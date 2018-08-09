«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах
С 28 октября 2018 года — с начала действия зимнего расписания — регистрация в зарубежных аэропортах на рейсы авиакомпании «Победа» станут платными. Бесплатной остается онлайн-регистрация, а за выписку билета на стойке пассажирам придется заплатить 25 евро. Это распространенная на мировом уровне практика, притом она не связана с бюджетной или обычной моделью авиаперевозок. Так, лоукостер Ryanair берет за регистрацию в аэропорту 45 евро, а государственная компания Сербии AirSerbia оценила эту услугу в 10 евро.
Представители «Победы» объясняют нововведение резким ростом цен на авиатопливо — более чем на 10%. «Мы просим наших клиентов помочь нам сократить расходы на обеспечение обслуживания в аэропортах», — говорится в пресс-релизе. Результатом введения нового правила станет возможность сохранить текущие тарифы на билеты. Онлайн-регистрация открывается на сайте «Победы» за 24 часа до вылета, поэтому для предусмотрительных клиентов стоимость перелета не изменится.
Среди международных направлений авиаперевозчика — Турция, Германия, Италия, Испания, Грузия, Кипр, Болгария, Словакия, Армения, Чехия и Черногория. Для полетов по России ничего не изменилось: тогда и в аэропорту билет выпишут бесплатно. Узнайте о современных правилах провоза багажа.