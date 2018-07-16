5 новых интересных мест в Тбилиси
Café Stamba
В здании бывшей типографии на улице Костава недавно открылся дизайнерский отель Stamba, в котором номера похожи на квартиру стильного холостяка в Уильямсбурге или Париже. Отель моментально наводнился джетсеттерами со всего мира, а местные тем временем облюбовали ресторан при отеле, Café Stamba. В меню грузинская кухня ловко замешана с европейской — например, из дровяной печи мечут то имеретинские хачапури, то пирог с говядиной и тархуном, то киш лоррен, а салат с кейлом отлично уживается с харчо и эларджи. Все продукты — от грузинских фермеров, в соответствии с модной концепцией farm to table. Утром здесь подают роскошные завтраки, а вечером мешают нарядные коктейли.
Рядом с Café Stamba, в том же отеле есть еще кафе Chocolatier & Roastery, где делают гениальные шоколадные десерты «с нуля» — то есть даже какао-бобы мелют сами. Кофе обжаривают тоже сами, прямо в кафе.
Бассейн на крыше Holiday Inn
Лайфхак от местных: пару месяцев назад на крыше отеля Holiday Inn обновили бассейн на крыше: поставили кадки с деревьями, выстелили пол натуральной африканской древесиной, открыли бар с напитками и закусками и назвали пространство Pool Garden. Сам бассейн аж 25 метров длиной, так что в нем можно не просто отмокать, а устраивать настоящие заплывы.
В бассейн пускают всех желающих за вполне гуманные деньги: 50 лари в будни, 75 в выходные. Можно даже купить абонемент на неделю за 220 лари. Для детей от 5 лет скидка 50%, а для тех, кому пяти еще нет, вход бесплатный.
1, Twentysix May Square (1, Площадь 26 мая)
Art House
Современное здание о многих углах, в котором есть все, что нужно для счастья: ресторан Kharcho с шикарными хачапури, брассери Bouvette с отличной винной картой и — иногда — Софико Шеварнадзе за соседним столиком, бассейн с шезлонгами, гастробар Publica с бургерами, джазовые концерты. И даже фитнес-клуб с пилатесом. А днем сюда можно прийти с компьютером и поработать — например, устроившись на удобном диване в Publica. Тем более что Art House удобно расположен в самом центре — рядом с Национальным музеем.
Ресторан Meama
Новый ресторан в одном из тех самых домиков с голубыми резными балконами — когда-то давным-давно в нем жил армянский поэт Саят-Нова, который родился в Тбилиси.
Кухня в Meama грузинская, но не простая: шеф-повар Леван Кобиашвили берет старинные, полузабытые рецепты из разных регионов Грузии и переиначивает их на современный лад — немножко пенок, немножко дыма. Так, аджарское блюдо из форели шеф подает с каймаком и черной икрой, а мясной пирог кубдари сдабривает конопляным маслом. На десерт вместо вездесущей чурчхелы здесь пеламуш-кейк — затвердевший кисель из виноградного сока в форме пирожного. Все это подается на очень красивой керамической посуде от грузинских художников.
Да, ну и главное — потрясающий вид на Старый Тбилиси и открытая терраса.
Dzmebi Zdanevichebi 8 (Братьев Зданевич, 8)
41 Gradus
Новый коктейль-бар Ромы Милостивого, которого вся Москва знает по бару Chainaya. Tea & Cocktails. Рома недавно переехал в Тбилиси и открыл бар «41 градус»; название отсылает к группе футуристов, которые жили и творили в Тифлисе в начале XX века.
Коктейли в баре, как всегда было у Милостивого, шедевральные, при этом с грузинским акцентом: как вам, например, вариация на тему негрони — «Багратиони»: вместо джина в него добавляют чачу из винограда ркацители из долины Папари. А как насчет «Не апероль-сприца» с японским сливовым ликером и грузинским игристым вином?
Кроме того, бар по мере сил поддерживает местных художников и ремесленников. Например, столы застелены грузинскими синими скатертями — орнаменты на них, между прочим, внесены в список наследия ЮНЕСКО.