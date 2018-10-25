1597
0
Какой город дарит велосипедистам пиво и мороженое?
Как убедить людей ездить по городу на велосипедах? Предложить им вознаграждение! Рассказываем об экологичном проекте Болоньи.
Анастасия Баринова
25 октября 2018 в 01:15
1146
запрещается ездить на машинах с бензиновыми двигателями. Отличной альтернативой дорогим и неэкологичным машинам остаётся велосипед, но не во всех городах жители активно пересаживаются на него.
В Италии нашли способ замотивировать граждан отказаться от поездок на личных авто: администрация Болоньи запустила поощрительную программу Bella Mossa («Хороший ход!» или «Хорошая работа!»). Предназначена она для велосипедистов, а также тех, кто передвигается по городу пешком или на общественном транспорте – автобусах, поездах или каршеринге.
Проект был запущен еще в 2017 году при финансовой поддержке ЕС. Он действует в течение шести месяцев – в теплое время года. Для участия в программе горожанин должен зарегистрироваться в соответствующем приложении, и оно будет учитывать поездки на велосипеде, городском транспорте или бег.
Они, в свою очередь, конвертируются в баллы, которые можно потратить на пиво, мороженое, билеты в кино и так далее: в общей сложности идею поддержало более сотни местных кафе, магазинов и других организаций.
В прошлом году приложение зафиксировало 3,7 миллиона километров таких путешествий. В этом году участниками программы уже стали 10 000 человек. Инициатива не только идет на пользу экологии: она также позволяет городской администрации составлять оптимальные маршруты общественного транспорта.
Аналогичная программа недавно начала действовать и в Великобритании. Заработанные баллы можно потратить, например, на шоколад, пиццу или подарочные сертификаты. Однако пивные бары, как в Болoнье, в британской версии программы не участвуют. Узнайте о других видах вознаграждения за поездки на велосипеде в Италии.
В Италии нашли способ замотивировать граждан отказаться от поездок на личных авто: администрация Болоньи запустила поощрительную программу Bella Mossa («Хороший ход!» или «Хорошая работа!»). Предназначена она для велосипедистов, а также тех, кто передвигается по городу пешком или на общественном транспорте – автобусах, поездах или каршеринге.
Проект был запущен еще в 2017 году при финансовой поддержке ЕС. Он действует в течение шести месяцев – в теплое время года. Для участия в программе горожанин должен зарегистрироваться в соответствующем приложении, и оно будет учитывать поездки на велосипеде, городском транспорте или бег.
Они, в свою очередь, конвертируются в баллы, которые можно потратить на пиво, мороженое, билеты в кино и так далее: в общей сложности идею поддержало более сотни местных кафе, магазинов и других организаций.
В прошлом году приложение зафиксировало 3,7 миллиона километров таких путешествий. В этом году участниками программы уже стали 10 000 человек. Инициатива не только идет на пользу экологии: она также позволяет городской администрации составлять оптимальные маршруты общественного транспорта.
Аналогичная программа недавно начала действовать и в Великобритании. Заработанные баллы можно потратить, например, на шоколад, пиццу или подарочные сертификаты. Однако пивные бары, как в Болoнье, в британской версии программы не участвуют. Узнайте о других видах вознаграждения за поездки на велосипеде в Италии.