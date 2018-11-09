Доминикана: страна созерцателей
Прямыми перелетами из Москвы в Пунта-Кану занимается Azur Air, которая в сотрудничестве с Anex Tour постаралась максимально облегчить это испытание, предлагая перелет бизнес-классом за абсолютно демократичную цену к стоимости путевки. Раскладывающиеся в кровать сиденья, кресло с тремя видами массажа, all inclusive по питанию и напиткам и персонал, который заботливо выключает телевизор и накрывает вас одеялом, если вы уснули, сами того не заметив – в таких условиях выдержать 12 часов в воздухе несоизмеримо проще. И все это по цене от 27 тысяч на человека к путевке в страну, в которую отправиться самостоятельно выйдет намного дороже.
По прибытию на остров Гаити, где и располагается Доминиканская Республика (кстати, для доминиканцев он не Гаити, а Эспаньола) в первую очередь нужно определиться, за каким отдыхом вы сюда приехали. Солнце, море, пляжи – всего этого в достатке в том числе и на территории отеля, но если у вас есть желание познать и понять эту страну, можно отправиться в небольшое, но очень познавательное и увлекательное приключение.
История
Почему Гаити и Эспаньола? Открытый Христофором Колумбом остров был колонизирован двумя странами. Испанцы пытались обучать местных аборигенов как языку, так и религии из миротворческих соображений, а также в целях распространения и популяризации католицизма. Даже сама страна получила свое название в честь монахов Доминиканцев, которые старались донести правящим верхам, что любовь к Богу доступна как образованному европейцу, так и неграмотному индейцу. Однако в 1697 году после подписания Риксвикского мира западная часть острова отошла Франции, которая строго разделяла своих и чужих, то есть относилась к завоеванному народу больше как к рабочей силе.
Через 100 лет на острове вспыхнул бунт, ставший первым в истории успешным восстанием рабов, по итогам которого колония получила независимость от Франции. Можно ли считать его действительным успехом – вопрос открытый, так как с уходом европейских колонизаторов ушла и единственный, пусть и крошечный, шанс на просвещение. Сегодня подавляющее число беженцев, стремящихся в Доминиканскую Республику, как раз с запада. Они работают на плантациях сахарного тростника уборщиками, дворниками, посудомойками – то есть делая все то, чем доминиканец не захочет марать руки.
Упущение в просвещении гаитянцев породило мнение, что они не научились правильно молиться богу, поэтому землетрясения, которые довольно часто случаются на этом острове, традиционно выпадают именно на половину острова, где находится Гаити. В результате доминиканцы резюмировали это совпадение выводом, что бог любит Доминикану, а остальной Гаити – не очень.
Остров с двух сторон омывают Карибское море (юг) и Атлантический океан (север). Температура воздуха удивительно стабильна – большую часть года это дневные 30 градусов по Цельсию с амплитудой в градус-два. Сезон дождей – понятие довольно размытое: осадки серьезно проливаются в начале мая, могут напомнить о себе летом, а с сентября по ноябрь активизируются с новой силой. При этом с доминиканским солнцем лучше быть настороже вне зависимости от сезона. Облачность может оказаться опасно обманчивой – как ни крути, близость к экватору обязывает.
Местная флора пышет изобилием: от манго, авокадо и кокосов до какао-бобов, кофе и табака, основы для производства экспортных сигар. О чем же еще могут мечтать местные жители? Они считают деликатесом яблоки и виноград, который им экспортирует ближайший сосед – США.
Фауна представлена более скромно, но отсутствие обилия млекопитающих (даже лошади были завезены на остров испанцами во времена колонизации) компенсируется 140 видами рептилий и просто невероятным количеством птиц – более 300 видов, причем около 30 из них – эндемики. Конкретно попугаев на Доминикане так много, что однажды на них просто перестаешь обращать внимание.
Девиз доминиканцев по жизни: все должно быть tranquillo, то есть спокойно, поэтому торопливость и заботы у них не в чести. Еду всегда можно сорвать с дерева, а работа, возможно, и нужное занятие, но не такое уж и необходимое. Местные приветливые, расслабленные и абсолютно нейтральные к туристам.
Среди доминиканцев очень много состоятельного населения – это владельцы собственных хозяйств и фермерств, ведь несмотря на близость к морю, местное население не слишком охотно увлекается его дарами и предпочитает употреблять в пищу то, что не нужно долго ловить, полагаясь на погоду и судьбу. Любимый предмет их обихода – стул, а излюбленное времяпрепровождение проистекает из его предназначения. Доминиканцы – созерцатели, и для того чтобы, увидеть мир, им достаточно поставить стул вдоль дороги и наблюдать за проносящейся мимо жизнью. Со стулом ходят в гости, на праздники, на работу – в общем, где ты его поставишь, то кино и посмотришь.
