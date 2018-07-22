Астротуризм: 4 спота для наблюдения за звездами
Пустыня Атакама
Чили
Расположенная на севере страны пустыня — одно из самых сухих мест на планете. Из-за высоты над уровнем моря, отсутствия испарений и городской засветки звёзды здесь ярчайшие — неудивительно, что в Атакаме работают сразу несколько крупных обсерваторий. Некоторые — например, ALMA с её 66 антеннами — можно посетить с экскурсией, многие лоджи и турфирмы (например, Hotel Cumbres San Pedro de Atacama) организуют наблюдения за созвездиями через телескоп в компании с астрономом. Но даже если вы просто отъедете подальше от посёлка Сан-Педро-де-Атакама и удобно устроитесь на пригорке, то получите ночное небо на блюдечке — с каёмочкой из вулканов.
Сезон: круглый год кроме полнолуний
atacamadesertstargazing.com, almaobservatory.org, cumbressanpedro.com
Заповедник тёмного неба Аораки Маккензи
Новая Зеландия
Вообще-то существует целая ассоциация IDA — International Dark-Sky Association, которая включает места с наименьшим световым загрязнением. Статус заповедника тёмного неба получить совсем непросто, и Аораки Маккензи на Южном острове — крупнейший в мире и единственный в этой части света. Одна из его главных точек — озеро Текапо, где можно любоваться мерцающими звёздами, нежась в 38-градусных горячих источниках или покачиваясь на плавучем матраце.
Сезон: июнь-сентябрь
tekapostargazing.co.nz, darkskyreserve.org.nz
Национальный парк Сагарматха
Непал Читать далее
Сагарматха — самый высокогорный национальный парк мира, с нижней отметкой 2854 м над уровнем моря и Эверестом на заднем фоне. Выражения «крыша мира» и «выше только звёзды» — именно про него. Здесь сухой разреженный воздух и почти полное отсутствие деревень, так что играть в гляделки со Вселенной, не отвлекаясь на световые помехи, можно практически везде.
Сезон: сентябрь-май
Остров Фуэртевентура
Испания
Канарским островам повезло с географией — они продуваются ветрами, из-за чего не образуются крупные облака, и расположены вблизи экватора, так что в ясную ночь можно видеть звёзды над Северным и Южным полушариями. Приезжайте сюда в августе и искупайтесь в метеорном потоке Персеиды — в этом году наиболее интенсивным звездопад обещает быть в ночь с 12 на 13 августа, причём Луна будет находиться в растущей фазе.
Сезон: апрель-май, июль-декабрь