Гений и место: три вдохновляющих маршрута
Утрехт Мондриана и Ритвельда, Нидерланды
В центре города Утрехт стоит огромный красно-синий стул Геррита Ритвельда – культовый дизайнерский объект, символ провинции и зародившегося здесь художественного движения «Де Стейл» (De Stijl), которое оставило яркий след практически в каждой области искусства. В 1917 году вышел журнал «Де Стейл», где представители группы излагали основные принципы своей программы. Их задачей было обновить искусство до самых основ и найти общие принципы, объединяющие все его сферы, иными словами – универсальный «стиль», именно так и переводится название движения. Главными элементами живописи художники, дизайнеры и архитекторы провозглашали прямой угол и три цвета (красный, жёлтый и синий).
Тем, кто сегодня захочет прикоснуться к наследию «Де Стейл», прямая дорога в провинцию Утрехт. Здесь родились сразу четыре выдающихся представителя движения: помимо Ритвельда, это были Пит Мондриан, Тео ван Дусбург и Барт ван дер Лек. Мондриан и Ритвельд, правда, в жизни никогда не встречались: первый работал в Утрехте, второй – в соседнем Амерсфорте. Символическая «встреча» художников состоялась только в прошлом году, в рамках празднования 100-летия с момента основания «Де Стейл».
Другая точка притяжения для знатоков искусства в Утрехте – дом Шрёдер, который Ритвельд спроектировал в 1924 году для вдовы Трюс Шрёдер. Бело-серое квадратное здание и сегодня выделяется на фоне окружающих краснокирпичных домиков, а для своего времени было революционным. Фанерные щиты вместо занавесок, стены, которые перемещаются, складываются и разворачиваются снова, деревянная мебель, лишённая всяких излишеств. Всё это удивляет ещё больше, если знать, что дом не был лишь красивой игрушкой, его использовали по назначению: Трюс Шрёдер прожила тут с тремя детьми почти шестьдесят лет, а сам Ритвельд переехал к ней после смерти жены, организовав здесь же свою мастерскую.
Практика
Виза шенгенская, стоимость – €35 без учёта сервисного сбора. Лететь лучше всего до Амстердама, ближайшего к Утрехту крупного города (50 км, примерно час пути). Регулярные рейсы из Москвы в Амстердам выполняют KLM (klm.com) и «Аэрофлот» (aeroflot.ru). Билеты от 17 000 руб., в пути – 3,5 часа. Между городами удобно перемещаться на арендованном автомобиле или на поездах (ns.nl).
Места
Музей Centraal. Старейший городской музей (centraalmuseum.nl, билет – €12,50) занимает здание средневекового монастыря. Каждый этаж посвящён своей теме: история Утрехта, современное искусство, мода разных веков. В отдельной секции разместилась коллекция мебели, созданная Герритом Ритвельдом, – в числе экспонатов есть и знаменитый красно-синий стул.
Канал аудеграхт. Канал, который проходит сквозь весь исторический центр Утрехта, отличается удивительными двухэтажными набережными: нижний ярус располагается в нескольких метрах под обычным – богатые местные купцы строили склады поближе к воде, а магазины с удобным подъездом размещали уровнем выше. Сегодня бывшие подвалы превратились в кафе и бары.
Домский собор. Главная достопримечательность Утрехта, его возраст более 600 лет. Башня собора считается самой высокой в Нидерландах (112 метров). Чтобы подняться на неё, придётся преодолеть 465 ступенек, но открывающиеся сверху виды того стоят. Нынешний облик собор приобрёл после смерча 1674 года, который разрушил часть сводов, отделив колокольню от остальной части и «расчистив» место для площади. Узнать об истории стихийного бедствия и изучить руины храма можно в рамках интерактивного тура DOMunder (domunder.nl, билет – €11).