Семьи у доминиканцев большие. Считается, что оптимально иметь четырех детей, где поровну будет послано двое послушных – на радость, и двое хулиганов – для баланса. Девушка в 20-летнем возрасте обязана иметь ребенка, не важно замужем она или нет – иначе с ней явно что-то не так.
Удивительно, но несмотря на наличие официального испанского языка, культуру и историю Испании в школах не преподают. Одна из излюбленных профессий, на которую учатся в университетах – врач, и это при том, что средняя продолжительность жизни в Доминикане составляет 80 лет.
Где остановиться и что посмотреть
Пунта-Кана – муниципальный район Доминиканской Республики, курортный регион. Скорее всего, именно Пунта-Кана окажется стартовой точкой вашего знакомства со страной, потому как это самый популярный курорт в этой стране. А вот из номеров Whala Bayahibe в соседнем регионе Ла-Романа открывается прекрасный вид на море. Спускаться поплавать придется по лесенке, так как отель расположен на невысоком обрыве, но для желающих покупаться в соленой воде, не покидая территорию отеля, предусмотрено два специальных бассейна.
Санто-Доминго
Удобнее всего исследовать остров, передвигаясь на запад. Главная точка силы – одноименная столица, основанная в XV веке младшим братом Христофора Колумба, Бартоломео, который активно лоббировал уничтожение местного населения и практически полностью заменил его на привезенных рабов. В музее истории Доминиканы можно увидеть, как жила местная знать в те времена: костюмы, фурнитура, посуда, мебель – все сохранилось в неизменном виде. Память о Колумбе живет и в виде внушительного монумента, у подножия которого изображена женщина – одна из немногих представителей местного населения, которая боролась за права своего народа и была казнена за дерзость и открытый протест завоевателям. К слову, с историей завоевания Санто-Доминго знаменитым английским пиратом Френсисом Дрейком лучше всего знакомит 4D-мультфильм в The Colonial Gate 4D Cinema.
Вдоволь налюбовавшись южной частью острова, перемещайтесь на север, в провинцию Пуэрто-Плата. Любителям экстрима и новых ощущений можно сразу отправляться на экскурсию 27 водопадов. Сначала вы поднимаетесь по территории национального заповедника, который представляет из себя тропические джунгли. Вас сопровождают веселые гиды, один из которых на ваших глазах бросается в пропасть, которая на поверку оказывается водопадом. В итоге вы обнаруживаете себя в грандиозном природном аквапарке, в котором вместо хлорированной воды течет река, а страх перед прыжком вознаграждается бурей эмоций и мыслью: «Я это сделал». Лучшее средство, чтобы перезагрузиться эмоционально и проверить свои способности и отвагу.
Отдельная достопримечательность Пуэрто-Платы – 5-звездочный отель VH Atmosphere, полностью оправдывающий свое название. Номеров в традиционном понимании там нет – гости живут в бангало, в которых уют мирно соседствует с роскошью.
Нечасто туристы доходят на отдыхе до спортзала, но не отметить фитнес-центр VH Atmosphere просто преступно. Это отдельно стоящее двухэтажное здание с абсолютно новым оборудованием, отдельной кардиозоной, зоной свободных весов, панорамными окнами и потрясающим видом на озеро с лилиями, на поверхности которого кипит целая жизнь.
Передвигаясь по северной части острова, не оставляйте без внимания полуостров Самана. Север считается более бедным регионом, но домики здесь как минимум не менее ухоженные и яркие, жители – еще приветливее, а отели – выше всяких похвал. Один из таких – Bahía Principe Samaná с умопомрачительным видом на Атлантический океан, собственным пляжем и самой разнообразной кухней. Поблизости – Ринкон, входящий в топ самых красивых пляжей мира, а также Глотка Дьявола (Boca del Diablo) – спрятавшаяся между скал расщелина, через которую с угрожающим гулом вырывается воздушный поток, способный оторвать человека от земли.
Закольцовывая маршрут и возвращаясь в Пунта-Кану, заскочите в бурлящий туристический район Баваро. Если вас уже застала ночь, можно провести ее в Iberostar Grand Bavaro, приводящий в восторг дизайнерским оформлением номеров, ванными с панорамным видом и восхитительным джакузи. На досуге – Hummer-сафари, где вы будете рубить тростник на плантации, сигарная фабрика и клуб Coco Bongo, в котором вы пересмотрите свое определение слова «танцы».
