  • Из Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое
    Фото: limitezero.com
  • Из Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое
    Фото: limitezero.com
  • Из Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое
    Фото: limitezero.com
Путешествия

Из Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое

На юго-западе Испании появился единственный в мире аттракцион, позволяющий перелететь в другой часовой пояс и финишировать за час до старта.
Анастасия Баринова
13 июля 2018 в 16:23

Канатная трасса Límite Zero проложена из испанского города Санлюкар-де-Гуадиана (Sanlúcar de Guadiana) в португальский Алькутим (Alcoutim) над приграничной рекой Гуадиана шириной 150 метров. Спуск по зиплайну со скоростью до 80 километров в час длится меньше минуты, и за это время туристы, пролетев над границей между двумя странами, оказываются в другом часовом поясе.

Старт осуществляется с точки, располагающейся на 25 метров выше пункта назначения. Оттуда любители острых ощущений один за другим съезжают вниз по тросу длиной 720 метров, оказавшись на португальской стороне реки. Обратное путешествие в Испанию осуществляется на катере.

Как и любой экстремальный аттракцион, Límite Zero имеет ряд ограничений: в частности, из соображений безопасности туда не допускаются люди весом более 110 килограммов и не достигшие 14-летнего возраста. В течение часа линия обслуживает до 30 человек.

Узнайте о самых страшных аттракционах мира.

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