Бат Джейн Остин, Великобритания
Этот сонный городок в XIX веке считался неофициальной столицей британской курортной жизни. На местные римские термы, известные с 44 года н. э., приезжали отдыхать представители богатых фамилий: родители привозили дочерей, молодые люди участвовали в смотре невест. Город оживал балами и частными приёмами. Неудивительно, что эта примета времени попала в романы «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка» наблюдательной писательницы Джейн Остин, которая прожила в Бате пять лет.
Сегодня город застыл во времени: на улицах всё так же праздно шатаются отдыхающие, в витринах магазинчиков Guildhall Market – всё те же фарфоровые чашечки, дамские перчатки и старинные карты. Только теперь в Бат едут не ради замужества или лечебных вод, а ради самой мисс Остин. В музее её имени одетые по моде эпохи Регентства дамы рассказывают о жизни писательницы и предлагают сфотографироваться с восковым мистером Дарси, подозрительно похожим на Колина Фёрта.
Но обратить своё внимание на Бат стоит не только ради наследия Остин. Это единственный город Великобритании, который попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО весь целиком. Здесь закончила работу над своим романом «Франкенштейн» Мэри Шелли, а Чарльз Диккенс оттачивал журналистские навыки. В местном аббатстве венчался на царство в 973 году первый король объединённой Англии Эдгар, а Елизавета II включила город в своё турне, посвящённое 50-летнему юбилею на троне. В Бате даже есть своя денежная единица – оливер – купоны, которые выдают волонтёрам на общественных работах. Их можно потратить в местных магазинах, но нельзя обменять на деньги.
В 184 километрах от Лондона в жерле дремлющего вулкана Бат живёт своей собственной жизнью. К тем, кто приезжает сюда на отдых, можно отнести слова Джейн Остин о её героине Кэтрин из «Нортенгерского аббатства»: «Она приехала в Бат, чтобы чувствовать себя счастливой, и так себя и чувствовала».
Практика
Британская виза оформляется от двух недель и стоит от 105 фунтов. Из Москвы в Лондон прямые рейсы предлагают «Аэрофлот» (aeroflot.ru), British Airways (britishairways.com) и S7 (s7.ru). Из Лондона в Бат проще добраться на поезде с вокзала Паддингтон. Время в пути – 1,5 часа. Сезон начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Однако зимой температура не опускается ниже +3 °C, римские термы работают круглый год, и многие британцы выбирают именно это время для отдыха на курорте.
Места
Центр Джейн Остин. Несколько выставочных залов расскажут о жизни писательницы, её семье и культурных традициях того времени. Особенно сотрудники музея гордятся восковой фигурой мисс Остин. janeausten.co.uk
No. 1 Royal Crescent. Тринадцать комнат разного назначения показывают жизнь господ и слуг в частном доме времён правления Георга III. no1royalcrescent.org.uk
Regency Tea Room. Кафе XVII века приглашает гостей выпить пятичасового английского чая и окунуться в те времена, когда этот напиток только начинал входить в моду.
Sydney Gardens. Здесь принято гулять по дорожкам, как это делала знаменитая английская писательница: местное туристическое агентство любезно предоставит открытки со схемами любимых маршрутов Джейн Остин.
Римские бани. Сегодня это одновременно музей и действующие термы. Древние кельты считали источники святыми, римляне построили здесь храм, а британцы до сих пор ездят на воды поправлять здоровье.
Алтай Василия Шукшина, Алтайский край
Со времён Василия Шукшина в Бийском районе, конечно, многое изменилось. На зелёных склонах холмов выросли санатории и отели. По всему Чуйскому тракту можно найти кафе и ресторанчики с вкуснейшими мантами. А туристов в сезон здесь едва ли не больше, чем местных жителей. Но в то же время атмо-сфера тут остаётся такой же, как в шукшинских фильмах и рассказах. Всё так же гудит Чуйский тракт, «красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам». Всё та же Катунь, «злая, белая от злости, прыгает по камням, бьёт в их холодную грудь крутой яростной волной, ревёт – рвётся из гор. А то вдруг присмиреет в долине – тихо, слышно, как утка в затоне пьёт за островом». И, конечно, всё та же жизнь простых людей – понятная, но временами абсурдная.