Что привезти из Доминиканы
Какао, кофе, сигары, ваниль, ром ( как в чистом виде, так и продукцию на основе этих ингредиентов), статуэтки из «железного» дерева, а также национальное достояние и гордость Доминиканы – ювелирные изделия из ларимара и голубого янтаря.
Благодарим компанию Anex Tour за помощь в организации поездки.
Почему Гаити и Эспаньола? Открытый Христофором Колумбом остров был колонизирован двумя странами. Испанцы пытались обучать местных аборигенов как языку, так и религии из миротворческих соображений, а также в целях распространения и популяризации католицизма. Даже сама страна получила свое название в честь монахов Доминиканцев, которые старались донести правящим верхам, что любовь к Богу доступна как образованному европейцу, так и неграмотному индейцу. Однако в 1697 году после подписания Риксвикского мира западная часть острова отошла Франции, которая строго разделяла своих и чужих, то есть относилась к завоеванному народу больше как к рабочей силе.
Через 100 лет на острове вспыхнул бунт, ставший первым в истории успешным восстанием рабов, по итогам которого колония получила независимость от Франции. Можно ли считать его действительным успехом — вопрос открытый, так как с уходом европейских колонизаторов ушла и единственный, пусть и крошечный, шанс на просвещение. Сегодня подавляющее число беженцев, стремящихся в Доминиканскую Республику, как раз с запада. Они работают на плантациях сахарного тростника уборщиками, дворниками, посудомойками — то есть делая все то, чем доминиканец не захочет марать руки.
Упущение в просвещении гаитянцев породило мнение, что они не научились правильно молиться богу, поэтому землетрясения, которые довольно часто случаются на этом острове, традиционно выпадают именно на половину острова, где находится Гаити. В результате доминиканцы резюмировали это совпадение выводом, что бог любит Доминикану, а остальной Гаити — не очень.
Остров с двух сторон омывают Карибское море (юг) и Атлантический океан (север). Температура воздуха удивительно стабильна — большую часть года это дневные 30 градусов по Цельсию с амплитудой в градус-два. Сезон дождей — понятие довольно размытое: осадки серьезно проливаются в начале мая, могут напомнить о себе летом, а с сентября по ноябрь активизируются с новой силой. При этом с доминиканским солнцем лучше быть настороже вне зависимости от сезона. Облачность может оказаться опасно обманчивой — как ни крути, близость к экватору обязывает.
Местная флора пышет изобилием: от манго, авокадо и кокосов до какао-бобов, кофе и табака, основы для производства экспортных сигар. О чем же еще могут мечтать местные жители? Они считают деликатесом яблоки и виноград, который им экспортирует ближайший сосед — США.
Фауна представлена более скромно, но отсутствие обилия млекопитающих (даже лошади были завезены на остров испанцами во времена колонизации) компенсируется 140 видами рептилий и просто невероятным количеством птиц — более 300 видов, причем около 30 из них — эндемики. Конкретно попугаев на Доминикане так много, что однажды на них просто перестаешь обращать внимание.
Девиз доминиканцев по жизни: все должно быть tranquillo, то есть спокойно, поэтому торопливость и заботы у них не в чести. Еду всегда можно сорвать с дерева, а работа, возможно, и нужное занятие, но не такое уж и необходимое. Местные приветливые, расслабленные и абсолютно нейтральные к туристам.
Среди доминиканцев очень много состоятельного населения — это владельцы собственных хозяйств и фермерств, ведь несмотря на близость к морю, местное население не слишком охотно увлекается его дарами и предпочитает употреблять в пищу то, что не нужно долго ловить, полагаясь на погоду и судьбу. Любимый предмет их обихода — стул, а излюбленное времяпрепровождение проистекает из его предназначения. Доминиканцы — созерцатели, и для того чтобы, увидеть мир, им достаточно поставить стул вдоль дороги и наблюдать за проносящейся мимо жизнью. Со стулом ходят в гости, на праздники, на работу — в общем, где ты его поставишь, то кино и посмотришь.
Семьи у доминиканцев большие. Считается, что оптимально иметь четырех детей, где поровну будет послано двое послушных — на радость, и двое хулиганов — для баланса. Девушка в 20-летнем возрасте обязана иметь ребенка, не важно замужем она или нет — иначе с ней явно что-то не так.
