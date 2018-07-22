  • Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
    Фото: Vostock Photo
  • Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
    Фото: Vostock Photo
  • Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
    Фото: Vostock Photo
  • Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
    Фото: Getty Images
  • Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
    Фото: Vostock Photo
Путешествия

Золотая середина: путеводитель по Стамбулу

Расположенный на берегах Босфора Стамбул — этакий компромисс между Европой и Азией. Возможно, именно поэтому тут прекрасно уживаются взаимоисключающие вещи. Где и как отыскать следы прошлого и приметы будущего, высокую кухню и копеечный стрит-фуд, тихие уголки и шумные перекрёстки, советуют местные жители.
Анна Широкова-Кунс
22 июля 2018 в 16:40
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Проникнуться атмосферой

Нил Караибрахимгил, певица

Для меня атмосферу Стамбула наиболее точно передают три вещи. Во-первых, поездка на пароме вверх по Босфору, к Чёрному морю. Можно просто любоваться берегами или слушать гида, который подробно рассказывает об особняках ялы, стоящих у самой воды, и об их обитателях. Во-вторых, обед или ужин в классическом рыбном ресторане, где рецепты не меняются десятилетиями, как, скажем, в Balıkçı Kahraman — я очень рекомендую попробовать там тюрбо. И в-третьих, прогулки пешком. Лучше на азиатской стороне, где тротуары шире, а повседневная жизнь неторопливей: скажем, по улице Багдад или по берегу от парка Фенербахче до района Кючюкялы. Лучшие концерты в городе обычно проходят в концертном зале Zorlu или клубе Babylon — там найдутся и фанк, и рок, и электроника, и джаз, и поп, и world music. Особенно я люб­лю Babylon — он находится в пространстве бывшей пивной фабрики Bomonti, где открыли множество заведений, так что там можно провести полдня — выпить, поужинать, а потом послушать музыку или посмотреть кино. Если нет желания выбираться севернее Таксима, то всегда хороши джаз-клуб Nardis и сцена Фонда культуры и искусства — Salon IKSV, они находятся по соседству с Галатской башней. Классическую музыку надо слушать в Borusan Music House на улице Истикляль.

Включить машину времени

Лиза Биргер, литературный критик

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№64, апрель — май 2018).
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