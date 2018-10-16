Израиль и «Таглит»: знакомство, меняющее жизнь
Прогулки на верблюдах в пустыне Негев, треки по десяткам заповедников по всей стране, стремительные заплывы с дельфинами на Красном море, ночевки в бедуинских шатрах посреди пустыни и пышущие жаром спортивные арены Тель-Авива – любая точка Израиля готова подтвердить статус современной страны за считанные секунды. Здесь знают, что такое энергия и драйв, возможно, лучше всех в Европе.
Вода с солью
Купальный сезон в Израиле не прекращается никогда – надо только знать, куда ехать. От Средиземного и Галилейского морей зимой толку немного, зато в Красном, омывающем южные границы страны, купаться можно круглый год. Это море уникально: самое соленое и самое изолированное в мире. В него не впадает ни одной реки, за счет чего в воду не заплывают занесенные внешними течениями водоросли, ил и песок – и она остается поразительно чистой.
Соль с водой
Впрочем, самым популярным морем в Израиле все равно остается Мертвое (которое на самом деле озеро, но против устоявшегося за столетия названия не идут даже картографы). Его соленость зашкаливает за 300 промилле (у Красного моря этот показатель меньше почти в 10 раз), поэтому нырять и глотать воду там – очень плохая идея. Зато отличная идея – залечь на поверхность с телефоном, ощутить, как вода буквально выталкивает тебя, и сделать пару ударных селфи.
Подземелья (без соли)
Опуститься под воду на юге не получилось, зато получится опуститься под землю немного севернее. Самым древним тоннелям под Старым городом Иерусалима – по три с лишним тысячи лет, и каждый год исследователи открывают новые. Уже сегодня их набралось столько, что этот подземный лабиринт легко назвать отдельным городом.
IT
С 2015 года Тель-Авив прочно обосновался в тройке ведущих стартап-хабов планеты в компании с Кремниевой долиной (Сан-Франциско) и Чжунгуаньцунем (Пекин). Возможно, именно там прямо сейчас создается очередная прорывная разработка – как, например, система точечного полива или флэш-накопители. Посмотреть на работу ведущих IT-экспертов, обзавестись полезными связями, получить ценный совет или даже, чем черт не шутит, заручиться поддержкой – за этим в Тель-Авив ежегодно едут молодые стартаперы со всей Европы.
Рынки
В Израиле шутят, что еда здесь — национальный вид спорта, и в таком соревновании Иерусалим был бы явным претендентом на титул. В городе представлены все кухни мира в самом аутентичном исполнении: свои готовят для своих. Впрочем, даже на этом фоне выделяется Махане Иегуда – колоритнейший рынок, куда стекается весь город: от домохозяек, закупающихся продуктами на шаббат, до батальонов местных хипстеров. По Махане-Иегуде проходят специальные гастро-туры, а популярность дегустационных талонов, позволяющих обойти за раз сразу несколько заведений, растет в геометрической прогрессии. Похожий по масштабам рынок – Кармель – есть и в Тель-Авиве.
Зодиак-квест
Лабиринты Яффы, одного из старейших городов планеты, способны вскружить голову любому, кто неравнодушен к истории и археологии. Впрочем, даже если эти области не вызывают у вас особого трепета, в Яффу стоит наведаться хотя бы ради того, чтобы пройти зодиак-квест. То тут, то там по городу разбросаны улицы, названные в честь знаков Зодиака, но найти «свою» зачастую непросто. Если же миссия окажется выполненной, нужно допрыгнуть до таблички и коснуться ее рукой – в трепетно относящейся к суевериям стране считается, что это гарантированно принесет удачу.
Таглит
Увидеть, услышать и прочувствовать все, о чем мы написали выше (и далеко не только это), можно бесплатно. Это не шутка, а образовательный проект «Таглит», в 2019 году празднующий 20-летний юбилей. Его создали Майкл Стейнхардт и Чарльз Бронфман – филантропы, решившие дать молодежи еврейского происхождения возможность узнать о своих корнях. «Таглит» начинался с единичных поездок небольших групп из США, а на сегодняшний день с его помощью в Израиле побывали более 650 000 человек из 67 стран.
