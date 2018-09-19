  • Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов
    Озеро Кайынды, визитная карточка негородского Казахстана. Фото: Иван Васин
  • Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов
    Долина Бестамак Фото: Сергей Терехов
  • Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов
    Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи Фото: Sunbeam
Путешествия

Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов

Завершающая экспедиция в рамках проекта «Ұлы Дала Eліне саяхат» называется «Новый Шелковый путь». Маршрут стартовал 17 сентября в Алматы. Участники экспедиции проедут более 3000 километров за 13 дней по территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
Kazakh Tourism
19 сентября 2018 в 14:24
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Организатором экспедиции является Национальная компания «Kazakh Tourism» по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. Маршрут экспедиции «Новый Шелковый путь» реализуется Республиканским общественным объединением «QazaqGeography».

В составе участников экспедиции — опытные путешественники, представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры, а также команда «National Geographic Россия».

Из Алматы экспедиция направится в сторону казахстанско-китайской границы, сделав небольшие остановки в Жаркенте и селе Хоргос. Участники продолжат свой путь к поселку Саты, жемчужине Северного Тянь-Шаня, расположившейся в одном из самых живописных мест Казахстана.

Преодолев несколько километров от поселка Саты по бездорожью, можно увидеть невероятные пейзажи высокогорных Кольсайских озер и озера Кайынды. Озеро Кайынды, излюбленное место эко-туристов, ставшее визитной карточкой Казахстана, находится на высоте 1867 метров над уровнем моря и поражает неописуемой красотой. Оно образовалось в результате сильного землетрясения в 1911 году: каменный обвал перекрыл ущелье, образовалась естественная дамба и вода затопила ельник.

  • Новый Шелковый путь: по маршруту древних караванов
    Кольсайские озера Фото: Alexandr Kuznetsov

В Кольсайских озерах — кристально чистая вода, водится радужная форель, голый осман и еще несколько видов рыб. Кругом богатые грибные леса, много земляники и малины.

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