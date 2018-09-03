Тур на Байконур с National Geographic Traveler
3… 2… 1… Поехали! Многотонный «Союз» отрывается от стартовой площадки и устремляется в небо. Пилотируемый корабль с тремя космонавтами на борту поднимется на 400 км ввысь — там, на орбите, его будет дожидаться МКС.
В тот день к ракете будет приковано множество глаз и фотообъективов. Вместе с учеными и диспетчерами командного центра за стартом будут наблюдать участники нашего тура — и вы можете быть в их числе!
Мы открываем набор участников на октябрьский тур. Группу возглавит шеф-редактор журнала National Geographic Traveler Россия — Иван Васин.
Даты нашей поездки — с 7 по 12 октября.
Мы увидим один из шести легендарных «Буранов» и побываем в подземном бункере, поедим в столовой космонавтов и зайдём в домик, где ночевал Гагарин перед историческим стартом.
Мы проводим космонавтов из гостиницы «Звездная» в автобусы, которые доставят пилотов на надевание скафандров. Через несколько часов мы будем вместе с госкомиссией слушать рапорт командира корабля о готовности к старту. Потом наши пути разойдутся: космонавты поедут к ракете, а мы — на наблюдательный пункт, чтобы полюбоваться, как космический корабль покинет Землю.
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В стоимость тура входит:
• Авиаперелет Москва —Кызылoрда — Москва
• Трансфер Байконур — Кызылoрда
• Оформление документов, необходимых для посещения города и космодрома
• Проживание и питание согласно программе
• Персональные бейджи
• Входные билеты в музеи согласно программе
• Разрешение на фото- и видеосъемку
• Экскурсия по городу Байконур с гидом
• Экскурсии по космодрому
• Оформление и выдача сувенирного пропуска на комплекс «Байконур»
• Сопровождение службы безопасности по объектам космодрома
• Посещение мемориального комплекса космодрома «Байконур»
• Посещение Международной Космической Школы
• Посещение режимных объектов космодрома Байконур: Площадка №1 (Гагаринский старт), Площадка №92А-50 (Монтажно-испытательный комплекс «Протон» — внешний осмотр), Площадка №254 (МИК «Энергия» — внешний осмотр без захода внутрь), Площадка № 23 «Сатурн», Площадка № 250А (стартовый комплекс «Энергия-Буран»), Площадка № 200 (стартовый комплекс «Протон»)
• Наблюдения за пуском ракетоносителя «Союз МС-10»
Связаться с нами можно по адресу nuchto@poehali.club или по телефону