Знакомство – главная цель сегодняшнего «Таглита». Знакомство со страной, с историей целой нации, с ребятами из своей группы и молодыми израильтянами, что встречают команду на разных этапах поездки. Случившиеся в «Таглите» встречи нередко перерастают в нечто большее: от рабочих контрактов до романтических отношений.
Принять участие в программе может любой человек в возрасте от 18 до 32 лет и имеющий еврейские корни на четверть. Проверьте, не имел ли кто-то из ваших родителей или бабушек-дедушек еврейское происхождение; если да, то вы вполне можете попытать счастья в «Таглите».
Участие в проекте бесплатно. Единственная деталь: перед поездкой придется внести залог в 55 долларов США, который вы получите обратно по возвращении из 10-дневного путешествия.
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IT
С 2015 года Тель-Авив прочно обосновался в тройке ведущих стартап-хабов планеты в компании с Кремниевой долиной (Сан-Франциско) и Чжунгуаньцунем (Пекин). Возможно, именно там прямо сейчас создается очередная прорывная разработка — как, например, система точечного полива или флэш-накопители. Посмотреть на работу ведущих IT-экспертов, обзавестись полезными связями, получить ценный совет или даже, чем черт не шутит, заручиться поддержкой — за этим в Тель-Авив ежегодно едут молодые стартаперы со всей Европы.
Рынки
В Израиле шутят, что еда здесь — национальный вид спорта, и в таком соревновании Иерусалим был бы явным претендентом на титул. В городе представлены все кухни мира в самом аутентичном исполнении: свои готовят для своих. Впрочем, даже на этом фоне выделяется Махане Иегуда — колоритнейший рынок, куда стекается весь город: от домохозяек, закупающихся продуктами на шаббат, до батальонов местных хипстеров. По Махане-Иегуде проходят специальные гастро-туры, а популярность дегустационных талонов, позволяющих обойти за раз сразу несколько заведений, растет в геометрической прогрессии. Похожий по масштабам рынок — Кармель — есть и в Тель-Авиве.
Зодиак-квест
Лабиринты Яффы, одного из старейших городов планеты, способны вскружить голову любому, кто неравнодушен к истории и археологии. Впрочем, даже если эти области не вызывают у вас особого трепета, в Яффу стоит наведаться хотя бы ради того, чтобы пройти зодиак-квест. То тут, то там по городу разбросаны улицы, названные в честь знаков Зодиака, но найти «свою» зачастую непросто. Если же миссия окажется выполненной, нужно допрыгнуть до таблички и коснуться ее рукой — в трепетно относящейся к суевериям стране считается, что это гарантированно принесет удачу.
Увидеть, услышать и прочувствовать все, о чем мы написали выше (и далеко не только это), можно бесплатно. Это не шутка, а образовательный проект «Таглит», в 2019 году празднующий 20-летний юбилей. Его создали Майкл Стейнхардт и Чарльз Бронфман — филантропы, решившие дать молодежи еврейского происхождения возможность узнать о своих корнях. «Таглит» начинался с единичных поездок небольших групп из США, а на сегодняшний день с его помощью в Израиле побывали более 650 000 человек из 67 стран.
Знакомство — главная цель сегодняшнего «Таглита». Знакомство со страной, с историей целой нации, с ребятами из своей группы и молодыми израильтянами, что встречают команду на разных этапах поездки. Случившиеся в «Таглите» встречи нередко перерастают в нечто большее: от рабочих контрактов до романтических отношений.
Принять участие в программе может любой человек в возрасте от 18 до 32 лет и имеющий еврейские корни на четверть. Проверьте, не имел ли кто-то из ваших родителей или бабушек-дедушек еврейское происхождение; если да, то вы вполне можете попытать счастья в «Таглите».
Участие в проекте бесплатно. Единственная деталь: перед поездкой придется внести залог в 55 долларов США, который вы получите обратно по возвращении из 10-дневного путешествия.