  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Озеро Байкал, Иркутская область Фото: Федор Лашков
  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Москва Фото: Роман Карпуничкин
  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Санкт-Петербург Фото: Станислав Забурдаев
  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Дабатский водопад, Бурятия Фото: Елена Талянина
  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Куршская коса, Калининградская область Фото: Дарья Копытова
  • Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
    Мечеть Кул-Шариф, Казань. Фото: Юлия Батурина
Путешествия

Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев

Сервис картографии Maps.me представил новый рейтинг российских регионов, которые больше всего привлекали иностранных туристов летом 2018 года.
29 октября 2018 в 12:29
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Еще весной зарубежные туристы стали активно интересоваться регионами, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу, – тогда в топ-20 попали семь из 11 регионов. Летом, когда проходил чемпионат, в двадцатке оказались уже девять «футбольных» регионов.

Первые две строчки рейтинга традиционно занимают Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). Третье место сохранила за собой Иркутская область с живописными природными достопримечательностями, а четвертое – Калининградская область, самый западный регион страны.

В летней десятке, по сравнению с весенними данными, остались республики Бурятия, Адыгея и Татарстан, Красноярский край и Краснодарский край. Также летом увеличился интерес иностранцев к Нижегородской области – она тоже попала в топ-10.

Новичками рейтинга интересных для иностранцев регионов летом стали Свердловская и Самарская области. Наряду с ними во второй десятке оказались Приморский край, Ростовская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Псковская, Новосибирская и Новгородская области.

Полностью топ-20 регионов, куда стремятся иностранные туристы, выглядит так: 

1. Москва и Московская область
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3. Иркутская область
4. Калининградская область
5. Республика Бурятия
6. Республика Адыгея
7. Республика Татарстан
8. Красноярский край
9. Нижегородская область
10. Краснодарский край
11. Приморский край
12. Ростовская область
13. Владимирская область
14. Тверская область
15. Смоленская область
16. Псковская область
17. Новосибирская область
18. Самарская область
19. Новгородская область
20. Свердловская область

Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.me в период с 1 июня по 31 августа.

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