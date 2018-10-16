Дорога перемен: Казахстан
Жителям Алматы можно только позавидовать – горы здесь буквально в шаговой доступности. Так, всего в получасе езды из центра города находится известный высотный каток «Медеу» с уникальным льдом, на котором было поставлено порядка двухсот мировых рекордов. Еще полчаса на подъемнике – и попадаешь на всесезонный горный курорт «Шымбулак», где зимой можно покорять трассы и целинные поля на лыжах и сноубордах, а летом – колесить на маунтинбайках и совершать походы через Талгарский перевал к идиллическому Большому Алматинскому озеру. Но если душа просит уединения, лучше отправиться в Северный Тянь-Шань, к каскаду Кольсайских озёр, между которыми проложена прогулочная тропа. В тех же краях расположено и удивительное озеро Каинды, главная изюминка которого – высоченные, будто нацеленные в небо стволы тянь-шаньских елей.
Вообще, Алматинская область – настоящая сокровищница азиатской природы, где нашлось место всему – горам и каньонам, лесам и степям, рекам и озерам. Это здесь можно побывать в поражающем воображение Чарынском каньоне с его Долиной замков – красноватые отвесные скалы и правда отсылают к неприступным горным крепостям.
Неподалеку есть и другие каньоны, до которых уже добираются единицы – например, урочище Жабыр, или Лунный каньон, чем-то напоминающий местность Забриски-Пойнт в калифорнийской Долине Смерти. Подковообразный изгиб Чарына «Каменная полка» похож на меандр реки Колорадо в Аризоне, а щебнисто-глиняные горы Актау и поющий бархан в национальном парке «Алтын-Эмель» – готовые декорации к съемке продолжения фильма «Марсианин».
Иногда природные ландшафты идут рука об руку с культурными, и лучший пример такого «симбиоза» – ущелье древних петроглифов Тамгалы. Здесь более двух тысяч выбитых в камне рисунков – можно увидеть и животных, и охотников, и колесницы, и сцены родов и жертвоприношений. Больше всего поражают необычные фигуры солнцеголовых божеств, стоящих на спине быка – они, словно гости из других миров, придают разворачивающимся на камнях сюжетам ощущение сюрреализма.
Жамбылская область: город золотой
Соединявший Восточную Азию и Средиземноморье Великий шелковый путь – сеть торговых дорог общей длиной порядка 7000 километров. В зависимости от погодных, военных и политических обстоятельств маршруты могли меняться, но чаще всего говорят о двух основных ветках: северной и южной. Именно северная ветка пролегала по югу и востоку Казахстана – городам Сайрам, Сауран, Тараз; сейчас они представляют собой обширные городища, где уже много лет ведутся раскопки. Одно из древнейших поселений Казахстана Тараз – теперь столица Жамбылской области. Несколько лет назад здесь открылся археологический парк «Древний Тараз» – с обширным сквером, этнокультурным центром, смотровой башней, с которой весь парк виден как на ладони, музеем с большой коллекцией артефактов и глинобитной цитаделью эпохи Средневековья, которая укрыта от дождей под огромной крышей. Рядом с Таразом нужно обязательно посетить «казахский Тадж-Махал» – отделанный терракотовыми плитами и украшенный изящным орнаментом мавзолей Айша-Биби. Дочь ученого и поэта Айша умерла от укуса змеи, и ее возлюбленный Карахан, правитель Тараза, велел построить в честь девушки величественную усыпальницу.
В часе езды от Тараза находится еще одна важная археологическая достопримечательность Жамбылской области – загадочные руины недостроенного дворца Акыртас. В отличие от других, глинобитных городищ южного Казахстана, Акыртас был сложен из массивных каменных глыб – площадь его основания около трех квадратных километров. Ученые до сих пор не могут точно определить ни его предназначение (есть даже мнение, что это – буддийский монастырь), ни дату постройки, ни даже владельца, поэтому часто можно услышать сравнение Акыртаса с постройками масштаба камбоджийского Ангкор-Вата, перуанского Мачу-Пикчу и египетских пирамид.
Туркестанская область: свято место
Недавно в Казахстане появилась Сакральная карта святынь республики. На данный момент в нее входят уже порядка 650 объектов – мавзолеи видных религиозных деятелей, мазары (могилы) святых, мечети и мемориалы. Около сотни из них находятся в Туркестанской области. Главное «место силы» – историко-культурный музей-заповедник «Азрет-Султан» с грандиозным мавзолеем суфийского поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави. Он был построен по указанию самого Тамерлана. На территории комплекса также можно увидеть баню-моншу, другие мавзолеи, подземную мечеть и узкую келью, где Ясави по собственному желанию провел свои последние годы.
