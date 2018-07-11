Откуда лучше всего наблюдать за Великим противостоянием Марса и «кровавой» Луной
Великое противостояние Марса случается раз в 15−17 лет: в это время планета приближается к Земле на минимальное расстояние, становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Луне и Венере. Следующее подобное событие произойдет 15 сентября 2035 года, но оно не будет столь уникальным. Редчайшее совпадение с полным затмением Луны делает зрелище незабываемым. Более того, это будет самое длительное полное лунное затмение в XXI веке. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск).
По этому случаю компания Airbnb решила провести благотворительную акцию, которая порадует всех, кто любит наблюдать за ночным небом. Любой желающий сможет забронировать на сайте возможность посетить Большой Канарский телескоп на Канарском острове Пальма и наблюдать два удивительных астрономических события из обсерватории Роке-де-лос-Мучачос.
Организатором этой акции стал Антонио Гонсалес, местный астрономический гид и эксперт по ночной фотографии. Вместе с Антонио Луис Кабрера, руководителем научных исследований на Большом Канарском телескопе, он проведут экскурсию по телескопу, а после полуночи отправятся с гостями на улицу со специальным оборудованием, чтобы наблюдать «кровавую» Луну, а также полярные ледяные шапки и пыльные бури на Марсе.
Все собранные средства будут перечислены испанскому WWF.