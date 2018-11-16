  • Как с помощью репоста выиграть путешествие в любую точку мира
    Первый лот — путешествие на Филиппины, где будет так… Фото: Pixabay
  • Как с помощью репоста выиграть путешествие в любую точку мира
    …вот так… Фото: Pixabay
  • Как с помощью репоста выиграть путешествие в любую точку мира
    Фото: Pixabay
Путешествия

Как с помощью репоста выиграть путешествие в любую точку мира

15 ноября сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel запустил масштабную акцию «Просто улететь к мечте!» — серию розыгрышей поездок и авиабилетов в разные страны мира вместе с «чемоданчиками удовольствий путешественника». Первым лотом станет путешествие на Филиппины бизнес-классом.
Mego.travel
16 ноября 2018 в 20:05

Сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel совместно с авиакомпанией Turkish Airlines разыгрывает королевское путешествие на Филиппины на двоих, которое включает перелет бизнес-классом в Манилу и обратно, внутренний перелет на один из островов от Philippine Airlines при содействии Департамента по туризму Филиппин и проживание в отеле 5*.

Для того, чтобы выиграть экзотический отдых на двоих на райских островах в Юго-Восточной Азии, где температура редко опускается ниже +25 на протяжении всего года, нужно выполнить простые условия Акции:

  • В период с 15 ноября по 3 декабря зарегистрироваться на официальном сайте.

  • Вступить в группу Mego.travel «ВКонтакте».

  • Сделать репост закрепленного поста и не удалять его до окончания розыгрыша! На весь период Акции страница участника Акции «Вконтакте» должна быть открыта.

  • Победитель будет объявлен 3 декабря 2018 года в сообществе Mego.travel «ВКонтакте».

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Помимо билетов и проживания в отеле, победителю достанется уникальный чемодан Big Papa Chemodan с подарками от Mego.travel и партнеров: книги из интернет-магазина электронных книг, сертификаты на онлайн-курс английского, складной велосипед и другие приятные призы.

В Акции также будут разыграны сертификаты на авиабилеты от Mego.travel. Подробные условия участия в Акции «Просто улететь к мечте» размещены на странице Акции

«Мы запускаем целую серию розыгрышей авиабилетов и путешествий в рамках акции «Просто улететь к мечте», приуроченной к ребрендингу компании. На очереди после Филиппин – путешествия в Турцию (Стамбул) и другие страны от нас и дружественных сервису авиакомпаний. Нам важно, чтобы люди получали удовольствие от взаимодействия с Mego, поэтому помимо оттачивания поисковых технологий, разработки удобных сервисов и услуг для наших покупателей авиабилетов онлайн, мы дарим много подарков, в соцсетях Mego регулярно проходят конкурсы по розыгрышу ценных призов от нас и наших партнеров», – отмечает Николай Филатов, СЕО Mego.travel.

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Сервис поиска выгодных авиабилетов Mego.travel работает на рынке с 2011 года, входит в топ-10 самых крупных агентств по продаже авиабилетов в России. Ранее был известен под брендом Go2See.

Mego.travel – сервис поиска выгодных авиабилетов, ж/д билетов и билетов на автобусы, бронирования отелей и апартаментов, проката авто и трансферов. Поисковая машина Mego.travel подключена ко всем глобальным системам бронирования и благодаря уникальной технологии ищет самые выгодные предложения в режиме реального времени. Mego умеет составлять умные маршруты, комбинировать рейсы более 400 авиакомпаний, компоновать сложные стыковки по оптимальной цене.

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