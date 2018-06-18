  • Канада ввела новые правила для получения визы
    Ниагарский водопад незадолго до восхода Солнца. Вид с канадской стороны. Фото: Сергей Пестерев
  • Канада ввела новые правила для получения визы
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  • Канада ввела новые правила для получения визы
    Озеро Морейн, Альберта, Канада. Фото: Vitali Hantsevich
Путешествия

Канада ввела новые правила для получения визы

Изменения коснутся граждан 150 стран, включая Россию.
Интерфакс
18 июня 2018 в 13:24
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С 31 июля 2018 года россиянам для получения визы в Канаду придется сдавать биометрию. Новые правила касаются желающих оформить туристическую, рабочую и учебную визы.

Отпечатки пальцев и фото в электронном виде будут сдавать граждане 150 стран, включая Россию.

Граждане стран Азии и Америки начнут сдавать биометрические данные с 31 декабря. Стоимость услуги составит $85, данные будут храниться в течение 10 лет.

От сдачи биометрии освободят туристов с открытой визой США, которые путешествуют через Канаду транзитом, а также детей в возрасте до 14 лет и пожилых людей старше 79 лет.
Сейчас стоимость канадской визы для россиян составляет 100 местных долларов без учета сервисного сбора визового центра.

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