Шукшина вполне можно назвать духом этих мест. С одной стороны, он неизбежно возникает на вашем пути по «его» местам: внезапной гор-достью в рассказе сурового шофёра или же восьмиметровой фигурой, сидящей на горе Пикет. Но вместе с тем Шукшин стал своего рода покровителем для родного села Сростки. Каждый год в середине лета здесь (а также в Барнауле и Бийске) проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».
Сростки – в прошлом рядовое село в 35 километрах от Бийска – сегодня стало туристическим центром. Название села связано с Катунью, но есть две версии его возникновения. Кто-то считает, что «сростки» – это притоки Катуни, на которые она дробится в засушливые месяцы, соединяются они в общее русло как раз возле шукшинского села. Другая версия: «сростки» – это Катунь и Чуйский тракт. Шукшин писал: «Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это – влюблённые, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие заколдованные злой силой быть вечно вместе».
Вот и ответ на вопрос: стоит ли ехать сюда лишь в том случае, если вы считаете себя поклонником творчества Шукшина? Здешняя природа такова, что вполне может стать отдельным поводом для путешествия.
Практика
Добраться в Сростки проще всего из Новосибирска или Барнаула. Из Москвы в оба города есть рейсы у «Аэрофлота» (aeroflot.ru), «Уральских авиалиний» (uralairlines.ru), S7 (s7.ru) и др. Далее – на поезде, автомобиле или автобусе до города Бийск (от Новосибирска – 388 км, от Барнаула – 161 км). От Бийска до Сростков 35 км по Чуйскому тракту на автомобиле или автобусе. Приезжать лучше всего с мая по сентябрь. С июля по август самое жаркое и самое людное время. В сентябре уже могут быть заморозки, но большинство летних туристических маршрутов открыты до середины месяца.
Места
Шукшинский музей. Состоит из целого комплекса построек и экспозиций на территории села Сростки и окрестностей, в их числе дом матери Шукшина Марии Сергеевны, где восстановлена обстановка начала 70-х годов, а также место, где раньше стоял дом, в котором родился писатель. Если вы планируете посетить все объекты, лучше заложить на это один-два дня. Экскурсии для групп от 5 человек – 55–100 руб. с человека.
Здание бывшей Сростинской школы. Сегодня тут находится мемориальный музей и фондохранилище. Стоимость билетов: 40–60 руб. для взрослых, 30–50 руб. для детей.
«Камушки». Место на западном берегу Катуни, где на скалах, уходящих в воду, любил посидеть с удочкой юный Шукшин. shukshin.museum.ru
Памятник Василию Шукшину. Бронзовый 8-метровый гигант сидит на вершине горы Пикет (на высоте 294 м) в том месте, где снимались финальные кадры фильма «Печки-лавочки», а теперь проходят «Шукшинские чтения». Это, возможно, самое известное место в Сростках.
Виза шенгенская, стоимость — €35 без учёта сервисного сбора. Лететь лучше всего до Амстердама, ближайшего к Утрехту крупного города (50 км, примерно час пути). Регулярные рейсы из Москвы в Амстердам выполняют KLM (klm.com) и «Аэрофлот» (aeroflot.ru). Билеты от 17 000 руб., в пути — 3,5 часа. Между городами удобно перемещаться на арендованном автомобиле или на поездах (ns.nl).
Места
Музей Centraal. Старейший городской музей (centraalmuseum.nl, билет — €12,50) занимает здание средневекового монастыря. Каждый этаж посвящён своей теме: история Утрехта, современное искусство, мода разных веков. В отдельной секции разместилась коллекция мебели, созданная Герритом Ритвельдом, — в числе экспонатов есть и знаменитый красно-синий стул.
