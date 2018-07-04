«Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры
Президент компании Владимир Воробьев сообщил в прямом эфире «Эхо Москвы» о том, что все подтвержденные туры будут аннулированы. Уже на прошлой неделе компания информировала турагентства об отмене программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион: туроператор не мог выплатить деньги забронированным отелям. Некоторые клиенты компании уже сообщали, что не могут заселиться в гостиницы Турции и Китая.
Воробьев объясняет ситуацию результатом «негативной информации», из-за которой партнеры начали «веерно отключать «Натали Турс» от обслуживания». «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки до 30 сентября 2018 года», — рассказал Воробьев.
«Негативный имидж» у компании мог сложиться после того, как она отменила свою чартерную программу. После этого агенты резко сократили продажи туров «Натали турс», однако именно выручка от продаж турагентов составляла 80% оборота компании. Таким образом, у «Натали Турс» закончились оборотные средства.
С юридической точки зрения, аннуляция тура со стороны туроператора является неисполнением его обязательства и, как следствие, страховым случаем. Ранее в «Натали Турс» обещали самостоятельно производить возврат денежных средств туристам. Таким образом, обращаться в страховую компанию потребуется только после того, как туроператор официально сообщит об отказе в выплатах.
В настоящий момент на сайте туроператора говорится лишь о том, что «информация о порядке выплат компенсаций… будет предоставлена после совещания с руководителями крупных сетевых объединений»; то есть, вероятно, в течение 4 июля.
Основанная в 1992 году компания «Натали Турс» входила в пятерку крупнейших российских туроператоров. Так, в 2014 году она обслужила 750 000 туристов, а её оборот составил $850 млн.
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