Ворота в Азию: куда летают из Гонконга?
КолкатаИндия
Основанный ещё 350 лет назад, этот второй по величине город Индии считается её культурной и интеллектуальной столицей. Здесь сохранилось множество зданией в готическом, романском, пышном индо-исламском и барочном стилях, коллекция старейшего местного музея Индии считается самой богатой в стране, а в соседнем городе Дакшинешвар находится величественный храм богини Кали.
ФучжоуКитай
Административный центр провинции Фуцзянь нечасто включают в свой маршрут туристы, путешествующие по южному Китаю. Но это заветное место для всех любителей чая – именно отсюда поступают терпкие и душистые улуны, в том числе знаменитый тегуаньинь. Неподалёку от города высится гора Гу Шань, по которой проложены соединяющие древние монастыри и пагоды прогулочные тропы.
ПинангМалайзия
Соединенный островом с материком Пинанг – одна из главных визитных карточек Малайзии, его нередко называют «Жемчужиной Востока». Очаровательная столица острова Джорджтаун с колоритными китайскими «шопхаусами» и красно-золотыми фонариками, приземистым, потемневшим от времени и влажности фортом Корнуоллис и бессчётными кафе включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А за городскими пределами расположены чудесные пляжи, парк бабочек, гора Пинанг, на вершину которой можно подняться на фуникулере, и крупнейший в Малайзии буддийский храм Кек-Лок-Си.
ЯнгонМьянма
Янгон – бывшая столица и главный город страны. Его широкие проспекты засажены раскидистыми деревьями, их стволы побелены в трогательной провинциальной манере. Потемневшие на экваториальном солнце деревянные здания в викторианском стиле перемежаются аккуратно подстриженными английскими лужайками. Главная достопримечательность Янгона – храмовый комплекс Шведагон со ступой, покрытой 8000 золотых пластин, а шпиль щедро украшен тысячами бриллиантов, рубинов, сапфиров и топазов.
НагояЯпония
Этот огромный мегаполис, родина концерна Toyota и всеми любимых игровых автоматов патинко, находится между Токио и Киото, поэтому его часто называют «срединной столицей». Тут можно посетить восстановленный из руин самурайский замок и этнографический парк Мэйдзи-мура, где представлено порядка 60 зданий эпохи Мэйдзи (1868-1912), а также осмотреть богатейший Музей искусства Токугава с коллекцией из более 10 000 арт-объектов.
ДаваоФилиппины
Коммерческий, культурный и кулинарный центр южных островов, Давао в последние годы стал «второй Манилой», но из городских джунглей можно быстро перенестись на лесистые склоны гор или белоснежные пляжи. В местном музее Дабавеньо можно узнать много нового о различных племенах, населяющих остров Минданао, а в часе езды от центра находится и знаменитый центр по разведению филиппинского орла, где устраиваются демонстрации соколиной охоты.
ДанангВьетнам
Дананг – крупный город, оживлённый порт и популярный пляжный курорт, всё в одном флаконе. В промежутках между купанием и принятием солнечных ванн здесь можно совершить визит почтения самой высокой во Вьетнаме статуе Будды в храме Линь-Унг, побывать в пещерах заповедных Мраморных гор, что в семи километрах от города, а на выходных – увидеть вечернее световое шоу на мосту Дракона.
ПномпеньКамбоджа
Камбоджийская столица заслуживает посещения ничуть не меньше знаменитого Ангкора и курортного Сиануквиля. Её ядро – примыкающие к Меконгу старинные кварталы с французскими колониальными зданиями и комплексом Королевского дворца с Тронным залом и Серебряной пагодой, пол которой вымощен слитками серебра, и Королевскими садами. Элегантная набережная – главный здешний променад и место отправления коротких речных круизов.
ДхакаБангладеш
Бангладеш не назовёшь популярным туристическим направлением, и тем интереснее очутиться в его столице – невероятном городе, где живёт по меньшей мере 17 миллионов человек. Прогулки на моторикшах по запруженным улицам и на длинных лодках по реке Буриганга, осмотр памятников Могольской и Британской империй, мечетей и индуистских храмов, посещение шумных базаров и не менее шумных ресторанов – вот лишь несколько идей, чем можно заняться в Дхаке.
