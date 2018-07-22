Путешествия

Астротуризм: 4 спота для наблюдения за звездами

К сезону летних звездопадов — четыре точки, из которых добраться до самых ярких звёзд можно безо всяких там терний.
National Geographic Traveler
22 июля 2018 в 18:52
  • Сагарматха, Непал
    Сагарматха, Непал
    Фото: Алексей Заводский

Пустыня Атакама

Чили

Расположенная на севере страны пустыня — одно из самых сухих мест на планете. Из-за высоты над уровнем моря, отсутствия испарений и городской засветки звёзды здесь ярчайшие — неудивительно, что в Атакаме работают сразу несколько крупных обсерваторий. Некоторые — например, ALMA с её 66 антеннами — можно посетить с экскурсией, многие лоджи и турфирмы (например, Hotel Cumbres San Pedro de Atacama) организуют наблюдения за созвездиями через телескоп в компании с астрономом. Но даже если вы просто отъедете подальше от посёлка Сан-Педро-де-Атакама и удобно устроитесь на пригорке, то получите ночное небо на блюдечке — с каёмочкой из вулканов.

Сезон: круглый год кроме полнолуний

atacamadesertstargazing.com, almaobservatory.org, cumbressanpedro.com

  • Атакама, Чили
    Атакама, Чили
    Фото: Юлия Жуликова

Заповедник тёмного неба Аораки Маккензи

Новая Зеландия

Вообще-то существует целая ассоциация IDA — International Dark-Sky Association, которая включает места с наименьшим световым загрязнением. Статус заповедника тёмного неба получить совсем непросто, и Аораки Маккензи на Южном острове — крупнейший в мире и единственный в этой части света. Одна из его главных точек — озеро Текапо, где можно любоваться мерцающими звёздами, нежась в 38-градусных горячих источниках или покачиваясь на плавучем матраце.

Сезон: июнь-сентябрь

tekapostargazing.co.nz, darkskyreserve.org.nz

Национальный парк Сагарматха

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№65, июнь — август 2018).
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