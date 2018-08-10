  • Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей
    Фото: Pixabay.com
  • Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей
    Фото: Pixabay.com
Путешествия

Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей

Власти Амстердама назвали город «беззаконными джунглями» и приступили к борьбе с негативными факторами.
Анастасия Баринова
10 августа 2018 в 17:30

В июле пост мэра Амстердама заняла бывший лидер партии GroenLinks Фемке Халсема (Femke Halsema) и незамедлительно приступила к наведению порядка. К этому моменту администрация признала, что ситуация вышла из-под контроля: по ночам город превращается в «беззаконные джунгли», где бесчинствуют тысячи туристов. Ежегодно в голландскую столицу приезжают около 18 миллионов гостей — это больше, чем все население страны. В первую очередь они интересуются районом Де Валлен, или Кварталом красных фонарей, где легализована деятельность кофе-шопов и проституток. Сами по себе эти «визитные карточки» города проблем не создают. Однако во многом именно они привлекают в Амстердам гостей со всего мира, а те, в свою очередь, мусорят, шумят и попадают в криминальные сводки.

Если с двумя последними проблемами в какой-то мере справляются полицейские патрули, то борьбу с грязью город проиграл: за ночь в районе появляется столько мусора и отходов жизнедеятельности, что дворники не успевают это вычистить. Чтобы вернуть Амстердаму былую красоту, мэр приняла непопулярное решение: наиболее оживленные улицы будут перекрываться в течение дня. Это позволит уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор.

Какого-либо разработанного графика перекрытия улиц нет: ежедневно мониторя число посетителей квартала Красных фонарей, специалисты будут принимать решение исходя из текущей ситуации, присваивая улицам цветовые коды — от зеленого (незначительное число туристов) до красного (слишком много людей). «Красный уровень» станет сигналом для закрытия движения. Также планируется увеличить число патрульных, которым, в свою очередь, будут выданы специальные устройства, позволяющие принимать штрафы прямо на месте.

Нововведение вступит в силу в конце августа и поможет сократить число буйных туристов, сделав посещение центра Амстердама приятнее. Узнайте о возможностях культурного отдыха в столице Нидерландов.

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