Канал аудеграхт. Канал, который проходит сквозь весь исторический центр Утрехта, отличается удивительными двухэтажными набережными: нижний ярус располагается в нескольких метрах под обычным — богатые местные купцы строили склады поближе к воде, а магазины с удобным подъездом размещали уровнем выше. Сегодня бывшие подвалы превратились в кафе и бары.
Домский собор. Главная достопримечательность Утрехта, его возраст более 600 лет. Башня собора считается самой высокой в Нидерландах (112 метров). Чтобы подняться на неё, придётся преодолеть 465 ступенек, но открывающиеся сверху виды того стоят. Нынешний облик собор приобрёл после смерча 1674 года, который разрушил часть сводов, отделив колокольню от остальной части и «расчистив» место для площади. Узнать об истории стихийного бедствия и изучить руины храма можно в рамках интерактивного тура DOMunder (domunder.nl, билет — €11).
Бат Джейн Остин, Великобритания
Этот сонный городок в XIX веке считался неофициальной столицей британской курортной жизни. На местные римские термы, известные с 44 года н. э., приезжали отдыхать представители богатых фамилий: родители привозили дочерей, молодые люди участвовали в смотре невест. Город оживал балами и частными приёмами. Неудивительно, что эта примета времени попала в романы «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка» наблюдательной писательницы Джейн Остин, которая прожила в Бате пять лет.
Сегодня город застыл во времени: на улицах всё так же праздно шатаются отдыхающие, в витринах магазинчиков Guildhall Market — всё те же фарфоровые чашечки, дамские перчатки и старинные карты. Только теперь в Бат едут не ради замужества или лечебных вод, а ради самой мисс Остин. В музее её имени одетые по моде эпохи Регентства дамы рассказывают о жизни писательницы и предлагают сфотографироваться с восковым мистером Дарси, подозрительно похожим на Колина Фёрта.
Но обратить своё внимание на Бат стоит не только ради наследия Остин. Это единственный город Великобритании, который попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО весь целиком. Здесь закончила работу над своим романом «Франкенштейн» Мэри Шелли, а Чарльз Диккенс оттачивал журналистские навыки. В местном аббатстве венчался на царство в 973 году первый король объединённой Англии Эдгар, а Елизавета II включила город в своё турне, посвящённое 50-летнему юбилею на троне. В Бате даже есть своя денежная единица — оливер — купоны, которые выдают волонтёрам на общественных работах. Их можно потратить в местных магазинах, но нельзя обменять на деньги.
В 184 километрах от Лондона в жерле дремлющего вулкана Бат живёт своей собственной жизнью. К тем, кто приезжает сюда на отдых, можно отнести слова Джейн Остин о её героине Кэтрин из «Нортенгерского аббатства»: «Она приехала в Бат, чтобы чувствовать себя счастливой, и так себя и чувствовала».
Практика
Британская виза оформляется от двух недель и стоит от 105 фунтов. Из Москвы в Лондон прямые рейсы предлагают «Аэрофлот» (aeroflot.ru), British Airways (britishairways.com) и S7 (s7.ru). Из Лондона в Бат проще добраться на поезде с вокзала Паддингтон. Время в пути — 1,5 часа. Сезон начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Однако зимой температура не опускается ниже +3 °C, римские термы работают круглый год, и многие британцы выбирают именно это время для отдыха на курорте.
Места
Центр Джейн Остин. Несколько выставочных залов расскажут о жизни писательницы, её семье и культурных традициях того времени. Особенно сотрудники музея гордятся восковой фигурой мисс Остин. janeausten.co.uk
No. 1 Royal Crescent. Тринадцать комнат разного назначения показывают жизнь господ и слуг в частном доме времён правления Георга III. no1royalcrescent.org.uk
Regency Tea Room. Кафе XVII века приглашает гостей выпить пятичасового английского чая и окунуться в те времена, когда этот напиток только начинал входить в моду.
Sydney Gardens. Здесь принято гулять по дорожкам, как это делала знаменитая английская писательница: местное туристическое агентство любезно предоставит открытки со схемами любимых маршрутов Джейн Остин.
