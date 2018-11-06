Oman Air открыл рейсы из Москвы в Оман
Время в полете составляет 5 часов 35 минут. Рейс WY182 вылетает из Московского аэропорта Домодедово в 00:20 и прибывает в новый первоклассный пассажирский терминал в Международном аэропорту Маската в 06:55. Новые рейсы обеспечивают единственное прямое авиасообщение между Оманом и Россией, также предлагая удобные стыковки для полета транзитом через Маскат по всему миру как туристам, так и деловым путешественникам.
Первый рейс Oman Air WY 181 вылетел из Маската в Москву 30 октября в 14:55 и совершил посадку в Домодедово в 19:55.
Генеральный директор Oman Air Абдулазиз Аль-Раиси: «Россия становится все более важным направлением полетов из Омана. Мы объявили о планах по открытию этого маршрута некоторое время назад и уже отметили большой интерес к нему как от оманских путешественников, так и от тех, кто путешествует через Маскат транзитом далее по всему миру... ...Торговый оборот между Оманом и Россией продолжает увеличиваться, и мы рады, что новые рейсы будут способствовать его росту. Оман становится важным центром региона с инфраструктурой мирового класса, и мы уверены, что российский бизнес оценит его по достоинству. Помимо укрепления и развития деловых отношений между Россией и Оманом, новые рейсы также открывают нашу прекрасную страну и для российских туристов».
Рейсы по новому маршруту будет выполнять Boeing 737 MAX 8, обладающий исключительными эксплуатационными характеристиками, маневренностью и аэродинамикой. В самолёте 162 кресла в усовершенствованных салонах двух классов обслуживания: 12 - в бизнес-классе и 150 - в экономическом. Дизайн Boeing 737 MAX отражает приверженность Oman Air новейшим технологиям, обеспечивая пассажирам максимальный комфорт.
Обширная география полетов Oman Air предоставляет путешественникам из России большой выбор направлений. К примеру, время полета из Маската на Мальдивы, Шри-Ланку, в Непал или 11 городов Индии (Гоа, Мумбаи, Ченнай, Кочи, Тируванантапурам, Хайдарабад, Дели, Лакхнау, Бангалор, Кожикоде и Джайпур) не превышает четырех часов. В целый ряд городов Oman Air осуществляет рейсы дважды или трижды в день, что делает планирование путешествий еще более гибким и удобным.
Рейс Москва–Маскат стал третьим новым направлением для Oman Air в этом году, после Стамбула и Касабланки. В рамках программы Oman Air по расширению маршрутной сети к 2022 году авиакомпания планирует управлять авиапарком из 70 самолетов, совершая рейсы по 60 направлениям.Подробная информация доступна на сайте www.omanair.com
Обширная география полетов Oman Air предоставляет путешественникам из России большой выбор направлений. К примеру, время полета из Маската на Мальдивы, Шри-Ланку, в Непал или 11 городов Индии (Гоа, Мумбаи, Ченнай, Кочи, Тируванантапурам, Хайдарабад, Дели, Лакхнау, Бангалор, Кожикоде и Джайпур) не превышает четырех часов. В целый ряд городов Oman Air осуществляет рейсы дважды или трижды в день, что делает планирование путешествий еще более гибким и удобным.
Рейс Москва-Маскат стал третьим новым направлением для Oman Air в этом году, после Стамбула и Касабланки. В рамках программы Oman Air по расширению маршрутной сети к 2022 году авиакомпания планирует управлять авиапарком из 70 самолетов, совершая рейсы по 60 направлениям.
Подробная информация доступна на сайте www.omanair.com