Путешествуя по Туркестанской области, то и дело встречаешь участников паломнических туров. Помимо мавзолея Ясави в их программу включают и мавзолей его наставника – мистика Арыстанбабы, расположенный неподалеку от городища Отрар, а также мавзолей святой Домалак-Ана, которую называют праматерью казахских родов – женщины здесь просят о прибавлении в семье.
Но, наверное, самое необычное место области – известняковая пещера «Ак-мечеть». В этот гигантский 30-метровый пролом ведет крутая лестница. По легенде, здесь когда-то жил дракон, который нападал на окрестных жителей и был побежден пророком Сулейманом. Около одной из стен «Ак-мечети» стоит топчан, и смотритель пещеры – ширакши – молится со всеми желающими, прося у Всевышнего крепкого здоровья и сил в преодолении невзгод. Тут есть даже небольшой «трон дракона» – узкая расселина, по которой можно ползком добраться до впадины, где можно усесться поудобнее и побыть какое-то время наедине с самим собой. Пожалуй, лучше места для того, чтобы разложить по полочкам памяти впечатления от поездки по южному Казахстану – дороге перемен, из которой уже не вернуться прежним, – и не придумать.
Древний Отрар: памятник цивилизации
Когда-то этот крупный город был важным перевалочным пунктом на Великом шелковом пути в Средней Азии, культурным и ремесленным центром могущественного государства Хорезм. Подлинной гордостью Отрара стала огромная библиотека, считавшаяся второй после александрийской. Неудивительно, что из города вышли такие известные средневековые ученые как энциклопедист Аль-Фараби, астроном и математик Аббас Жаухар и другие. В 1219 году Отрар был осажден, а затем уничтожен войсками сыновей Чингисхана. Город возродился лишь два столетия спустя и был вновь разрушен джунгарами в первой половине XVIII века.
Лишь в 1884 году этот памятник цивилизации вновь открыли археологи – экспедиция Николая Веселовского. Десять лет спустя на городище прибыли члены Туркестанского кружка любителей археологии и собрали уже более основательный материал. Международные отряды археологов продолжают работать в этих местах и сегодня. Уже известно, что в город вели три пути – одни ворота, главные, были в южной стене, другие в северо-восточной, третьи – в центральной части западной. Ученые обнаружили бани XI–XV веков и соборные мечети, возведенные позднее. Но самый большой интерес представляют жилые постройки: типичный дом состоял из трех помещений, площадью около 20 квадратных метров каждое, в одном из них обязательно было место для тандыра. В домах зажиточных горожан были свои кладовые и туалеты.
То, что древний Отрар являлся крупным ремесленным центром, – совсем не домыслы: археологи обнаружили здесь обширный квартал горшечников и мастеров другой керамики, а также большую мастерскую по обжигу кирпича; здесь занимались обработкой кости, выдували стекло, ковали орудия из железа и бронзы, изготавливали разные ювелирные украшения.
Недавно министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заложил в окрестностях городища капсулу с посланием новым поколениям – на месте строительства «визит-центра»: скоро в эти места потечет еще больший поток туристов. Города Великого шелкового пути обретают новую жизнь.
Иногда природные ландшафты идут рука об руку с культурными, и лучший пример такого «симбиоза» — ущелье древних петроглифов Тамгалы. Здесь более двух тысяч выбитых в камне рисунков — можно увидеть и животных, и охотников, и колесницы, и сцены родов и жертвоприношений. Больше всего поражают необычные фигуры солнцеголовых божеств, стоящих на спине быка — они, словно гости из других миров, придают разворачивающимся на камнях сюжетам ощущение сюрреализма.
Жамбылская область: город золотой
Соединявший Восточную Азию и Средиземноморье Великий шелковый путь — сеть торговых дорог общей длиной порядка 7000 километров. В зависимости от погодных, военных и политических обстоятельств маршруты могли меняться, но чаще всего говорят о двух основных ветках: северной и южной. Именно северная ветка пролегала по югу и востоку Казахстана — городам Сайрам, Сауран, Тараз; сейчас они представляют собой обширные городища, где уже много лет ведутся раскопки. Одно из древнейших поселений Казахстана Тараз — теперь столица Жамбылской области. Несколько лет назад здесь открылся археологический парк «Древний Тараз» — с обширным сквером, этнокультурным центром, смотровой башней, с которой весь парк виден как на ладони, музеем с большой коллекцией артефактов и глинобитной цитаделью эпохи Средневековья, которая укрыта от дождей под огромной крышей. Рядом с Таразом нужно обязательно посетить «казахский Тадж-Махал» — отделанный терракотовыми плитами и украшенный изящным орнаментом мавзолей Айша-Биби. Дочь ученого и поэта Айша умерла от укуса змеи, и ее возлюбленный Карахан, правитель Тараза, велел построить в честь девушки величественную усыпальницу.
