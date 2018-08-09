Туристы на Сардинии платят штраф за песок с пляжа
В Италии, как и ряде других стран, существует запрет на вывоз ракушек, кораллов или песка. Однако туристы нередко игнорируют запрет, забывают о нем или попросту не знают: они берут природные материалы домой в качестве сувениров, упаковывая в бутылки или пакетики с надписью названия пляжа. Явление стало настолько массовым, что только в аэропорту Кальяри на острове Сардиния из чемоданов ежегодно изымается около пяти тонн песка.
Итальянские власти вместе с волонтерами из группы Sardegna Rubata e Depredata («Сардиния разграблена и опустошена») устанавливают предупреждающие знаки, в том числе в аэропортах. А посольство Германии решило отдельно предупредить своих граждан, и этому примеру должны последовать дипмиссии других стран: суммы штрафов за нарушение правила слишком высоки.
За сбор песка и ракушек на этом острове придется заплатить от 500 до 3000 евро, и запрещенные сувениры могут найти не только при вылете, но непосредственно на месте, поскольку самые красивые пляжи с искрящимся белоснежным песком теперь патрулируют карабинеры. Недавно в поле их зрения попал турист — гражданин Великобритании, родившийся в Италии. На память о родине он решил взять домой бутылку с песком и был оштрафован на 1032 евро. А в Таиланде за «разграбление пляжа» можно сесть в тюрьму.