Удивительно, но несмотря на наличие официального испанского языка, культуру и историю Испании в школах не преподают. Одна из излюбленных профессий, на которую учатся в университетах — врач, и это при том, что средняя продолжительность жизни в Доминикане составляет 80 лет.
Где остановиться и что посмотреть
Пунта-Кана — муниципальный район Доминиканской Республики, курортный регион. Скорее всего, именно Пунта-Кана окажется стартовой точкой вашего знакомства со страной, потому как это самый популярный курорт в этой стране. А вот из номеров Whala Bayahibe в соседнем регионе Ла-Романа открывается прекрасный вид на море. Спускаться поплавать придется по лесенке, так как отель расположен на невысоком обрыве, но для желающих покупаться в соленой воде, не покидая территорию отеля, предусмотрено два специальных бассейна.
Санто-Доминго
Удобнее всего исследовать остров, передвигаясь на запад. Главная точка силы — одноименная столица, основанная в XV веке младшим братом Христофора Колумба, Бартоломео, который активно лоббировал уничтожение местного населения и практически полностью заменил его на привезенных рабов. В музее истории Доминиканы можно увидеть, как жила местная знать в те времена: костюмы, фурнитура, посуда, мебель — все сохранилось в неизменном виде. Память о Колумбе живет и в виде внушительного монумента, у подножия которого изображена женщина — одна из немногих представителей местного населения, которая боролась за права своего народа и была казнена за дерзость и открытый протест завоевателям. К слову, с историей завоевания Санто-Доминго знаменитым английским пиратом Френсисом Дрейком лучше всего знакомит 4D-мультфильм в The Colonial Gate 4D Cinema.
Вдоволь налюбовавшись южной частью острова, перемещайтесь на север, в провинцию Пуэрто-Плата. Любителям экстрима и новых ощущений можно сразу отправляться на экскурсию 27 водопадов. Сначала вы поднимаетесь по территории национального заповедника, который представляет из себя тропические джунгли. Вас сопровождают веселые гиды, один из которых на ваших глазах бросается в пропасть, которая на поверку оказывается водопадом. В итоге вы обнаруживаете себя в грандиозном природном аквапарке, в котором вместо хлорированной воды течет река, а страх перед прыжком вознаграждается бурей эмоций и мыслью: «Я это сделал». Лучшее средство, чтобы перезагрузиться эмоционально и проверить свои способности и отвагу.
Отдельная достопримечательность Пуэрто-Платы — 5-звездочный отель VH Atmosphere, полностью оправдывающий свое название. Номеров в традиционном понимании там нет — гости живут в бангало, в которых уют мирно соседствует с роскошью.
Нечасто туристы доходят на отдыхе до спортзала, но не отметить фитнес-центр VH Atmosphere просто преступно. Это отдельно стоящее двухэтажное здание с абсолютно новым оборудованием, отдельной кардиозоной, зоной свободных весов, панорамными окнами и потрясающим видом на озеро с лилиями, на поверхности которого кипит целая жизнь.
Передвигаясь по северной части острова, не оставляйте без внимания полуостров Самана. Север считается более бедным регионом, но домики здесь как минимум не менее ухоженные и яркие, жители — еще приветливее, а отели — выше всяких похвал. Один из таких — Bahía Principe Samaná с умопомрачительным видом на Атлантический океан, собственным пляжем и самой разнообразной кухней. Поблизости — Ринкон, входящий в топ самых красивых пляжей мира, а также Глотка Дьявола (Boca del Diablo) — спрятавшаяся между скал расщелина, через которую с угрожающим гулом вырывается воздушный поток, способный оторвать человека от земли.
Закольцовывая маршрут и возвращаясь в Пунта-Кану, заскочите в бурлящий туристический район Баваро. Если вас уже застала ночь, можно провести ее в Iberostar Grand Bavaro, приводящий в восторг дизайнерским оформлением номеров, ванными с панорамным видом и восхитительным джакузи. На досуге — Hummer-сафари, где вы будете рубить тростник на плантации, сигарная фабрика и клуб Coco Bongo, в котором вы пересмотрите свое определение слова «танцы».
Что привезти из Доминиканы
Какао, кофе, сигары, ваниль, ром (как в чистом виде, так и продукцию на основе этих ингредиентов), статуэтки из «железного» дерева, а также национальное достояние и гордость Доминиканы — ювелирные изделия из ларимара и голубого янтаря.
Благодарим компанию Anex Tour за помощь в организации поездки.