Римские бани. Сегодня это одновременно музей и действующие термы. Древние кельты считали источники святыми, римляне построили здесь храм, а британцы до сих пор ездят на воды поправлять здоровье.
Алтай Василия Шукшина, Алтайский край
Со времён Василия Шукшина в Бийском районе, конечно, многое изменилось. На зелёных склонах холмов выросли санатории и отели. По всему Чуйскому тракту можно найти кафе и ресторанчики с вкуснейшими мантами. А туристов в сезон здесь едва ли не больше, чем местных жителей. Но в то же время атмо-сфера тут остаётся такой же, как в шукшинских фильмах и рассказах. Всё так же гудит Чуйский тракт, «красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам». Всё та же Катунь, «злая, белая от злости, прыгает по камням, бьёт в их холодную грудь крутой яростной волной, ревёт — рвётся из гор. А то вдруг присмиреет в долине — тихо, слышно, как утка в затоне пьёт за островом». И, конечно, всё та же жизнь простых людей — понятная, но временами абсурдная.
Шукшина вполне можно назвать духом этих мест. С одной стороны, он неизбежно возникает на вашем пути по «его» местам: внезапной гор-достью в рассказе сурового шофёра или же восьмиметровой фигурой, сидящей на горе Пикет. Но вместе с тем Шукшин стал своего рода покровителем для родного села Сростки. Каждый год в середине лета здесь (а также в Барнауле и Бийске) проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».
Сростки — в прошлом рядовое село в 35 километрах от Бийска — сегодня стало туристическим центром. Название села связано с Катунью, но есть две версии его возникновения. Кто-то считает, что «сростки» — это притоки Катуни, на которые она дробится в засушливые месяцы, соединяются они в общее русло как раз возле шукшинского села. Другая версия: «сростки» — это Катунь и Чуйский тракт. Шукшин писал: «Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это — влюблённые, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие заколдованные злой силой быть вечно вместе».
Вот и ответ на вопрос: стоит ли ехать сюда лишь в том случае, если вы считаете себя поклонником творчества Шукшина? Здешняя природа такова, что вполне может стать отдельным поводом для путешествия.
Практика
Добраться в Сростки проще всего из Новосибирска или Барнаула. Из Москвы в оба города есть рейсы у «Аэрофлота» (aeroflot.ru), «Уральских авиалиний» (uralairlines.ru), S7 (s7.ru) и др. Далее — на поезде, автомобиле или автобусе до города Бийск (от Новосибирска — 388 км, от Барнаула — 161 км). От Бийска до Сростков 35 км по Чуйскому тракту на автомобиле или автобусе. Приезжать лучше всего с мая по сентябрь. С июля по август самое жаркое и самое людное время. В сентябре уже могут быть заморозки, но большинство летних туристических маршрутов открыты до середины месяца.
Места
Шукшинский музей. Состоит из целого комплекса построек и экспозиций на территории села Сростки и окрестностей, в их числе дом матери Шукшина Марии Сергеевны, где восстановлена обстановка начала 70-х годов, а также место, где раньше стоял дом, в котором родился писатель. Если вы планируете посетить все объекты, лучше заложить на это один-два дня. Экскурсии для групп от 5 человек — 55−100 руб. с человека.
Здание бывшей Сростинской школы. Сегодня тут находится мемориальный музей и фондохранилище. Стоимость билетов: 40−60 руб. для взрослых, 30−50 руб. для детей.
«Камушки». Место на западном берегу Катуни, где на скалах, уходящих в воду, любил посидеть с удочкой юный Шукшин. shukshin.museum.ru
Памятник Василию Шукшину. Бронзовый 8-метровый гигант сидит на вершине горы Пикет (на высоте 294 м) в том месте, где снимались финальные кадры фильма «Печки-лавочки», а теперь проходят «Шукшинские чтения». Это, возможно, самое известное место в Сростках.