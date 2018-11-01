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На границах европейских стран установят детекторы лжи
Европейский Союз привлекает искусственный интеллект на охрану границ.
Анастасия Баринова
1 ноября 2018 в 16:55
Ежегодно в ЕС приезжает около 700 млн. человек, и это число стабильно увеличивается. Для обеспечения безопасности постоянно внедряются новые технологии. С начала XXI века все более широкое распространение получают биометрические паспорта – документы, которые сложно подделать. Система распознавания лиц устанавливается в аэропортах и на других стратегически важных объектах. Теперь же в помощь пограничникам предложен «детектор лжи» iBorderCtrl. Система искусственного интеллекта, призванная выявлять ложь среди людей, пересекающих границы, в тестовом режиме будет запущена на нескольких погранпереходах Венгрии, Латвии и Греции.
Экспериментальная программа, которую курирует Венгерская национальная полиция, продлится шесть месяцев. Перед тем, как пересечь границу, путешественники должны будут заполнить заявку онлайн, загрузив копии своих фотографий, паспортов и других необходимых документов, а затем им предстоит собеседование с виртуальным пограничником посредством веб-камеры.
Программа задаст вопросы о цели поездки и денежных средствах, о содержимом чемодана и так далее, анализируя мимику и прочие признаки, показывающие искренность собеседника. Искусственный интеллект учитывает возраст, этническую принадлежность и особенности родного языка.
Запретить въезд iBorderCtrl не может: программа нацелена лишь на сортировку потока. В случае, если ответы будут признаны удовлетворительными, путешественник получает соответствующую пометку в досье, и на фактической границе процедуры будут минимальными. Если человек отнесен к группе риска, при въезде в ЕС ему предстоит проверка биометрических данных и разговор с настоящими пограничниками.
Первый тест iBorderCtrl проводился в лабораторных условиях: группа из 30 человек отвечала на такие же вопросы, притом половине была дана задача лгать. Программа приняла верное решение в 76% случаев, но к настоящему времени ее точность, по словам разработчиков, доведена до 86%. Внедрение iBorderCtrl усилит контроль безопасности на внешних границах ЕС, облегчив работу пограничников: им потребуется уделять время только «неблагонадежным» гостям. Посмотрите на кабанов – нарушителей границы.
Экспериментальная программа, которую курирует Венгерская национальная полиция, продлится шесть месяцев. Перед тем, как пересечь границу, путешественники должны будут заполнить заявку онлайн, загрузив копии своих фотографий, паспортов и других необходимых документов, а затем им предстоит собеседование с виртуальным пограничником посредством веб-камеры.
Программа задаст вопросы о цели поездки и денежных средствах, о содержимом чемодана и так далее, анализируя мимику и прочие признаки, показывающие искренность собеседника. Искусственный интеллект учитывает возраст, этническую принадлежность и особенности родного языка.
Запретить въезд iBorderCtrl не может: программа нацелена лишь на сортировку потока. В случае, если ответы будут признаны удовлетворительными, путешественник получает соответствующую пометку в досье, и на фактической границе процедуры будут минимальными. Если человек отнесен к группе риска, при въезде в ЕС ему предстоит проверка биометрических данных и разговор с настоящими пограничниками.
Первый тест iBorderCtrl проводился в лабораторных условиях: группа из 30 человек отвечала на такие же вопросы, притом половине была дана задача лгать. Программа приняла верное решение в 76% случаев, но к настоящему времени ее точность, по словам разработчиков, доведена до 86%. Внедрение iBorderCtrl усилит контроль безопасности на внешних границах ЕС, облегчив работу пограничников: им потребуется уделять время только «неблагонадежным» гостям. Посмотрите на кабанов – нарушителей границы.