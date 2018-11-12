Свято место: что посмотреть в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева Лавра – единственный в Подмосковье объект, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, крупнейший действующий мужской монастырь России и отличное место для поездки на уик-энд. Тут, прямо скажем, есть на что посмотреть. Даже обзорная экскурсия займёт не один час: на территории Лавры – более 50 построек, являющихся памятниками истории и архитектуры. Монастырь построен на холме Маковец, и если вы хотите увидеть Сергиев Посад с высоты птичьего полета, отправляйтесь на 88-метровую пятиярусную звонницу Лавры, стоящую в окружении главных монастырских соборов. В конце довольно крутого подъёма вас ждут самый большой колокол Европы, один язык которого весит две тонны, и лучший из возможных видов на город. Выше вас окажется лишь Успенский собор, да так близко, что, кажется, до звёзд, украшающих его купола, можно дотянуться рукой. У его подножия находится усыпальница рода Годуновых, где покоятся останки царя Бориса. Чуть дальше – Трапезный храм. Посещать храм рекомендуется не с лёгким чувством голода, а с удивлением: площадь его трапезных палат – 500 кв. м, при этом свод не поддерживает ни одна колонна — это выдающееся архитектурное решение.
Переведите взгляд чуть дальше, и перед вами Троицкий собор – древнейший белокаменный храм монастыря. Внутри хранятся главные святыни Лавры: серебряная рака с мощами основателя Троице-Сергиева монастыря преподобного Сергия Радонежского и один из списков «Святой Троицы» Андрея Рублева. Обратите внимание на уникальный иконостас XV века. Справа от него – железная дверь, ведущая в южный придел. На ней ещё видна пробоина от ядра, оставшаяся со времен польско-литовской осады 1608-1610 гг. Прямо напротив собора расположены Царские чертоги. Когда-то они были построены для членов царской фамилии, традиционно принимавших в монастыре крещение. В наши дни здесь находится Церковно-археологический кабинет – это музей, экспозиция которого включает в себя 20 000 предметов, в том числе богато украшенных церковный облачений, старинных икон и бесценных книг.
Но, пожалуй, главное в монастыре все же не величественные храмы или древние артефакты, а непривычное для современного человека чувство умиротворения, которое ощущает практически каждый приехавший сюда путешественник. Ведь несмотря на обилие в Лавре паломников и светских туристов, любой найдет здесь не только непрекращающуюся связь с историей России последних шести веков, но и абсолютное спокойствие. Нарушить его могут разве что многочисленные голуби у входа в монастырь на Красногорской площади, где начнётся и закончится ваш визит в Троице-Сергиеву Лавру. Кстати, по преданию, преподобному Сергию было явление множества птиц, как свидетельство многочисленности его будущих учеников и последователей.
Что еще посмотреть
Гефсиманский скит. Гефсиманский Черниговский скит находится в 3 км от Троице-Сергиевой лавры. Главное здесь — Пещерное отделение: скрытые под землей церковь, святой источник и кельи, каждую из которых монахи выкапывали себе самостоятельно. Попасть внутрь можно только с экскурсией (билет – 80 руб.).
Радонеж. Ещё одно подворье Троице-Сергиевой Лавры находится в с. Радонеж. Вопреки названию Сергий Радонежский родился не здесь, а в Ростове Вели-ком, и в Радонеже он оказался лишь в отроческом возрасте. Тем не менее, паломники считают это село обязательным к посещению. Главные достопримечательности — Преображенская церковь, святой источник на реке Пажа и крепостные валы XV века.
Гремячий ключ. В 15 км от Сергиева Посада расположена и другая достопримечательность, связанная с именем Сергия Радонежского — Гремячий ключ. Здесь находится самый большой водопад Подмосковья (высота – 20 м). По преданию он возник благодаря молитвам преподобного Сергия. Вода в нём обогащена радоном. Вот уже более семи столетий не иссякает поток желающих приобщиться к целебной силе этого источника.
Покровский Хотьков монастырь. В этом монастыре когда-то постри-глись в монахи родители Сергия Ра-донежского, преподобные Кирилл и Мария. Их могилы настолько почита-емы, что для многих паломников путь в Троице-Сергиеву Лавру начинался именно отсюда, из Хотьково.
Где поесть
На территории Троице-Сергиевой Лавры есть трапезные, где можно от-ведать традиционные блюда русской кухни. В «Архондарике» и «Гостевой избе» обслуживают официанты в национальных костюмах, а мебель сделана по музейным образцам. Обязательно попробуйте медовую коврижку, кулебяку, лаврский калач и квас. Их (как и многие другие блюда в меню) готовят из продуктов, выращенных на фермерских хозяйствах монастыря.
Чем заняться
В стенах обители регулярно проходят мастер-классы для детей и взрослых. Самые востребованные занятия — это гончарное мастерство, роспись игрушек и изготовление витражей. В общей сложности можно попробовать свои силы в девяти разнообразных монастырских ремеслах.
Где жить
Монастырю принадлежат два отеля: «Старая гостиница Лавры» (lavrahotel.ru, от 3000 руб. в сутки) и «Вознесенская гостиница» (stsl.ru, от 600 руб).
Координаты
Как добраться: Сергиев Посад находится в 75 км от Москвы. Путь на машине занимает чуть больше часа, на электричке — 1 час 20 минут. Из Москвы до Сергиева Посада ходят экскурсионные экспрессы, для поездок на которых разработаны бесплатные аудиогиды. Скачать их можно прямо в по-езде по QR-коду через приложение izi.Travel.
