Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов
Организатором экспедиции является Национальная компания «Kazakh Tourism» по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. Маршрут экспедиции «Новый Шелковый путь» реализуется Республиканским общественным объединением «QazaqGeography».
В составе участников экспедиции — опытные путешественники, представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры, а также команда «National Geographic Россия».
Из Алматы экспедиция направится в сторону казахстанско-китайской границы, сделав небольшие остановки в Жаркенте и селе Хоргос. Участники продолжат свой путь к поселку Саты, жемчужине Северного Тянь-Шаня, расположившейся в одном из самых живописных мест Казахстана.
Преодолев несколько километров от поселка Саты по бездорожью, можно увидеть невероятные пейзажи высокогорных Кольсайских озер и озера Кайынды. Озеро Кайынды, излюбленное место эко-туристов, ставшее визитной карточкой Казахстана, находится на высоте 1867 метров над уровнем моря и поражает неописуемой красотой. Оно образовалось в результате сильного землетрясения в 1911 году: каменный обвал перекрыл ущелье, образовалась естественная дамба и вода затопила ельник.
В Кольсайских озерах — кристально чистая вода, водится радужная форель, голый осман и еще несколько видов рыб. Кругом богатые грибные леса, много земляники и малины.
Группа посетит Чарынский государственный национальный природный парк, где ее ждут каньоны Темирлик, Бестамак и Долина замков, а затем — в Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель», где им предстоит увидеть горы Актау и дерево, возраст которого более 700 лет.
Далее в программе: Поющий бархан, родник Шокана Уалиханова, городище Талхиз. На шестой день команда вернется в Алматы, где ее ждет поездка на высокогорный каток «Медео», ГЛК «Шымбулак» и Большое алматинское озеро.
Следующий пункт в маршруте экспедиции — урочище Тамгалы, один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семиречья, с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в середине прошлого века были обнаружены различные наскальные рисунки. Урочище Тамгалы расположено в 170 км к северо-западу от города Алма-Аты в горах Анракай.
Красота нетронутой природы, мир удивительной флоры и фауны предстоит увидеть нашим путешественникам в одном из старейших заповедников в Средней Азии и Казахстане — Аксу-Жабаглы. Он находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей.
Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, расположенный в северо-восточной части западного Тянь-Шаня следующий пункт в маршруте экспедиции. Здесь они посетят одно из красивейших и живописнейших ущелий Сайрам-Угамского заповедника — высокогорное озеро Сайрамсу, которое находится на высоте 2350 метров.
Территория Туркестанской области богата археологическими и историческими памятниками. Городище Отырар, мавзолей Арыстан-Баб, Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, городище Сауран и многие другие объекты представляют большой интерес для путешественников и исследователей.
Великий Шелковый путь, который был своеобразной связующей нитью между Востоком и Западом, оказал большое влияние на торгово-экономическое и культурное развитие стран, через которые он проходил.
О проекте
«Ұлы дала еліне саяхат» — самая масштабная экспедиция по регионам Казахстана, которая проводится по 6 маршрутам с охватом 6 туристских кластеров и посещением значимых природных объектов в период с 18 июля по 29 сентября 2018 года.
Цель экспедиции — исследование природных, исторических, сакральных объектов для разработки новых туристских маршрутов, развитие внутреннего туризма и инфраструктуры, а также изучение родной страны. Кроме того, материалы об экспедиции будут способствовать популяризации и повышению узнаваемости Казахстана как туристического направления — и привлечению местного населения ко внутреннему туризму.
В результате экспедиции будут сформированы новые турмаршруты, создан качественный фото- и видеобанк о природных объектах страны, актуализирована информация об их состоянии, а также созданы иллюстрированные путеводители.
Акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism» было создано постановлением Правительства Республики Казахстан в июле 2017 года. Основные задачи компании — продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.
Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» работает в следующих направлениях:
- география;
- окружающая среда;
- природные ресурсы;
- туризм;
- краеведение;
- историко-культурное наследие.
В настоящее время в Казахстане открыто 11 представительств «QazaqGeography».