  • Россия вошла в топ-50 в рейтинге паспортов для путешествий
    Фото: Pixabay
  • Россия вошла в топ-50 в рейтинге паспортов для путешествий
    Фото: susi.bsu/Flickr.com
Путешествия

Россия вошла в топ-50 в рейтинге паспортов для путешествий

По данным на январь 2018 года россияне могли посещать без визы 110 стран мира. К концу года этот показатель достиг 119.
Анастасия Баринова
9 октября 2018 в 16:26
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Многие страны мира предлагают российским путешественникам безвизовые или упрощенные режимы въезда. Время от времени правительства подписывают новые соглашения, и ситуация меняется. Сейчас, согласно исследованию консалтинговой компании Henley & Partners, Россия занимает 47-е место в рейтинге паспортов мира; ее гражданам без виз доступны 119 стран.

Среди новых направлений, бывших ранее визовыми – Бруней и Тайвань. Многие другие страны – например, Коста-Рика или Доминика – являются для россиян безвизовыми очень давно, но новые межправительственные договоренности увеличили сроки пребывания в них.

Самый удобный паспорт для путешествий – у японцев: они могут посещать без виз 190 стран мира. На одну меньше – у жителей Сингапура (разница только в Мьянме). Третье место делят Германия, Франция и Южная Корея: для обладателей паспортов этих государств открыты 188 стран.

Среди бывших союзных республик (за исключением входящих в ЕС Латвии, Литвы и Эстонии) лидирует Украина: 128 стран, в том числе Шенгенских. Остальные представители бывшего СССР остались позади России: в частности, для жителей Грузии без виз доступны 112 направлений, для Беларуси – 77, для Казахстана – 76, для Азербайджана – 66.

Нижние строки индекса паспортов занимают Пакистан (33 безвизовых страны), Сомали и Сирия (по 32), Ирак и Афганистан (по 30).

Узнайте о безвизовой Южной Америке.

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