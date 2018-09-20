Пройти по небу: новый мост в Италии
Сооружение, получившее имя Ponte nel cielo («Мост в небо»), создано в Ломбардии. Мост соединяет коммуну Морбеньо (Morbegno) с провинцией Сондрио (Sondrio) по двум горным вершинам. Ранее жителям этих мест, чтобы посетить родственников или осмотреть свои пастбища, приходилось по земле пересекать обширную долину Валь-Тартано. Теперь путь значительно сократился — чтобы попасть из одного пункта в другой, достаточно всего лишь пройти через подвесной мост на головокружительной высоте
«Мост в небо» длиной 234 метра располагается на высоте 140 метров. Его проект разрабатывался в течение двух лет, строительство велось с мая и обошлось в 750 тысяч евро. Проход по мосту будет платным, притом одноразового билета нет: за 5 евро любой желающий получает дневной абонемент. Жители региона, вероятно, предпочтут другую модель оплаты: трехлетний билет за 100 евро.
Проход по мосту, состоящему из 700 деревянных панелей, полностью безопасен, однако рекомендуется носить удобную обувь без тонких каблуков. С моста открываются великолепные виды на плотину, вершины Альп, место впадения реки Адда в озеро и живописные луга, что может привлечь гостей из разных уголков планеты. Неподалеку также создан пункт наблюдения за птицами.
При этом две сотни жителей коммуны готовы предоставить более 500 спальных мест, и все эти факторы дают надежду на развитие туризма в регионе. В целом в Европе самым высоким подвесным мостом остается сочинский, входящий в состав скай-парка: 207 метров, а в мире первую позицию удерживает китайский мост через Сыдухэ: его максимальная высота над уровнем земли составляет 496 метров. Узнайте про другие высокие мосты на планете.