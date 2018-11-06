Путешествия

Oman Air открыл рейсы из Москвы в Оман

Oman Air, национальная авиакомпания Султаната Оман, объявила об открытии ежедневного прямого авиасообщения с Россией. Первый рейс отправился из Московского аэропорта Домодедово в Маскат 31 октября.
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6 ноября 2018 в 17:16
  • Oman Air открыл рейсы из Москвы в Оман

Время в полете составляет 5 часов 35 минут. Рейс WY182 вылетает из Московского аэропорта Домодедово в 00:20 и прибывает в новый первоклассный пассажирский терминал в Международном аэропорту Маската в 06:55. Новые рейсы обеспечивают единственное прямое авиасообщение между Оманом и Россией, также предлагая удобные стыковки для полета транзитом через Маскат по всему миру как туристам, так и деловым путешественникам.

Первый рейс Oman Air WY 181 вылетел из Маската в Москву 30 октября в 14:55 и совершил посадку в Домодедово в 19:55.

Генеральный директор Oman Air Абдулазиз Аль-Раиси: «Россия становится все более важным направлением полетов из Омана. Мы объявили о планах по открытию этого маршрута некоторое время назад и уже отметили большой интерес к нему как от оманских путешественников, так и от тех, кто путешествует через Маскат транзитом далее по всему миру... ...Торговый оборот между Оманом и Россией продолжает увеличиваться, и мы рады, что новые рейсы будут способствовать его росту. Оман становится важным центром региона с инфраструктурой мирового класса, и мы уверены, что российский бизнес оценит его по достоинству. Помимо укрепления и развития деловых отношений между Россией и Оманом, новые рейсы также открывают нашу прекрасную страну и для российских туристов».

Рейсы по новому маршруту будет выполнять Boeing 737 MAX 8, обладающий исключительными эксплуатационными характеристиками, маневренностью и аэродинамикой. В самолёте 162 кресла в усовершенствованных салонах двух классов обслуживания: 12 - в бизнес-классе и 150 - в экономическом. Дизайн Boeing 737 MAX отражает приверженность Oman Air новейшим технологиям, обеспечивая пассажирам максимальный комфорт.

Обширная география полетов Oman Air предоставляет путешественникам из России большой выбор направлений. К примеру, время полета из Маската на Мальдивы, Шри-Ланку, в Непал или 11 городов Индии (Гоа, Мумбаи, Ченнай, Кочи, Тируванантапурам, Хайдарабад, Дели, Лакхнау, Бангалор, Кожикоде и Джайпур) не превышает четырех часов. В целый ряд городов Oman Air осуществляет рейсы дважды или трижды в день, что делает планирование путешествий еще более гибким и удобным.

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Пол Старрс, коммерческий директор Oman Air, отметил: «Наш новый рейс обеспечивает гибкость и удобство для планирования полета, в то время как все больше путешественников рассматривают Россию как туристическое направление. Мы проделали огромную работу по подготовке к открытию, представляя новый маршрут на нишевых мероприятиях и встречах с партнерами, и я уверен, что Москва станет еще одним успешным направлением для Oman Air... ...К услугам пассажиров из России мы также предлагаем все преимущества великолепного нового терминала в аэропорту Маската. Здесь находятся эксклюзивные залы ожидания Oman Air, зона Duty Free площадью 6 000 квадратных метров, 96 стоек регистрации и транзитный отель на 90 номеров».

Рейс Москва–Маскат стал третьим новым направлением для Oman Air в этом году, после Стамбула и Касабланки. В рамках программы Oman Air по расширению маршрутной сети к 2022 году авиакомпания планирует управлять авиапарком из 70 самолетов, совершая рейсы по 60 направлениям.

Подробная информация доступна на сайте www.omanair.com
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