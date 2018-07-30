Полеты по России подорожают на 10%
О предстоящем подорожании авиабилетов сообщили специалисты из Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). На итоговую цену будет влиять несколько факторов. Первый из них — стоимость авиационного керосина, зависящая от стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. Второй фактор — загрузка авиаперевозчиков: при массовом сезонном спросе тарифы растут. При этом пик летнего сезона, август, еще впереди. Третьей причиной станет общее повышение НДС: этот законопроект принят в окончательном чтении.
Кроме того, ранее был принят закон о нулевой ставке НДС до 2025 года на авиаперевозки при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Такая ставка уже действует для полетов в Крым (до 2019 года) и Калининград (бессрочно).
С учетом новых льгот для ДФО общие потери бюджета оцениваются в 34 млрд руб. в год, но в будущем планируется обнулить НДС для остальных региональных рейсов, что обойдется еще в 17 млрд руб. Для компенсации этих потерь будет увеличен НДС для полетов через Москву — с нынешних 10% до 18−20%. Соответственно налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8−10%.
В АЭВТ считают, что для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний было бы целесообразно сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву, обнулив для тех, кто летит в обход столицы. Напротив, нынешние меры приведут к «прямо противоположному эффекту: развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится».
Представители авиакомпаний также говорят о том, что при удвоении НДС для полетов через Москву потери для отрасли превысят любой положительный эффект от льгот в регионах: даже те перевозчики, которые выиграют от роста пассажиропотока в региональных узлах, в Москве потеряют гораздо больше пассажиров и денег.