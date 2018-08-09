В Таджикистане убиты туристы, совершавшие кругосветное путешествие
29 июля в Дангаринском районе Таджикистана, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе, автомобиль наехал на колонну велосипедистов. Затем из машины вышли несколько вооруженных ножами мужчин и напали на своих жертв. Двое граждан США, один швейцарец и один голландец погибли, еще три человека получили ранения.
Ответственность за нападение на туристов взяла на себя запрещенная в России и других странах террористическая группировка «Исламское государство». Согласно заявлению министерства внутренних дел Таджикистана, преступники были найдены. Трое из них были убиты при сопротивлении во время задержания.
Погибшие и пострадавшие путешественники преследовали различные цели и накануне трагедии встретились случайно. Голландцы Рене Вокке (Rene Wokke) и Ким Постма (Kim Postma) у себя на родине занимались воспитанием проблемных приемных детей, а когда те выросли, пенсионеры решили пожить для себя и отправились покорять мир на велосипедах. Они были опытными путешественниками, побывав в 130 странах. Голландцы намерено проложили свой маршрут из Таиланда в Иран через Таджикистан, опасаясь, что поездка по Афганистану будет опасной. К сожалению, расчет оказался неверным: Рене в результате нападения был убит, а Ким лишь недавно выписали из больницы. Видео, снятое за день до трагедии
Маркус Хуммель (Markus Hummel) и Мари-Клер Дименд (Marie-Claire Diemand) из Швейцарии путешествовали по древнему Шелковому пути из Китая в Киргизию. 25 июля они написали в соцсетях, что «наслаждаются тишиной и сказочным ландшафтом Таджикистана», но спустя четыре дня 62-летний Хуммель был убит, а его 59-летняя подруга — госпитализирована в Душанбе.
Среди выживших также оказался француз Гийом Казаба (Guillaume Kazabat). Его сразу же взяло под защиту французское посольство, дополнительной информации о нем не сообщается.
Самыми известными велосипедистами из группы пострадавших туристов были 29-летние американцы Джей Остин (Jay Austin) и Лорен Гехеган (Lauren Geoghegan). Чуть больше года назад они бросили работу и отправились в кругосветное путешествие, рассказывая об этом в своем блоге Simply Cycling. За это время пара побывала в 20 странах, от Монако до Косово, иногда меняя велосипед на самолет. В частности, в мае молодые люди прилетели из Стамбула в Алма-Ату, откуда через Киргизию поехали в Таджикистан. Целью кругосветной поездки были «встречи с прекрасными людьми, наслаждение свободой и живописными пейзажами». В их планах оставались Афганистан, Китай, Монголия, Австралия и, перед возвращением в США, — Южная Америка.
Saying goodbye to @a_bicyclette_, who we’ve loved riding with since Osh, as we turn south to the Wakhan Valley and they chart a course though the rocky, remote Bartang Valley.
Публикация от Jay Austin (@simplycycling) 25 Июл 2018 в 4:48 PDT
Таджикистан вместе с соседней Киргизией привлекает все больше гостей: живописная природа и «дикие» маршруты популярны у любителей активного отдыха. Только в 2018 году в Таджикистан приехали около 900 000 «приключенческих» туристов, и это на 400% больше, чем в 2017 году.