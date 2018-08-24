Путешествия

Как выглядят лучшие отели, бар и ресторан

Сеть туристических агентств Virtuoso объявила победителей своей ежегодной премии «Лучшие из лучших». Среди них — недавно отреставрированная усадьба-отель в Ирландии и уютный ресторан в долине Напа в Калифорнии.
National Geographic Россия
24 августа 2018 в 16:01
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  • Как выглядят лучшие отели, бар и ресторан
    Adare Manor Hotel Фото: adaremanor.com

Премией «Лучшие из лучших», организованной Virtuoso, ежегодно награждаются отели, рестораны и бары по всему миру. Она состоит из десяти номинаций, среди которых есть как ожидаемые («Отель года», «Лучший ресторан»), так и необычные — «Лучшее дизайнерское решение», «Лучшая оздоровительная программа», «Лучший управляющий отеля».

В этом году приз за лучший отель года завоевал Adare Manor, усадьба на юго-западе Ирландии в графстве Лимерик. Adare Manor — это замок в неоготическом стиле с богатой историей. В его стенах могут разыгрываться сюжеты легенд о рыцарях, спасающих принцесс от драконов. Каменные стены здания украшены башенками и узкими окнами, в проемах сводчатых арок стоят каменные статуи. Совсем недавно тяжелые двери Adare Manor вновь распахнулись для гостей после долгой реставрации отеля.

  • Фото: adaremanor.com
  • Фото: adaremanor.com
  • Фото: adaremanor.com

Ресторан Meadowood Napa Valley, который в этом году победил в номинации «Лучший ресторан», известен как один из лучших ресторанов во всей Калифорнии. Он уже имеет немало наград, среди которых 3 мишленовских звезды. В ресторане подают современную американскую кухню, а расположен он на одном из уединенных курортов в долине Напа, знаменитой своими виноградниками. Продукты для ресторана частично закупаются у местных фермеров. Эксперты, которыми выступили партнеры и члены сети туристических агентств Virtuoso, проводящей конкурс, отметили разнообразие меню и уютную атмосферу ресторана.

  • Как выглядят лучшие отели, бар и ресторан
    Ресторан Meadowood Napa Valley Фото: meadowood.com

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