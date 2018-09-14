Достопримечательности Турции подорожают
Министерство культуры и туризма Турции сообщило о повышении стоимости входных билетов в 55 крупнейших музеев страны, которыми из года в год восхищаются туристы. Если до 1 октября вход в Собор Святой Софии, дворцовый комплекс Топкапы (Стамбул) и античный город Эфес обойдется туристу в 40 лир (420 рублей), то с наступлением октября билеты будут стоить 60 лир (640 рублей). С 20 до 30 лир (327 / 490 рублей) подорожает посещение церкви святого Николая в Демре, а также вход в античные города Фазелис, Мира и Сиде. Билет в природно-исторический объект Памуккале теперь будет стоить 50 лир (816 рублей). У туристов осталось еще две недели, чтобы посетить его по старым ценам: 35 лир (570 рублей).
Нововведение не распространяется на туристов, уже забронировавших экскурсии заранее. Рост цен власти объясняют снижением курса лиры. В сочетании с ростом иностранного турпотока принятые меры могут ощутимо пополнить казну.
По данным Ассоциации туроператоров России, подорожание билетов не снизит интереса российских туристов к турецким достопримечательностям: те, кто целенаправленно приезжает ради познавательных экскурсий и впечатляющих видов, все равно не откажутся от осмотра уникальных памятников. А «пляжные» отдыхающие обычно заказывают одну-две поездки к достопримечательностям, и для них на фоне общих трат повышение цен на посещение этих мест не столь существенно.
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