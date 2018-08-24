Как выглядят лучшие отели, бар и ресторан
Премией «Лучшие из лучших», организованной Virtuoso, ежегодно награждаются отели, рестораны и бары по всему миру. Она состоит из десяти номинаций, среди которых есть как ожидаемые («Отель года», «Лучший ресторан»), так и необычные — «Лучшее дизайнерское решение», «Лучшая оздоровительная программа», «Лучший управляющий отеля».
В этом году приз за лучший отель года завоевал Adare Manor, усадьба на юго-западе Ирландии в графстве Лимерик. Adare Manor — это замок в неоготическом стиле с богатой историей. В его стенах могут разыгрываться сюжеты легенд о рыцарях, спасающих принцесс от драконов. Каменные стены здания украшены башенками и узкими окнами, в проемах сводчатых арок стоят каменные статуи. Совсем недавно тяжелые двери Adare Manor вновь распахнулись для гостей после долгой реставрации отеля.
Ресторан Meadowood Napa Valley, который в этом году победил в номинации «Лучший ресторан», известен как один из лучших ресторанов во всей Калифорнии. Он уже имеет немало наград, среди которых 3 мишленовских звезды. В ресторане подают современную американскую кухню, а расположен он на одном из уединенных курортов в долине Напа, знаменитой своими виноградниками. Продукты для ресторана частично закупаются у местных фермеров. Эксперты, которыми выступили партнеры и члены сети туристических агентств Virtuoso, проводящей конкурс, отметили разнообразие меню и уютную атмосферу ресторана.
«Лучшим дизайнерским решением» признан отель Silo в Кейптауне, ЮАР. Несмотря на то, что в нем доступно всего 28 номеров, выдающаяся архитектура отеля однозначно завоевала симпатии критиков. По их словам, уже с первого взгляда впечатляет фасад отеля, где ряды многогранных окон выглядят «будто драгоценные камни в обрамлении бетона».
Это бывшее зернохранилище превратил в модное место отдыха для туристов дизайнер Томас Хейтервик (Thomas Heatherwick). Отель занимает шесть этажей над музеем современного искусства Африки Цайц — именно поэтому в отеле есть собственная коллекция из трех сотен предметов африканского искусства. На крыше можно поплавать в бассейне с видом на красоты Кейптауна. Исполнительный директор агентства Virtuoso на Манхэттэне назвала отель Silo «самым сексуальным современным зданием в мире».
В номинации «Лучший бар» победил Donovan Bar, примыкающий к отелю Brown’s в Лондоне. Недавно бар отремонтировали, и теперь, сидя за барной стойкой, можно любоваться игрой света на витраже или фотографиями сэра Терренса Донована, известного фотографа, в честь которого и назвали заведение. В баре предлагают фирменные коктейли, которые эксперты назвали «фантастическими», попутно отметив отличный сервис.
Список победителей во всех номинациях можно посмотреть здесь.