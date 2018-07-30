  • Полеты по России подорожают на 10%
    Фото: ilfat_9407/Instagram
  • Полеты по России подорожают на 10%
    Фото: romanherda/Instagram
  • Полеты по России подорожают на 10%
    Фото: _allrossa_/Instagram
Путешествия

Полеты по России подорожают на 10%

Российские авиационные эксперты прогнозируют рост стоимости билетов на 8−10%. Это станет последствием повышения НДС при полетах через Москву.
Анастасия Баринова
30 июля 2018 в 17:28
523

О предстоящем подорожании авиабилетов сообщили специалисты из Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). На итоговую цену будет влиять несколько факторов. Первый из них — стоимость авиационного керосина, зависящая от стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. Второй фактор — загрузка авиаперевозчиков: при массовом сезонном спросе тарифы растут. При этом пик летнего сезона, август, еще впереди. Третьей причиной станет общее повышение НДС: этот законопроект принят в окончательном чтении.

Кроме того, ранее был принят закон о нулевой ставке НДС до 2025 года на авиаперевозки при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Такая ставка уже действует для полетов в Крым (до 2019 года) и Калининград (бессрочно).

С учетом новых льгот для ДФО общие потери бюджета оцениваются в 34 млрд руб. в год, но в будущем планируется обнулить НДС для остальных региональных рейсов, что обойдется еще в 17 млрд руб. Для компенсации этих потерь будет увеличен НДС для полетов через Москву — с нынешних 10% до 18−20%. Соответственно налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8−10%.

В АЭВТ считают, что для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний было бы целесообразно сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву, обнулив для тех, кто летит в обход столицы. Напротив, нынешние меры приведут к «прямо противоположному эффекту: развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится».

Представители авиакомпаний также говорят о том, что при удвоении НДС для полетов через Москву потери для отрасли превысят любой положительный эффект от льгот в регионах: даже те перевозчики, которые выиграют от роста пассажиропотока в региональных узлах, в Москве потеряют гораздо больше пассажиров и денег.

Узнайте об эксперименте по продаже дешевых авиабилетов.

Тоже интересно

Почему нельзя выкладывать фотографии посадочных талонов в соцсети

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Эта находка может изменить взгляды на историю российского Севера
Эта находка может изменить взгляды на историю российского Севера
Тоже интересно
UTair будет продавать дешевые авиабилеты без точного времени вылета
UTair будет продавать дешевые авиабилеты без точного времени вылета
Незабываемый город
Незабываемый город