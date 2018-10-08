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Открылся прямой перелет из Москвы в Оман
Оман открывается для российских туристов: в октябре Oman Air запускает прямые перелеты из Москвы в Маскат.
Промо
8 октября 2018 в 15:43
На презентации нового направления в Москву приехали более 250 гостей, включая представителей компаний Desert Gate, Oman Air, министерства по туризму султаната Оман и лучших отелей страны. Специальными гостями вечера стали посол Омана в Москве Юсуф аль-Заджали, директор по продвижению и маркетинг Министерства по туризму Омана Салим аль-Мамари и вице-президент компании Oman Air Рохиер де Ягер.
Джамаль Рефаат, управляющий директор компании Desert Gate Oman: «Оман – это страна красивейших пейзажей и богатой истории. Процесс получения визы в Оман стал проще, и с налаженными услугами компании Desert Gate поездка в страну теперь гораздо доступнее. Более того, с нашими технологиями, будь то Extranet или XML и с возможностью получать информацию в режиме реального времени бронирование может быть мгновенным».
Государство Оман расположено на юго-востоке Аравийского полуострова вблизи Индийского океана, его берега омываются водами Аравийского моря и Оманского залива. Столица Омана - город Маскат, расположенный в горах на побережье залива. Территорию Омана занимают живописные горы, мангровые заросли, пещеры, водопады и пустыня. Среди достопримечательностей – средневековые форты, рынки, деревушки и другие места, которые рассказывают о культуре, истории, современной жизни и гастрономических традициях страны.
О Desert Gate
В команде компании Desert Gate работают более 178 сотрудников в офисах в ОАЭ, Омане и на Мальдивах. В 2018 году число путешественников, которые воспользовались услугами компании, достигнет 250 тысяч, а количнство информационных пунктов Desert Gate в лучших отелях Эмиратов превысит 20. Desert Gate является членом Virtuoso, ведущей мировой группы в сегменте Luxury, а также частью MTS Globe, крупнейшей европейской независимой сети компаний, представляющих туристические направления, которая работает более чем с 5-ю миллионами гостей в год.
Джамаль Рефаат, управляющий директор компании Desert Gate Oman: «Оман – это страна красивейших пейзажей и богатой истории. Процесс получения визы в Оман стал проще, и с налаженными услугами компании Desert Gate поездка в страну теперь гораздо доступнее. Более того, с нашими технологиями, будь то Extranet или XML и с возможностью получать информацию в режиме реального времени бронирование может быть мгновенным».
Государство Оман расположено на юго-востоке Аравийского полуострова вблизи Индийского океана, его берега омываются водами Аравийского моря и Оманского залива. Столица Омана - город Маскат, расположенный в горах на побережье залива. Территорию Омана занимают живописные горы, мангровые заросли, пещеры, водопады и пустыня. Среди достопримечательностей – средневековые форты, рынки, деревушки и другие места, которые рассказывают о культуре, истории, современной жизни и гастрономических традициях страны.
О Desert Gate
В команде компании Desert Gate работают более 178 сотрудников в офисах в ОАЭ, Омане и на Мальдивах. В 2018 году число путешественников, которые воспользовались услугами компании, достигнет 250 тысяч, а количнство информационных пунктов Desert Gate в лучших отелях Эмиратов превысит 20. Desert Gate является членом Virtuoso, ведущей мировой группы в сегменте Luxury, а также частью MTS Globe, крупнейшей европейской независимой сети компаний, представляющих туристические направления, которая работает более чем с 5-ю миллионами гостей в год.