В часе езды от Тараза находится еще одна важная археологическая достопримечательность Жамбылской области — загадочные руины недостроенного дворца Акыртас. В отличие от других, глинобитных городищ южного Казахстана, Акыртас был сложен из массивных каменных глыб — площадь его основания около трех квадратных километров. Ученые до сих пор не могут точно определить ни его предназначение (есть даже мнение, что это — буддийский монастырь), ни дату постройки, ни даже владельца, поэтому часто можно услышать сравнение Акыртаса с постройками масштаба камбоджийского Ангкор-Вата, перуанского Мачу-Пикчу и египетских пирамид.
Туркестанская область: свято место
Недавно в Казахстане появилась Сакральная карта святынь республики. На данный момент в нее входят уже порядка 650 объектов — мавзолеи видных религиозных деятелей, мазары (могилы) святых, мечети и мемориалы. Около сотни из них находятся в Туркестанской области. Главное «место силы» — историко-культурный музей-заповедник «Азрет-Султан» с грандиозным мавзолеем суфийского поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави. Он был построен по указанию самого Тамерлана. На территории комплекса также можно увидеть баню-моншу, другие мавзолеи, подземную мечеть и узкую келью, где Ясави по собственному желанию провел свои последние годы.
Путешествуя по Туркестанской области, то и дело встречаешь участников паломнических туров. Помимо мавзолея Ясави в их программу включают и мавзолей его наставника — мистика Арыстанбабы, расположенный неподалеку от городища Отрар, а также мавзолей святой Домалак-Ана, которую называют праматерью казахских родов — женщины здесь просят о прибавлении в семье.
Но, наверное, самое необычное место области — известняковая пещера «Ак-мечеть». В этот гигантский 30-метровый пролом ведет крутая лестница. По легенде, здесь когда-то жил дракон, который нападал на окрестных жителей и был побежден пророком Сулейманом. Около одной из стен «Ак-мечети» стоит топчан, и смотритель пещеры — ширакши — молится со всеми желающими, прося у Всевышнего крепкого здоровья и сил в преодолении невзгод. Тут есть даже небольшой «трон дракона» — узкая расселина, по которой можно ползком добраться до впадины, где можно усесться поудобнее и побыть какое-то время наедине с самим собой. Пожалуй, лучше места для того, чтобы разложить по полочкам памяти впечатления от поездки по южному Казахстану — дороге перемен, из которой уже не вернуться прежним, — и не придумать.
Древний Отрар: памятник цивилизации
Когда-то этот крупный город был важным перевалочным пунктом на Великом шелковом пути в Средней Азии, культурным и ремесленным центром могущественного государства Хорезм. Подлинной гордостью Отрара стала огромная библиотека, считавшаяся второй после александрийской. Неудивительно, что из города вышли такие известные средневековые ученые как энциклопедист Аль-Фараби, астроном и математик Аббас Жаухар и другие. В 1219 году Отрар был осажден, а затем уничтожен войсками сыновей Чингисхана. Город возродился лишь два столетия спустя и был вновь разрушен джунгарами в первой половине XVIII века.
Лишь в 1884 году этот памятник цивилизации вновь открыли археологи — экспедиция Николая Веселовского. Десять лет спустя на городище прибыли члены Туркестанского кружка любителей археологии и собрали уже более основательный материал. Международные отряды археологов продолжают работать в этих местах и сегодня. Уже известно, что в город вели три пути — одни ворота, главные, были в южной стене, другие в северо-восточной, третьи — в центральной части западной. Ученые обнаружили бани
То, что древний Отрар являлся крупным ремесленным центром, — совсем не домыслы: археологи обнаружили здесь обширный квартал горшечников и мастеров другой керамики, а также большую мастерскую по обжигу кирпича; здесь занимались обработкой кости, выдували стекло, ковали орудия из железа и бронзы, изготавливали разные ювелирные украшения.
Недавно министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заложил в окрестностях городища капсулу с посланием новым поколениям — на месте строительства «визит-центра»: скоро в эти места потечет еще больший поток туристов. Города Великого шелкового пути обретают новую жизнь.