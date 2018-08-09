  • В Таджикистане убиты туристы, совершавшие кругосветное путешествие
    Фото: simplycycling/Instagram
  • В Таджикистане убиты туристы, совершавшие кругосветное путешествие
    Фото: simplycycling/Instagram
  • В Таджикистане убиты туристы, совершавшие кругосветное путешествие
Путешествия

В Таджикистане убиты туристы, совершавшие кругосветное путешествие

Иностранные велосипедисты стали жертвами нападения в Таджикистане. Двое из них совершали кругосветное путешествие, проехав за год 20 стран.
Анастасия Баринова
9 августа 2018 в 17:55
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29 июля в Дангаринском районе Таджикистана, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе, автомобиль наехал на колонну велосипедистов. Затем из машины вышли несколько вооруженных ножами мужчин и напали на своих жертв. Двое граждан США, один швейцарец и один голландец погибли, еще три человека получили ранения.

Ответственность за нападение на туристов взяла на себя запрещенная в России и других странах террористическая группировка «Исламское государство». Согласно заявлению министерства внутренних дел Таджикистана, преступники были найдены. Трое из них были убиты при сопротивлении во время задержания.

Погибшие и пострадавшие путешественники преследовали различные цели и накануне трагедии встретились случайно. Голландцы Рене Вокке (Rene Wokke) и Ким Постма (Kim Postma) у себя на родине занимались воспитанием проблемных приемных детей, а когда те выросли, пенсионеры решили пожить для себя и отправились покорять мир на велосипедах. Они были опытными путешественниками, побывав в 130 странах. Голландцы намерено проложили свой маршрут из Таиланда в Иран через Таджикистан, опасаясь, что поездка по Афганистану будет опасной. К сожалению, расчет оказался неверным: Рене в результате нападения был убит, а Ким лишь недавно выписали из больницы. Видео, снятое за день до трагедии

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