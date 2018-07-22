Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
Проникнуться атмосферой
Нил Караибрахимгил, певица
Для меня атмосферу Стамбула наиболее точно передают три вещи. Во-первых, поездка на пароме вверх по Босфору, к Чёрному морю. Можно просто любоваться берегами или слушать гида, который подробно рассказывает об особняках ялы, стоящих у самой воды, и об их обитателях. Во-вторых, обед или ужин в классическом рыбном ресторане, где рецепты не меняются десятилетиями, как, скажем, в Balıkçı Kahraman — я очень рекомендую попробовать там тюрбо. И в-третьих, прогулки пешком. Лучше на азиатской стороне, где тротуары шире, а повседневная жизнь неторопливей: скажем, по улице Багдад или по берегу от парка Фенербахче до района Кючюкялы. Лучшие концерты в городе обычно проходят в концертном зале Zorlu или клубе Babylon — там найдутся и фанк, и рок, и электроника, и джаз, и поп, и world music. Особенно я люблю Babylon — он находится в пространстве бывшей пивной фабрики Bomonti, где открыли множество заведений, так что там можно провести полдня — выпить, поужинать, а потом послушать музыку или посмотреть кино. Если нет желания выбираться севернее Таксима, то всегда хороши джаз-клуб Nardis и сцена Фонда культуры и искусства — Salon IKSV, они находятся по соседству с Галатской башней. Классическую музыку надо слушать в Borusan Music House на улице Истикляль.
Включить машину времени
Лиза Биргер, литературный критик
Стамбул — идеальный город, чтобы в нём прятаться. Секретных укрытий здесь предостаточно, и я их, в некотором роде, коллекционирую. В кальянной Çorlulu Ali Paşa (Mollafenari Mahallesi, Yeniçeriler, 38) время остановилось ещё 50 лет назад: пускают кольца дыма одинокие курильщики, ведут политические баталии студенты расположенного неподалёку университета. Вокруг мечети Сулеймание всегда тихо: справа — тайный ботанический сад Стамбульского университета с невероятным видом на бухту Золотой Рог, слева — столетние лавки, торгующие лимонадом и бозой (местной брагой). В лавке с лимонадами стоит старый граммофон с кучей пластинок, и можно бесконечно сидеть и слушать турецкую классику 60-х. Есть и тайные дворцы: окружённый липами Ыхламур Касры в глубине района Бешикташ и роскошный Айналы Кавак — единственный павильон, оставшийся от дворцового комплекса у Золотого Рога, где в конце XVIII века наслаждался жизнью султан Селим III. Он предпочитал тамбурин и свирель военным маршам, и во дворце сохранилась впечатляющая коллекция его стихов и музыкальных инструментов. И ещё одно убежище — это, конечно, Босфор, только не ухоженная европейская его часть, а дикая азиатская: пристани Канлыджа, Кандили, Кючюксу, Ченгелькёй, Кузгунджук. Сюда приезжают посидеть у воды в рыбных ресторанах, попить чай и заесть это всё шоколадом, ведь на каждой пристани ещё с османских времён есть своя шоколадная лавка.
Насытиться впечатлениями
Умит Аггюль, сооснователь проекта Locally Istanbul, автор путеводителя Louis Vuitton по Стамбулу
Если говорить об интересных экспозициях, то очень хорош Музей промышленного наследия на Золотом Роге, где можно найти катера, старинные автомобили и мотоциклы, подводные лодки, инженерные изобретения и прочая и прочая. Там мало туристов, зато всегда увидишь расслабленных стамбульцев — семьи, парочки, компании. Добираются туда на старом пароме 50-х годов, на нём же по дороге можно вкусно пообедать. И, конечно же, Borusan Contemporary — галерея необычного формата в известном «Доме с привидениями» у второго моста на Босфоре, где по выходным устраивают выставки современного искусства. После посещения галереи стоит прогуляться до Румельской крепости или парку Эмирган и пообедать в MSA — этот ресторан открылся в августе прошлого года при музее Сакипа Сабанчи. Все его сотрудники — и повара, и официанты — студенты кулинарной академии MSA, радеют за своё дело, бодры, полны вдохновения и всегда готовы порекомендовать что-то специально для вас. На ужин же сходите в заведение Yeni Lokanta попробовать новую турецкую кухню. Его шеф Дживан Эр — армянин из восточной части Турции, собрал удивительные рецепты: не армянские или турецкие, а именно анатолийские. Моё самоё любимое блюдо там — пельмени с баклажанами. Также здесь отличная барная карта.
