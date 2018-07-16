  • 5 новых интересных мест в Тбилиси
  • 5 новых интересных мест в Тбилиси
Путешествия

5 новых интересных мест в Тбилиси

Жизнь в Тбилиси бьет ключом и постоянно открывается что-то новое. Ресторан в модном отеле с фермерскими продуктами, бассейн с видом на город, ресторанный хаб с пилатесом, бистро с современной грузинской кухней, коктейль-бар от знаменитого московского бартендера — сохраните эти места в закладках: все равно возвращения в Тбилиси вам не избежать.
Ксения Наумова
16 июля 2018 в 16:40
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Café Stamba

В здании бывшей типографии на улице Костава недавно открылся дизайнерский отель Stamba, в котором номера похожи на квартиру стильного холостяка в Уильямсбурге или Париже. Отель моментально наводнился джетсеттерами со всего мира, а местные тем временем облюбовали ресторан при отеле, Café Stamba. В меню грузинская кухня ловко замешана с европейской — например, из дровяной печи мечут то имеретинские хачапури, то пирог с говядиной и тархуном, то киш лоррен, а салат с кейлом отлично уживается с харчо и эларджи. Все продукты — от грузинских фермеров, в соответствии с модной концепцией farm to table. Утром здесь подают роскошные завтраки, а вечером мешают нарядные коктейли.

Stamba Tbilisi Cafe Stamba Restaurant Interior.jpg

Рядом с Café Stamba, в том же отеле есть еще кафе Chocolatier & Roastery, где делают гениальные шоколадные десерты «с нуля» — то есть даже какао-бобы мелют сами. Кофе обжаривают тоже сами, прямо в кафе.

Merab Kostava 14

Бассейн на крыше Holiday Inn

Лайфхак от местных: пару месяцев назад на крыше отеля Holiday Inn обновили бассейн на крыше: поставили кадки с деревьями, выстелили пол натуральной африканской древесиной, открыли бар с напитками и закусками и назвали пространство Pool Garden. Сам бассейн аж 25 метров длиной, так что в нем можно не просто отмокать, а устраивать настоящие заплывы.

Holiday Inn.jpg

В бассейн пускают всех желающих за вполне гуманные деньги: 50 лари в будни, 75 в выходные. Можно даже купить абонемент на неделю за 220 лари. Для детей от 5 лет скидка 50%, а для тех, кому пяти еще нет, вход бесплатный.

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