Экскурсии: Светские экскурсии организуют и проводят специалисты Паломнического центра Лавры. С их помощью вы сможете побывать как на обычных, так и на эксклюзивных экскурсиях – например, подняться на колокольню. Виды: Если захотите сделать фотографию самой Лавры на фоне города – отправляйтесь на смотровую площадку на Блинной горе (пересечение Сергиевской и Вознесенской улиц) или к Троицкой слободе по адресу ул. Андрея Рублева. Часы работы: с 5-00 до 21-00 ежедневно (экскурсии – с 8-00 до 18-00 летом и c 9-00 до 17-00 зимой). Сайт: stsl.ru
Переведите взгляд чуть дальше, и перед вами Троицкий собор — древнейший белокаменный храм монастыря. Внутри хранятся главные святыни Лавры: серебряная рака с мощами основателя Троице-Сергиева монастыря преподобного Сергия Радонежского и один из списков «Святой Троицы» Андрея Рублева. Обратите внимание на уникальный иконостас XV века. Справа от него — железная дверь, ведущая в южный придел. На ней ещё видна пробоина от ядра, оставшаяся со времен польско-литовской осады 1608−1610 гг. Прямо напротив собора расположены Царские чертоги. Когда-то они были построены для членов царской фамилии, традиционно принимавших в монастыре крещение. В наши дни здесь находится Церковно-археологический кабинет — это музей, экспозиция которого включает в себя 20 000 предметов, в том числе богато украшенных церковный облачений, старинных икон и бесценных книг.
Но, пожалуй, главное в монастыре все же не величественные храмы или древние артефакты, а непривычное для современного человека чувство умиротворения, которое ощущает практически каждый приехавший сюда путешественник. Ведь несмотря на обилие в Лавре паломников и светских туристов, любой найдет здесь не только непрекращающуюся связь с историей России последних шести веков, но и абсолютное спокойствие. Нарушить его могут разве что многочисленные голуби у входа в монастырь на Красногорской площади, где начнётся и закончится ваш визит в Троице-Сергиеву Лавру. Кстати, по преданию, преподобному Сергию было явление множества птиц, как свидетельство многочисленности его будущих учеников и последователей.
Что еще посмотреть
Гефсиманский скит. Гефсиманский Черниговский скит находится в 3 км от Троице-Сергиевой лавры. Главное здесь — Пещерное отделение: скрытые под землей церковь, святой источник и кельи, каждую из которых монахи выкапывали себе самостоятельно. Попасть внутрь можно только с экскурсией (билет — 80 руб.).
Радонеж. Ещё одно подворье Троице-Сергиевой Лавры находится в с. Радонеж. Вопреки названию Сергий Радонежский родился не здесь, а в Ростове Вели-ком, и в Радонеже он оказался лишь в отроческом возрасте. Тем не менее, паломники считают это село обязательным к посещению. Главные достопримечательности — Преображенская церковь, святой источник на реке Пажа и крепостные валы XV века.
Гремячий ключ. В 15 км от Сергиева Посада расположена и другая достопримечательность, связанная с именем Сергия Радонежского — Гремячий ключ. Здесь находится самый большой водопад Подмосковья (высота — 20 м). По преданию он возник благодаря молитвам преподобного Сергия. Вода в нём обогащена радоном. Вот уже более семи столетий не иссякает поток желающих приобщиться к целебной силе этого источника.
Покровский Хотьков монастырь. В этом монастыре когда-то постри-глись в монахи родители Сергия Ра-донежского, преподобные Кирилл и Мария. Их могилы настолько почита-емы, что для многих паломников путь в Троице-Сергиеву Лавру начинался именно отсюда, из Хотьково.
Где поесть
На территории Троице-Сергиевой Лавры есть трапезные, где можно от-ведать традиционные блюда русской кухни. В «Архондарике» и «Гостевой избе» обслуживают официанты в национальных костюмах, а мебель сделана по музейным образцам. Обязательно попробуйте медовую коврижку, кулебяку, лаврский калач и квас. Их (как и многие другие блюда в меню) готовят из продуктов, выращенных на фермерских хозяйствах монастыря.
Чем заняться
В стенах обители регулярно проходят мастер-классы для детей и взрослых. Самые востребованные занятия — это гончарное мастерство, роспись игрушек и изготовление витражей. В общей сложности можно попробовать свои силы в девяти разнообразных монастырских ремеслах.
Где жить
Монастырю принадлежат два отеля: «Старая гостиница Лавры» (lavrahotel.ru, от 3000 руб. в сутки) и «Вознесенская гостиница» (stsl.ru, от 600 руб).
Координаты
Как добраться: Сергиев Посад находится в 75 км от Москвы. Путь на машине занимает чуть больше часа, на электричке — 1 час 20 минут. Из Москвы до Сергиева Посада ходят экскурсионные экспрессы, для поездок на которых разработаны бесплатные аудиогиды. Скачать их можно прямо в по-езде по QR-коду через приложение izi.Travel.
Экскурсии: Светские экскурсии организуют и проводят специалисты Паломнического центра Лавры. С их помощью вы сможете побывать как на обычных, так и на эксклюзивных экскурсиях — например, подняться на колокольню. Виды: Если захотите сделать фотографию самой Лавры на фоне города — отправляйтесь на смотровую площадку на Блинной горе (пересечение Сергиевской и Вознесенской улиц) или к Троицкой слободе по адресу ул. Андрея Рублева. Часы работы: с 5−00 до 21−00 ежедневно (экскурсии — с 8−00 до 18−00 летом и c 9−00 до 17−00 зимой). Сайт: stsl.ru