Составить арт-маршрут
Настасья Пилецкая, куратор современного искусства
Если вас интересует актуальное современное искусство, то в первую очередь надо заглянуть в Juma Art Karaköy — так называемый «Дом галерей». Там на пяти этажах собраны работы лучших турецких художников — от тех, кто уже успел прославиться, до тех, кого «открыли» буквально вчера, так что можно составить общее впечатление. И заодно выпить хороший кофе в хипстерских кофейнях в Каракёе. Множество интересных галерей сосредоточены вокруг Истикляль, центральной улицы Бейоглу. Например, после реконструкции снова открылось шестиэтажное выставочное пространство важнейшей культурной институции Стамбула — SALT. Помимо отличных выставок там есть кафе на террасе и книжный магазин. На Истикляль же, в другом известном доходном доме — «Египетских апартаментах» (İstiklâl Caddesi, 163) находится галерея Зильбермана, которую любителям «совриска» никак нельзя пропустить. Сюда надо идти за именитыми художниками и первоклассными выставками. Прекрасна и галерея Arter, где проходят модные выставки как местных, так и привезённых знаменитостей.
Изучить район от и до
Эркаль Аксой, владелец дизайн-галереи A la turca
Я очень люблю Чукурджуму, это старинный район с особым духом по соседству с Перой и итальянским посольством. Когда двадцать лет назад я нашёл здание, в котором сейчас находится моя галерея, здесь не было ещё практически никого, лишь две-три антикварные лавки. Но я с самого начала был уверен, что это один из лучших районов Стамбула. Мне удалось зазвать коллег, и у нас получилось превратить это место в главный антикварный район города. Сегодня тут представлено порядка семидесяти точек — лучшие антиквары, галеристы, торговцы со всех концов города от Аксарая и Кадыкёя до Меджидиекёя. Можно провести целый день, а в промежутке хорошо поесть — вариантов множество. Днём очень советую кафе Cuma: садитесь на террасе и берите салат с артишоками и фасолью. Если времени больше, дойдите до Journey Café — у них большой выбор и завтраков в традиционном стиле, и авторских блюд, и вин из разных стран. Для вегетарианцев советую No:19 Dining. За сладким поднимайтесь в кондитерскую Savoy, которая открылась в 1950 году.
Найти вдохновение
Кашиф Гюндооду, владелец антикварного магазина Sofa Arts & Antiques
Я люблю многоплановость Стамбула: его суматошность — и одновременно возможность найти уединённые и тихие места даже в оживлённых районах. Одна из важнейших вещей, которые здесь надо сделать, — перебраться на пароме с европейской стороны на азиатскую. Лучше всего выбрать паром Бешикташ — Ускюдар, с которого видны и силуэты Топкапы и Айя-Софии, и главный Босфорский мост, и султанские дворцы в Бешикташе. И, конечно, в Стамбуле надо непременно плотно и вкусно есть. Днём идите в простой, но отличный ресторан Hayvore за черноморской кухней — рыбой, овощами, сладостями. Он находится посередине Истикляль, но в маленьком переулке, поэтому там почти никогда не бывает туристов. Ближе к выходу из подземного фуникулёра Тюнель есть ещё два достойных места: недавно открывшийся, но уже ставший популярным Sahrap и прославленный Asmalı Cavit — одна из лучших таверн-мейхане в городе. Классический рыбный ресторан — Balıkçı Sabahattin в районе Султанахмет. Пока мой магазин не переехал в Галату, я ходил туда буквально через день. Отсюда хорошо пройтись до двора Археологического музея — даже тем, кого не заинтересует экспозиция, с большой вероятностью будет приятно прогуляться и выпить чаю в этом романтическом месте над садом Гюльхане. Любопытные работы современных художников ищите в галерее Nev.
Сходить по воду
Эркан Камбек, архитектор
Как практикующему архитектору мне часто приходится работать со стамбульскими старинными сооружениями. В конце марта после нашей реставрации открылась для посетителей цистерна Феодосия (Şerefiye Sarnıcı, Piyer Loti Cad., 23) — подземное водохранилище, построенное полторы тысячи лет назад в правление императора Феодосия II. В отличие от водохранилища Базилика и некоторых других составляющих системы водоснабжения Восточной Римской империи, о существовании цистерны Феодосия на протяжении многих веков не было известно даже специалистам. Сооружение очень хорошо сохранилось. Воды из подземных источников до сих пор наполняют водоём площадью около 1000 кв. м. Перекрытие находится на современном уровне земли и состоит из 45 плоских кирпичных куполов, его поддерживают 32 мраморные колонны коринфского ордера. Попасть в цистерну можно с улицы Пьера Лoти. Входной павильон выполнен из стали и стекла, его проект был удостоен приза турецкой Национальной ассоциации архитекторов. Многих смущает, что такого рода сооружение находится в Чемберлиташе, самом сердце исторического района, но мне такой контраст эпох кажется весьма уместным.
