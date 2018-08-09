Невероятная «человеческая катапульта» создана в Новой Зеландии
Неподалеку от новозеландского города Куинстаун находится каньон Невиса, популярный у любителей острых ощущений. Здесь созданы возможности для банджи-джампинга: свободное падение со 134-метровой высоты длится 8,5 секунды. Недавно здесь же появилось похожее развлечение: «Катапульта Невиса» (Nevis Catapult). Реализацией идеи занимался пионер приключенческого туризма Эй Джей Хакетт (A. J. Hackett). На протяжении 30 лет он создает различные банджи-аттракционы по всему миру, совершенствуя их конструкции. В России его детища принимают туристов в Москве и Сочи. «Катапульта Невиса» бросает любителя острых ощущений на расстояние 150 метров. Отличие от банджи-джампинга, для которого характерно свободное падение, заключается в том, что катапульта буквально выталкивает человека. При толчке за полторы секунды развивается скорость около 100 километров в час, а в общей сложности головокружительный полет занимает до четырех минут. Тестирование нового аттракциона заняло девять месяцев. На тарзанку допускаются люди старше 13 лет с весом менее 127 килограммов. Узнайте о других экстремальных аттракционах.