йемена и Северной Кореи.

Самыми безопасными странами мира, по версии International SOS, стали Австралия, Канада, США, Южная Корея, Япония и большая часть представителей Европы.

Россия и Казахстан вошли в бежевую зону, составив компанию, в частности, Аргентине, Индии, Китаю и Таиланду.

Интерактивная карта Travel Risk Map

Обсудить (2)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Обнаружен посланец внеземной цивилизации
Обнаружен посланец внеземной цивилизации
Тоже интересно
Люди без отпечатков пальцев: как такое возможно
Люди без отпечатков пальцев: как такое возможно
Женщины моря
Женщины моря