Потеряться во времени
Имге Ильдем, фотограф
Чтобы прочувствовать наш город, в какой-то момент надо вообще перестать смотреть на карту и позволить себе потеряться в старых стамбульских районах. Таких, например, как в Балате, где можно увидеть сценки из повседневной жизни на фоне живописных домов, или в Зейтинбурну рядом с крепостью Едикуле, у которой до сих пор разбивают огороды местные жители. Советую выпить чаю в Molla Aşkı Teras Cafe (Ayvansaray Mahallesi, Paşa Hamamı, 70) рядом с церковью Кахрие-Джами, откуда открывается удивительный вид на город. Вообще, если соблюдать обычные предосторожности — не ходить обвешанным драгоценностями и следить за сумкой, — в Стамбуле безопасно «теряться» практически везде, за исключением, пожалуй, кварталов Долапдере и Тарлабаши. На азиатской стороне есть британское кладбище Хайдарпаша, идеальное место для романтических прогулок. Здесь хоронили британцев, погибших во время Крымской войны (им же посвящена Мемориальная Крымская церковь в Бейоглу). На территорию вокзала Хайдарпаша, который сейчас находится на реконструкции, тоже можно пробраться на свой страх и риск — там много интересных заброшенных зданий.
Влюбиться в Принцевы острова
Марина Хонина, менеджер гуманитарной организации, лингвист
Я в Стамбуле уже около десяти лет, и несколько из них прожила на Принцевых островах. Там запрещён автомобильный транспорт, передвигаться можно только пешком, на велосипедах или повозках, запряжённых лошадьми. Звучит романтично, на деле — не очень: летом на острове царит характерный запах. На островах живёт немало представителей этнических меньшинств. Например, на Бююкаде — большое еврейское сообщество (старшее поколение говорит на ладино, языке евреевсефардов), на Хейбелиаде — греческое, на Кыналыаде — армянское. Многие приезжают на острова только летом — как на дачу. Здесь всегда любили жить турецкие писатели, и в наши дни тут иногда бывает Орхан Памук. На самом большом острове Бююкада есть «дом Троцкого», где революционер прожил три года (от здания остался только каркас). Одна из достопримечательностей острова — единственная в Турции греческая православная семинария. В День святого Георгия, 23 апреля, множество людей приезжает на Бююкаду, чтобы подняться к церкви святого на главном холме. У его подножия продают амулеты и масло: по традиции его нужно принести в церковь в дар святому Георгию.
Не спать до утра
Анастасия Лаукканен, программный директор фестивалей документального кино ECOCUP и Love.Doc
Очень советую доехать до рыбацкой деревни Гарипче — она находится в самой северной части Босфора, где он соединяется с Чёрным морем. Ещё недавно это было закрытое военное место, и попасть туда можно было только по воде. А сейчас чуть ли не над самой деревней построили третий мост через Босфор, и, думаю, скоро этот совсем незаезженный ещё район изменится. Ехать надо утром, виды по дороге открываются невероятные. Идите сразу в местное кафе на деревенский завтрак (вся округа так делает), а потом на берег — смотреть, как в Босфор входят огромные корабли. Когда надоест — поезжайте в соседнюю деревню Румели-Фенери на мысе со стороны Чёрного моря. Там стоит большой маяк, построенный французами в Крымскую войну, — именно напротив этого мыса Гера, согласно античной легенде, помогла аргонавтам пройти через движущиеся скалы Симплегады. Неподалёку находятся остатки крепости Румели-Фенери (не путать с Румели-Хисари), построенной генуэзцами, а позже переоборудованной султаном Мурадом IV и служившей военной базой, — заброшенное, но всё ещё невероятно красивое здание.
Жилье
Four Seasons Hotel Bosphorus — отличный сервис и лучшая терраса для завтраков. Pera Palace Hotel Jumeirah — роскошный исторический отель со старейшим в городе лифтом. Тут во все времена селились знаменитости — Агата Кристи, например, именно здесь писала «Убийство в Восточном экспрессе».