Как с помощью репоста выиграть путешествие в любую точку мира
Сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel совместно с авиакомпанией Turkish Airlines разыгрывает королевское путешествие на Филиппины на двоих, которое включает перелет бизнес-классом в Манилу и обратно, внутренний перелет на один из островов от Philippine Airlines при содействии Департамента по туризму Филиппин и проживание в отеле 5*.
Для того, чтобы выиграть экзотический отдых на двоих на райских островах в Юго-Восточной Азии, где температура редко опускается ниже +25 на протяжении всего года, нужно выполнить простые условия Акции:
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В период с 15 ноября по 3 декабря зарегистрироваться на официальном сайте.
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Вступить в группу Mego.travel «ВКонтакте».
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Сделать репост закрепленного поста и не удалять его до окончания розыгрыша! На весь период Акции страница участника Акции «Вконтакте» должна быть открыта.
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Победитель будет объявлен 3 декабря 2018 года в сообществе Mego.travel «ВКонтакте».
В Акции также будут разыграны сертификаты на авиабилеты от Mego.travel. Подробные условия участия в Акции «Просто улететь к мечте» размещены на странице Акции.
«Мы запускаем целую серию розыгрышей авиабилетов и путешествий в рамках акции «Просто улететь к мечте», приуроченной к ребрендингу компании. На очереди после Филиппин – путешествия в Турцию (Стамбул) и другие страны от нас и дружественных сервису авиакомпаний. Нам важно, чтобы люди получали удовольствие от взаимодействия с Mego, поэтому помимо оттачивания поисковых технологий, разработки удобных сервисов и услуг для наших покупателей авиабилетов онлайн, мы дарим много подарков, в соцсетях Mego регулярно проходят конкурсы по розыгрышу ценных призов от нас и наших партнеров», – отмечает Николай Филатов, СЕО Mego.travel.
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Сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel работает на рынке с 2011 года, входит в топ-10 самых крупных агентств по продаже авиабилетов в России. Ранее был известен под брендом Go2See.
Mego.travel – сервис поиска выгодных авиабилетов, ж/д билетов и билетов на автобусы, бронирования отелей и апартаментов, проката авто и трансферов. Поисковая машина Mego.travel подключена ко всем глобальным системам бронирования и благодаря уникальной технологии ищет самые выгодные предложения в режиме реального времени. Mego умеет составлять умные маршруты, комбинировать рейсы более 400 авиакомпаний, компоновать сложные стыковки по оптимальной цене.
«Мы запускаем целую серию розыгрышей авиабилетов и путешествий в рамках акции «Просто улететь к мечте», приуроченной к ребрендингу компании. На очереди после Филиппин — путешествия в Турцию (Стамбул) и другие страны от нас и дружественных сервису авиакомпаний. Нам важно, чтобы люди получали удовольствие от взаимодействия с Mego, поэтому помимо оттачивания поисковых технологий, разработки удобных сервисов и услуг для наших покупателей авиабилетов онлайн, мы дарим много подарков, в соцсетях Mego регулярно проходят конкурсы по розыгрышу ценных призов от нас и наших партнеров», — отмечает Николай Филатов, СЕО Mego.travel.
***
Сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel работает на рынке с 2011 года, входит в топ-10 самых крупных агентств по продаже авиабилетов в России. Ранее был известен под брендом Go2See.
Mego.travel — сервис поиска выгодных авиабилетов, ж/д билетов и билетов на автобусы, бронирования отелей и апартаментов, проката авто и трансферов. Поисковая машина Mego.travel подключена ко всем глобальным системам бронирования и благодаря уникальной технологии ищет самые выгодные предложения в режиме реального времени. Mego умеет составлять умные маршруты, комбинировать рейсы более 400 авиакомпаний, компоновать сложные стыковки по оптимальной цене.