Cathay Pacific
Главный авиаперевозчик Гонконга, четырехкратный обладатель престижной награды «Лучшая авиакомпания в мире» по версии Skytrax. Авиакомпания покрывает более 200 направлений по всему миру, львиная доля которых приходится на Азию. Несколько лет назад Cathay Pacific приостановил полёты из Москвы в Гонконг, однако благодаря партнерам пассажиры получают доступ к удобным перелётам из Москвы с удобными стыковками в крупных городах Европы. Из Владивостока и Иркутска действуют кодшеринговые соглашения в Гонконг. Для пассажиров компании разработаны бонусные программы лояльности – Asia Miles и The Marco Polо Club. ￼￼
Забронировать билеты и узнать о других предложениях компании можно на официальном сайте Cathay Pacific.
Нагоя
Япония
Этот огромный мегаполис, родина концерна Toyota и всеми любимых игровых автоматов патинко, находится между Токио и Киото, поэтому его часто называют «срединной столицей». Тут можно посетить восстановленный из руин самурайский замок и этнографический парк Мэйдзи-мура, где представлено порядка 60 зданий эпохи Мэйдзи (1868−1912), а также осмотреть богатейший Музей искусства Токугава с коллекцией из более 10 000 арт-объектов.
Давао
Филиппины
Коммерческий, культурный и кулинарный центр южных островов, Давао в последние годы стал «второй Манилой», но из городских джунглей можно быстро перенестись на лесистые склоны гор или белоснежные пляжи. В местном музее Дабавеньо можно узнать много нового о различных племенах, населяющих остров Минданао, а в часе езды от центра находится и знаменитый центр по разведению филиппинского орла, где устраиваются демонстрации соколиной охоты.
Дананг
Вьетнам
Дананг — крупный город, оживлённый порт и популярный пляжный курорт, всё в одном флаконе. В промежутках между купанием и принятием солнечных ванн здесь можно совершить визит почтения самой высокой во Вьетнаме статуе Будды в храме Линь-Унг, побывать в пещерах заповедных Мраморных гор, что в семи километрах от города, а на выходных — увидеть вечернее световое шоу на мосту Дракона.
Пномпень
Камбоджа
Камбоджийская столица заслуживает посещения ничуть не меньше знаменитого Ангкора и курортного Сиануквиля. Её ядро — примыкающие к Меконгу старинные кварталы с французскими колониальными зданиями и комплексом Королевского дворца с Тронным залом и Серебряной пагодой, пол которой вымощен слитками серебра, и Королевскими садами. Элегантная набережная — главный здешний променад и место отправления коротких речных круизов.
Дхака
Бангладеш
Бангладеш не назовёшь популярным туристическим направлением, и тем интереснее очутиться в его столице — невероятном городе, где живёт по меньшей мере 17 миллионов человек. Прогулки на моторикшах по запруженным улицам и на длинных лодках по реке Буриганга, осмотр памятников Могольской и Британской империй, мечетей и индуистских храмов, посещение шумных базаров и не менее шумных ресторанов — вот лишь несколько идей, чем можно заняться в Дхаке.
Cathay Pacific
Главный авиаперевозчик Гонконга, четырехкратный обладатель престижной награды «Лучшая авиакомпания в мире» по версии Skytrax. Авиакомпания покрывает более 200 направлений по всему миру, львиная доля которых приходится на Азию. Несколько лет назад Cathay Pacific приостановил полёты из Москвы в Гонконг, однако благодаря партнерам пассажиры получают доступ к удобным перелётам из Москвы с удобными стыковками в крупных городах Европы. Из Владивостока и Иркутска действуют кодшеринговые соглашения в Гонконг. Для пассажиров компании разработаны бонусные программы лояльности — Asia Miles и The Marco Polо Club. ￼￼
Забронировать билеты и узнать о других предложениях компании можно на официальном сайте Cathay Pacific.