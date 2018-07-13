Из Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое
Канатная трасса Límite Zero проложена из испанского города Санлюкар-де-Гуадиана (Sanlúcar de Guadiana) в португальский Алькутим (Alcoutim) над приграничной рекой Гуадиана шириной 150 метров. Спуск по зиплайну со скоростью до 80 километров в час длится меньше минуты, и за это время туристы, пролетев над границей между двумя странами, оказываются в другом часовом поясе.
Старт осуществляется с точки, располагающейся на 25 метров выше пункта назначения. Оттуда любители острых ощущений один за другим съезжают вниз по тросу длиной 720 метров, оказавшись на португальской стороне реки. Обратное путешествие в Испанию осуществляется на катере.
Как и любой экстремальный аттракцион, Límite Zero имеет ряд ограничений: в частности, из соображений безопасности туда не допускаются люди весом более 110 килограммов и не достигшие 14-летнего возраста. В течение часа линия обслуживает до 30 человек.
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